Noc muzeów 2024 r. Sprawdź TOP 10 propozycji w największych miastach

Noc Muzeów już w najbliższy weekend! 18 maja 2024 r. odbędzie się XX już edycja tego kulturalnego wydarzenia. Sprawdzamy najciekawsze miejsca do odwiedzenia w największych miastach. Ranking jest subiektywny.

Noc Muzeów każdego roku przyciąga tłumy zainteresowanych kulturą i sztuką. Nie ma się co dziwić, miasta specjalnie na tę okazję szykują masę atrakcji dla zwiedzających w każdym wieku. Impreza jest bezpłatna (w wyjątkowych przypadkach należy ponieść symboliczną opłatę). Sprawdźmy, co ciekawego podczas Nocy Muzeów można zobaczyć w największych miastach w Polsce. W tym roku odbędzie się już dwudziesta edycja tego wyjątkowego wydarzenia.

REKLAMA

Noc Muzeów 2024 - Warszawa

Dancing Queen - pokaz w Multimedialnym Parku Fontann

Kiedy? Od 21:30 do 22:00

Gdzie? Multimedialny Park Fontann, Skwer 1 Dywizji Pancernej WP

Dla kogo? Dla wszystkich

Stołeczna Estrada co roku przygotowuje nowe pokazy świetlno-dźwiękowe. Na ekranie wodnym widzowie mogą zobaczyć spektakularne połączenie obrazu, wody, muzyki i świateł. Tegoroczny pokaz “Dancing Queen“ to zachwycająca animacja, efektowane projekcje laserowe i taniec fontann w rytm przebojów zespołu ABBA, które porywają do tańca pokolenia widzów. Wydarzenie jest częścią sezonu pokazów, który będzie trwał od początku maja do końca września – w każdy piątek i sobotę.

Malujemy sensoryczny mural w MAL Kasprowicza 14

Kiedy? 18:00 do 22:00

Gdzie? Miejsce Aktywności Lokalnej, Kasprowicza 14

Dla kogo? Młodzież, dorośli, psy, koty

Partycypacyjne malowanie muralu - ozdabianie nowego miejsca kultury na mapie Warszawy. Projekt muralu przedstawia organiczne formy grzybów, mchów i porostów. Umiejętności malarskie nie są konieczne - do wypełnienia będzie szkic, zupełnie jak podczas malowania po numerkach. Skończone dzieło będzie zawierać fragmenty sensoryczne. Malowanie jest proste, wypełnianie gotowego konturu naniesionego na ścianę. W przerwie od pracy można spędzić czas w strefie chill oraz obejrzeć aktualną wystawę artystyczną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na miejscu przygotowany będzie niezbędny sprzęt, muzyka i poczęstunek. Pawilon ma pojemność 49 osób jednocześnie.

Noc Muzeów - zawody artystyczne

Kiedy? 18:00 do 01:00

Gdzie? Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, ul. Piekarska 20

Dla kogo? Dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli

W programie:

ekspozycja wyrobów sztuki rzemieślniczej : biżuteria stara i nowa, zegarki, zegary (stojące, ścienne, kominkowe, kieszonkowe);

stare urządzenia grajce - polifon;

narzędzia zegarmistrzowskie, rzeźby i plakiety z brązu, medalierstwo, optyka;

prace egzaminacyjne czeladnicze i mistrzowskie - złotnicze, zegarmistrzowskie, grawerskie i brązownicze;

wystawa dot. budowy zegara na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie;

pokazy pracy grawera z możliwością aktywnego udziału;

spotkania z mistrzami w rzemiosłach: złotnik, zegarmistrz, grawer.

Noc Muzeów w Belwederze

Kiedy? 17:00 do 23:00

Gdzie? Rezydencja Prezydenta RP Belweder, ul. Belwederska 54/56

Dla kogo? Dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli

W ramach akcji Noc Muzeów będzie można zwiedzić sale reprezentacyjne Belwederu (m.in. Marmurową, Lustrzaną, Pompejańską) oraz zrekonstruowany Gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego. Grupy 25-osobowe będą oprowadzane przez przewodników. Wstęp na teren Rezydencji po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz po kontroli pirotechnicznej. Prośba o niewnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, butelek, pojemników, dużych toreb, plecaków. Nie ma możliwości pozostawienia i przechowywania rzeczy.

