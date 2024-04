Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

W 2024 roku kwota zasiłku pogrzebowego wzrośnie do 7000 zł. To już pewne ale nie wiadomo od kiedy

W czasie ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Koalicja Obywatelska (która obecnie stanowi największą część koalicji rządowej) obiecywała podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 150% pensji minimalnej. Oznaczałoby to wzrost np. do 6450 zł od 1 lipca 2024 r. Czy znajdą się pieniądze w budżecie państwa na taką podwyżkę zasiłku pogrzebowego? Nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów w dniu 21 grudnia 2023 r. podczas debaty nad projektem budżetu państwa na 2024 r. potwierdziła, że w budżecie zostały zaplanowane środki na podwyższenie zasiłku pogrzebowego do około 7 tys. zł.



W dniu 29 stycznia 2024 r. wiceminister Sebastian Gajewski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) poinformował na konferencji prasowej, że zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony dokładnie do 7000 zł. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS został już przekazany do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Ta informacja została również powtórzona przez wiceministra Gajewskiego w wywiadzie dla Polskiego Radia.



Nie wiadomo jeszcze od kiedy nastąpi ta podwyżka. - Dzisiaj pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała wniosek do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie rządowego procesu legislacyjnego - powiedział wiceminister Gajewski. - Mamy opracowane założenia projektu nowelizacji, ocenę skutków regulacji i wstępny zarys projektu - dodał wiceminister. Ponadto wiceminister zaznaczył, że założenia MRPiPS w tym zakresie mogą ulec modyfikacji w toku np. uzgodnień międzyresortowych.



W dniu 19 marca 2024 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" potwierdziła, że w jej ministerstwie trwają prace legislacyjne nad podwyższeniem zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł. Co więcej, do przepisów ma być wprowadzony mechanizm waloryzacyjny tego zasiłku.



W dniu 22 marca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (nr UA5), który przewiduje podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (w marcu) o wskaźnik inflacji ogółem publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że aktualnie koszty zwykłego pogrzebu w Polsce wynoszą minimum 8-10 tys. zł.



Natomiast 22 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w odpowiedzi na interpelację poselską, że "W dniu 22 marca 2024 r. wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został uzupełniony o projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – nr w wykazie prac UA5. Projekt ten przewiduje podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł, a więc o 75%. Podwyżka zasiłku pogrzebowego jest oczekiwana od dawna, ponieważ obowiązująca od 13 lat kwota 4000 zł jest niewystarczająca na pokrycie kosztów pogrzebu, które znacząco wzrosły. Zasiłek pogrzebowy w wysokości 7000 zł będzie w większym stopniu rekompensował rzeczywiście poniesione koszty pogrzebu, a jednocześnie kwota ta uwzględnia możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa."

"(...) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw regulujący wskazane kwestie zostanie w najbliższych dniach skierowany opinii w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Szacuje się, że koszt podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego z obecnie obowiązującej kwoty 4.000 zł do kwoty 7.000 zł wyniesie ponad 2 mld zł w skali roku"