Zwiedzanie odbywa się w grupach 25-osobowych oprowadzanych przez przewodników.

Sejmowa Noc Muzeów

Kiedy? 19:00 do 01:00

Gdzie? Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8

Dla kogo? Młodzież, dorośli

Sejmowa Noc Muzeów to niezwykła okazja, aby zobaczyć jedno z najważniejszych miejsc w Polsce. Korytarze, sale i gabinety będące na co dzień miejscem pracy 460 posłów stają otworem przed wszystkimi zwiedzającymi. Hall Główny, Sala Posiedzeń Sejmu, kuluary, Korytarz Marszałkowski to wnętrza, których niezwykłą atmosferę będzie można poczuć w ten niezwykły wieczór. Specjalnie wyznaczona trasa pokaże sejmowe ciekawostki, a pracownicy Kancelarii Sejmu odpowiedzą na wszelkie, dociekliwe pytania gości.

Przed wejściem na teren sejmowy wszyscy zostaną poddani kontroli pirotechnicznej. Prośba o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Noc Muzeów na PGE Narodowym

Kiedy? 20:00 do 00:30

Gdzie? PGE Narodowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

Dla kogo? Dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli

Wejście na punkt widokowy i spotkanie z przewodnikiem. Bloki godzinowe (każdy po 55 osób, potrwa ok. 50 minut): 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. Na stronie sklep.pgenarodowy.pl należy pobrać bezpłatne wejściówki umożliwiające udział w wydarzeniu.

Noc Muzeów w Centrum Nauki Kopernik

Kiedy? 20:00 do 01:30

Gdzie? Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Dla kogo? Dzieci od 3 lat, młodzież, dorośli

Na zwiedzających czekają wystawy, w tym najnowsza “Przyszłość jest dziś“ oraz rozmowa z jej kuratorką, androidką Amecą. To zaawansowany humanoidalny robot obdarzony sztuczną inteligencją i plastyczną twarzą, doskonale imitującą ludzkie miny. Będzie też okazja posterowania jej kompanem – robotycznym psem. Ponadto elektryzujące chwile w Teatrze Wysokich Napięć i pokazy naukowe. W Planetarium do dyspozycji cały kosmos!

Do wstępu na wystawy Centrum Nauki Kopernik oraz na pokazy Planetarium uprawniają bezpłatne wejściówki, które będzie można rezerwować na stronie bilety.kopernik.org.pl.

Noc w Radiu Warszawa

Kiedy? 17:00 do 21:00

Gdzie? siedziba Radia Warszawa, ul. Floriańska 3

Dla kogo? Młodzież, dorośli

Co widać i słychać w radiu nocą? Czy ktoś chodzi wtedy po radiowych korytarzach? Czy studia pracują? Serwery szumią? Tego jednego wyjątkowego wieczoru drzwi Radia Warszawa przy Floriańskiej 3 staną otworem dla Słuchaczy i innych zainteresowanych. Będzie można zwiedzić radio od środka: sprawdzić, jak duże jest studio, gdzie siedzi prezenter i do czego służą te wszystkie suwaki na konsolecie.

Noc na poligonie WAT

Kiedy? 18:00 do 23:00

Gdzie? Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kocjana 70A

Dla kogo? Dla dorosłych

REKLAMA

W ramach Nocy Muzeów można będzie zajrzeć na poligon Wojskowej Akademii Technicznej, miejsce na co dzień niedostępne. Pod okiem trenerów Studium Szkolenia Wojskowego WAT poznać zasady bezpiecznego posługiwania się bronią i sprawdzić swoją celność na wirtualnej strzelnicy, na której szkolą się podchorążowie WAT. Podczas treningu survivalowego będzie można dowiedzieć się, jak zbudować schronienie w lesie i rozpalić ognisko bez zapałek. Oraz sprawdzić, jak żołnierze ewakuują rannych z pola walki i poznaj podstawy pierwszej pomocy przydatne także w mieście. Ponadto odbędzie się pokaz dynamiczny w wykonaniu organizacji studenckiej Woda, Ląd, Powietrze.

Teren jednostki wojskowej – wejście za okazaniem dowodu osobistego. Wydarzenie tylko dla osób pełnoletnich. Obowiązują zapisy na promocja@wat.edu.pl. Częścią pokazu są race, uczestnicy będą więc narażeni na huk i błyski.

Noc Muzeów w Domu Pogrzebowym Służew

Kiedy? 18:00 do 01:00

Gdzie? Dom Pogrzebowy Służew, ul. Fosa 19A

Dla kogo? Dla dorosłych

Dom Pogrzebowy Służew zaprezentuje wystawę z różnych kultur świata, obrzędy i ich zwyczaje oraz techniki przygotowania osób zmarłych. Mistrz ceremonii pogrzebowych opowie o swojej profesji, a miłośnicy muzyki poważnej wysłuchają koncertu. Udostępnione zostaną pomieszczenia na co dzień niedostępne dla osób postronnych, a goście poznają tajniki pracy patomorfologa. Wydarzenie zorganizowane jest w taki sposób, aby każdy odwiedzający doświadczył każdej dostępnej atrakcji bez względu na godzinę, o której przyjdzie. Czas przejścia wynosi ok. 30 minut.

Grupy po ok. 40 osób co 30 minut będą oprowadzane przez przewodników. Nad gośćmi czuwał będzie lekarz.

Lista wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Nocy Muzeów 2024 w stolicy jest TUTAJ.

Noc Muzeów 2024 - Łódź

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Kinematografii

Kiedy? 18:00 – 01:00

Gdzie? Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1

Dla kogo? Dla wszystkich

W programie wystawa stała „Łódź filmowa”, która pokazuje, jak z miasta rozrywek przełomu XIX i XX wieku, przeznaczonych dla robotników fabryk włókienniczych, Łódź stała się po zakończeniu II wojny światowej stolicą polskiego przemysłu filmowego

„Wideoświat. Powrót do kaset VHS” – wystawa czasowa poświęcona kulturze wideo z lat 80. i 90.

„Pałac pełen bajek” – wystawa stała, która jest adresowana do wszystkich, bez względu na wiek. Dorośli odbiorcy mają okazję przypomnieć sobie czasy dzieciństwa, a młodsi szansę poznać bohaterów polskich serii animowanych. Każdy z nich występuje w swojej oryginalnej filmowej postaci: Uszatek, Pik-Pok, Colargol i Muminki jako lalki, a Reksio, Bolek i Lolek, Smok Wawelski i Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka, koty Filemon i Bonifacy oraz Ćwirek jako celuloidy (czyli rysunki na przezroczystych foliach).

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Kanału „Dętka”

Kiedy? 18:00 – 00:00

Gdzie? Muzeum Kanału „Dętka”, plac Wolności

Dla kogo? Dla wszystkich

Wnętrze zabytkowego kanału „Dętka” – podziemnego, owalnego zbiornika na wodę, wybudowanego w 1926 roku z myślą o płukaniu sieci kanalizacyjnej w centrum miasta. Korytarzem „Dętki” wykonanym z czerwonej cegły można obejść plac Wolności pod ziemią. Ma on ponad 142 metry długości i mieści ok. 300 metrów sześciennych wody. Jest wysoki na 187 centymetrów i szeroki na ok. półtora metra, co sprawia, że bez przeszkód można nim spacerować.

Noc Muzeów 2024 w EC1 Łódź

Kiedy? 19:00 – 1:00

Gdzie? EC1 Łódź | Centrum Nauki i Techniki – Planetarium, ul. Targowa 1/3

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 1 PLN - bilet będzie można kupić stacjonarnie w kasach w dniu wydarzenia od godz. 19:00.

W tym roku do wydarzenia w EC1 oprócz Centrum Nauki i Techniki dołączają także dwa nowe centra – Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. To świetna okazja, by odwiedzić te unikatowe instytucje kulturalne i poznać ich bogatą ofertę.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej zaprasza do:

zapoznania się z jedną z największych sal kinowych „Odeon”, gdzie podczas wydarzenia wyświetlane będą najwybitniejsze krótkie metraże.

zwiedzania będzie również wystawą „Kino Polonia”, prezentującą historię polskiego kina oraz jego wpływ na kulturę narodową.

zdobycia wiedzy o filmie i jego produkcji w naszych studiach – telewizyjnym i dźwiękowym.

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej proponuje:

interaktywne doświadczenia w strefach poświęconych grom wideo,

wciągającą opowieść o świecie komiksu,

eksplorację specjalnej wystawy Grzegorza Rosińskiego, która prezentuje jego twórczość w przekrojowy sposób, ukazując zarówno najważniejsze momenty jego życia, jak i najbardziej znane prace.

Centrum Nauki i Techniki tradycyjnie zaprasza na:

wystawę „Przetwarzanie Energii”, prezentująca nie tylko funkcjonowanie elektrowni w minionych czasach, ale również nowoczesne metody wykorzystania różnych źródeł energii. Będziecie mieli okazję wejść do wnętrza kotła, zobaczyć pracę turbiny i generatora, poznać zasady działania transformatorów, a nawet własnoręcznie „wyprodukować prąd”.

wystawę “Rozwój wiedzy i cywilizacji”, która zabierze Was w niesamowitą podróż przez największe osiągnięcia ludzkości, od piramid do nowoczesnych technologii.

taras widokowy na szczycie Chłodni Kominowej, by podziwiać wspaniałą, nocną panoramę miasta i spojrzeć na Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Od 19:15 do 00:15 wejścia na Chłodnie co półgodziny, ilość miejsc ograniczona.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Lalki

Kiedy? 17:00 -00:00

Gdzie? Muzeum Lalki w Łodzi, ul. Przedzalniana 51

Dla kogo? Dla wszystkich

Wraz z dziećmi można obejrzeć zbiór ponad 1000 lalek, z których najstarsza ma ok. 130-150 lat. Można sprawdzić m.in., jakimi lalkami bawiły się nasze babcie i prababcie. Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się m.in. lalka chucky, lalki w strojach ludowych oraz lalki współczesne. Przy okazji warto przyjerzeć się wystawie czasowej współczesnych lalek wykonanych z drutu i gipsu oraz z gliny.

Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Izraela Poznańskiego

Kiedy? 18:00 -01:00

Gdzie? Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Izraela Poznańskiego, ul. Ogrodowa 15

Dla kogo? Dla wszystkich

REKLAMA

Zwiedzający będą mogli zobaczyć wnętrza Pałacu Rodziny Poznańskich, w tym zapierające dech w piersiach sale lustrzaną i balową. Odwiedzający zajrzą także do prywatnych apartamenty rodziny Poznańskich. Dzięki wizycie w galerii muzycznej goście poznają historię Artura Rubinsteina. Ekspozycję można zwiedzać według klucza chronologicznego lub tematycznego, poznając historię miasta z perspektywy wątków związanych z metropolią, postępem, ludźmi i sukcesem.

Wystawa „Historia rodziny Poznańskich”, stanowi opowieść o życiu i fortunie Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, losach jego rodziny oraz jej związkach z przemysłową Łodzią. Materiał zgromadzony na ekspozycji daje obraz nie tylko działalności przemysłowo-gospodarczej, w którą zaangażowana była rodzina Poznańskich, lecz także prowadzonej przez nią działalności filantropijnej.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Komputerów Osobistych

Kiedy? 18:00 -21:00

Gdzie? Centrum Nauki i Techniki – Planetarium, ul. Targowa 1/3

Dla kogo? Dla wszystkich

To będzie Noc Muzeów ze starymi i wyjątkowymi komputerami z ostatnich 40 lat! Muzeum wraca po 5 latach przerwy. Tym razem w wyjątkowym miejscu, udostępni 30 wyjątkowych komputerów z historią. Słynąca z wyjątkowego doboru zestawów i oryginalności kolekcja znów zachwyci wasze gusta, przywróci wspomnienia i opowie wiele nieznanych historii!

Noc Muzeów 2024 w Pałacu Biedermanna

Kiedy? 17:00-00:00

Gdzie? Pałac Alfreda Biedermanna w Łodzi, ul. Franciszkańska 1/5

Dla kogo? Dla wszystkich

Zwiedzający będą mogli obejrzeć park, wnętrza pałacu łódzkiego przemysłowca Alfreda Biedermanna, w tym bogato zdobioną salę balową (obecnie sala kominkowa) i jadalnię (obecnie salę kolebkową). Dodatkowo na zewnątrz do obejrzenie będzie stróżówka-powozownia (obecnie uniwersytecka Galeria Wozownia 1/5) oraz znajdująca się we wnętrzu pałacu bezcenna kolekcja Andrzeja Różyckiego, artysty, fotografa, filmowca, teoretyka sztuki i kolekcjonera.

Pałac będzie można zwiedzać z przewodnikiem lub bez: o każdej pełnej godzinie zwiedzanie z przewodnikiem, czas – około 30 minut, j. polski, wejścia o godz. 17.00; 18.00; 19.00; 21.00; 22.00; 23.00 (przerwa 20.00-21.00). Wycieczka z przewodnikiem dostępna po wcześniejszych zapisach: e-mail – palac@uni.lodz.pl od 12 do 16 maja br. (limit miejsc ograniczony – jedna grupa maks. 30 osób) lub w miarę dostępności miejsc o wybranej godzinie.

Noc Muzeów 2024 w Teatrze Powszechnym w Łodzi

Kiedy? 21:30 -00:30

Gdzie? Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21

Dla kogo? Młodzież, dorośli

Wystawa, której kuratorem jest Krzysztof Kelm, została otwarta podczas inauguracji jubileuszowego trzydziestego Międzynarodowego Festiwalowi Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Pokazuje drogę i rolę, jaką w teatralnej historii odegrał Festiwal. Lista nazwisk wybitnych twórców, tytuły najważniejszych spektakli z Polski i zagranicy, niesamowici goście – dzięki Festiwalowi w Łodzi pisała się historia współczesnego teatru…

Na wystawie będzie można zobaczyć archiwalne zdjęcia, fotosy spektakli, materiały wideo, wywiady i rozmowy, galerię plakatów festiwalowych. Elementem scenografii są lustra, w których widzowie, przeglądają się, stając się częścią festiwalowej historii.

Noc Muzeów 2024 w Bibliotece im. Piłsudskiego

Kiedy? 13:00 -23:00

Gdzie? Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102

Dla kogo? Dla wszystkich

Na zwiedzających w Noc Muzeów będą czekać następujące atrakcje:

godz. 13:00 – Premiera spektaklu „Pętla” Po wydarzeniu odbędzie się rozmowa z twórcami oraz psychologiem specjalizującym się w problemach z uzależnieniem.

godz. 18:00 – 23:00 – Aranżacja czytelni Działu Zbiorów Specjalnych na średniowieczne skryptorium i wyodrębnienie stanowisk ekspozycyjnych:

godz. 18:00 – 23:00 – Retro Party w Dziale Zbiorów Audiowizualnych

godz. 18:00 – 23:00 – Cykl zabaw literackich promujących czytelnictwo i zbiory Biblioteki

godz. 18:00 – 23:00 – Zapisy do Biblioteki

Nocy Muzeów 2024 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa

Kiedy? 18.00-01.00

Gdzie? Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282

Dla kogo? Dla wszystkich

MIASTO-MODA-MASZYNA – wystawa, która opowiada o Łodzi ukształtowanej przez przemysł włókienniczy, o jej energii, dynamice i życiu codziennym mieszkańców.

„Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” – wystawa ulokowana w pięciu zabytkowych domach z różnych okresów, od końca XIX wieku po lata 80-te XX wieku i przekonasz się, jak dawniej mieszkali łodzianie i jak wyglądało życie wielokulturowej, włókienniczej Łodzi.

Salę maszyn w ruchu – przybliża klimat tkalni w dużej łódzkiej fabryce włókienniczej. Co pół godziny odbywa się tu pokaz pracujących krosien.

„Tak pracuje tkanina" - wystawa prezentuje prace najbardziej znanych polskich artystów tworzących w medium tkaniny.

Noc Muzeów 2024 - Wrocław

Kino Nowe Horyzonty

Kiedy? od 14.00

Gdzie? Kazimierza Wielkiego 19a-21

Dla kogo? Dla wszystkich

Tej nocy wrocławskie kino odkryje swoje tajemnice. Organizatorzy zapraszają małych i dużych widzów na spacery po zakamarkach, które na co dzień pozostają niedostępne. W programie przewidziano zwiedzanie kabin operatorskich oraz tajnych przejść używanych wyłącznie przez pracowników kina. Podczas Nocy Muzeów odbędzie się osiem wycieczek w grupach 12-osobowych, a każda z nich trwać będzie około 30 minut.

Noc Muzeów 2024 – Archiwum Budowlane

Kiedy? od 16.00

Gdzie? Cieszyńskiego 9

Dla kogo? Dla dzieci w wieku 6-11 lat i ich opiekunów

Archiwum Budowlane Wrocławia (oddział Muzeum Architektury) zaprasza do odkrywania uroków wrocławskiej architektury! W sobotnie popołudnie, tuż przed rozpoczęciem Nocy Muzeów, na zwiedzających czeka na rodzinny spacer, podczas którego będzie można poznać tajemnice wrocławskich kamienic i rozwiązać kilka zadań. Na koniec powró do Archiwum na prezentację kilku najciekawszych projektów z naszych zbiorów. Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat i ich opiekunów do wspólnej zabawy!

Obowiązują zapisy.

Noc Muzeów 2024 – Arsenał Miejski

Kiedy? 18:00-23:30

Gdzie? Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9

Dla kogo? Dla wszystkich

Średniowieczny budynek Arsenału Miejskiego, w którym mieszczą się dwa oddziały Muzeum Miejskiego Wrocławia – Muzeum Militariów i Muzeum Archeologiczne zaprasza. Dostępne do zwiedzania będą militarne i archeologiczne wystawy stałe. Jedną z nich jest obszerna, bo mieszcząca się aż na trzech poziomach, wystawa „Archeologia Śląska”.

Noc Muzeów 2024 – Centrum Historii Zajezdnia

Kiedy? od 16:00

Gdzie? Grabiszyńska 184

Dla kogo? Dla wszystkich

W Centrum Historii Zajezdnia do dyspozycji zwiedzających będą przejazdy zabytkowym "Ogórkiem", wystawy czasowe oraz wystawa główna „Wrocław 1945-2016” wraz z kartami edukacyjnymi.

Dodatkowo w Zajezdni prezentowane będą dwie wystawy czasowe. W przestrzeni wystaw czasowych Magical Dreams zawierająca ok. 100 obrazów i rzeźb współczesnych artystów. Jest to kolejna edycja z dziełami z nurtu realizmu magicznego wykonanymi przez twórców z Polski i Świata.

Centrum Kultury Nowy Pafawag

Kiedy? od 18.00

Gdzie? Chociebuska 4-6

Dla kogo? Dla wszystkich

Razem z artystką Aleksandrą Czudżak odbędzie się malarski perfomens. Na jednej ze ścian budynku Centrum na wszystkich chętnych czekała będzie olbrzymia kolorowanka, przygotowane przez artystkę kształty będą do wypełnienia różnymi kolorami W efekcie powstanie mural, wielkoformatowe dzieło. Malowaniu będzie towarzyszyć specjalnie przygotowany na tę okazję video mapping. Zostanie także zaprezentowana wystawa prac Aleksandry Czudżak pt. „Jak namalować pieska"

Dom Notre Dame - Relikty Zamku Piastów Śląskich

Kiedy? od 14.00

Gdzie? św. Marcina 12

Dla kogo? Dla wszystkich

W piwnicach i na terenie ogrodu Domu Zakonnego Sióstr Szkolnych de Notre Dame przez ostatnie lata prowadzone były intensywne prace archeologiczne, dzięki którym zostały odsłonięte i wyeksponowane pokaźne relikty fundamentów rezydencjonalno-sakralnej części zamku Piastów Śląskich. W XII i XIII wieku była to najpotężniejsza warownia w dzielnicy śląskiej, rozwijana przez Monarchię Śląskich Henryków i będąca pierwszym domem na tych ziemiach św. Jadwigi Śląskiej.

Dodatkową atrakcję stanowić będą, przygotowane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych Wiwern, pokazy średniowiecznego fechtunku, mody, a także możliwość zagrania w średniowieczne gry planszowe, zbudowania zamku oraz odnalezienia własnego herbu w herbarzu!

Noc Muzeów 2024 – Hala Stulecia

Kiedy? od 16.00

Gdzie? Wystawowa 1

Dla kogo? Dla wszystkich

Hala Stulecia zaprasza do Visitor Centre na interaktywną wystawę o historii kompleksu, na którą składają się dotykowe ekrany i mapy oraz dwie wirtualne wycieczki. W ich trakcie można zajrzeć do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, a także, co najbardziej ekscytujące, wzbić się wysoko ponad Halę, aby móc z wysokości poznać kompleks i obejrzeć niewiarygodną panoramę Wrocławia.

Noc Muzeów 2024 – Misprint

Kiedy? od 14.00

Gdzie? Kleczkowska 52

Dla kogo? Dla wszystkich

W pracowni artystycznej i introligatorni Misprint będzie szansa zobaczenia jak na co dzień powstają książki i druki artystyczne.

To świetna okazja by przyjrzeć się rzemiosłu i sztuce, zajrzeć za kulisy do miejsca, w którym łączą się papier, druk i książki. Będzie można obejrzeć książki klasyczne i zaskakujące formą ziny czy autorskie grafiki. Przygotowana jest również wystawa grafik wrocławskich artystów, warsztaty z tworzenia notesów i druku LEGO.

Noc Muzeów 2024 – Muzeum Śląska Wrocław

Kiedy? 20:30-1:00

Gdzie? aleja Śląska 1

Dla kogo? Dla wszystkich

Muzeum Śląska Wrocław prezentuje najważniejsze elementy, postacie i wydarzenia kilkudziesięcioletniej historii WKS (głównie piłkarskiego). Wystawa składa się zarówno z eksponatów, jak i materiałów multimedialnych: wywiadów z dawnymi piłkarzami i trenerami czy zapisów meczów.

Podczas Nocy Muzeów odwiedzający Tarczyński Arenę poznają szczegóły z życia zasłużonych piłkarzy, zobaczą historyczne herby Śląska i stadiony, na których futboliści prowadzili domowe rozgrywki. Ze względu na mecz WKS Śląsk vs Radomiak, rozpoczynający się w dniu 18 maja o 17:30, Noc Muzeów w Muzeum Śląska Wrocław na Tarczyński Arenie odbędzie się w godzinach 20:30-1:00.

Noc Muzeów 2024 – Centrum Sztuki WRO

Kiedy? od 18.00

Gdzie? Centrum Sztuki WRO, Widok 7

Dla kogo? Dla wszystkich

Centrum Sztuki WRO zaprasza na opowieść o współczesnych przygodach Don Kichota pokazanych na 16 monitorach rozmieszczonych w przestrzeni galerii. Ów Rycerz Smętnego Oblicza opisany przez Cervantesa, stał się bohaterem stale obecnym w naszej wyobraźni, uwikłanym splot zdarzeń realnych i wyimaginowanych, szalonych porywów serca i gorzkich rozczarowań.

Noc Muzeów 2024 - Kraków

Ważne W 2024 roku Noc Muzeów w Krakowie zaplanowana została na piątek 17 maja. Za większość atrakcji trzeba uiścić symboliczną opłatę.

Noc Muzeów 2024 w Zamku Królewskim na Wawelu

Kiedy? piątek, 17.05.2024, 19:00 -23:00

Gdzie? Wawel 5

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 5 PLN

Na okazję Nocy Muzeów została przygotowana trasa wiodąca przez Ogrody Królewskie, Sień Studzienną na dziedziniec arkadowy. Z dziedzińca trasa zwiedzania prowadzić będzie przez I część wystawy Wawel Wyspiańskiego mieszczącą się w Salach Wielkorządcy na parterze Zamku, a następnie przez Prywatne Apartamenty Królewskie i nowo otwarty Gabinet Porcelanowy oraz Krużganki.

Galeria Sztuki Polskiej XIX w Sukiennicach

Kiedy? piątek, 19.05.2023, 19:00

Gdzie? Rynek główny 3

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 5 PLN

W Sukiennicach w ramach Nocy Muzeów można zobaczyć jedną z największych w Polsce stałych wystaw XIX-wiecznego polskiego malarstwa i rzeźby.

Noc Muzeów 2024 w Ogrodzie Botanicznym UJ

Kiedy? piątek, 17.05.2024, 19:00 -22:00

Gdzie? ul. Kopernika 27

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 1 PLN

Muzeum Ogrodu Botanicznego zaprasza podczas Nocy Muzeów do zwiedzania kolekcji roślinnych ogrodu oraz szklarni: Jubileuszowej i Victorii. To największy kompleks szklarniowy obejmujący wysoką palmiarnię oraz długą cieplarnię, podzieloną na kilka komór, zbudowany z okazji jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Noc Muzeów 2024 w Barbakanie

Kiedy? piątek, 17.05.2024, 19:00

Gdzie? ul. Basztowa

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 5 PLN

W Noc Muzeów w Barbakanie będzie działo się wyjątkowo dużo. Pokazy, poloneza, strojów i replik uzbrojenia, a także też pokazy filmów i możliwość zwiedzenia wystawy stałej. Barbakan jest jednym z nielicznych tego typu obiektów w Europie, przy tym największym i zachowanym w doskonałym stanie. Stanowi on świadectwo chlubnej przeszłości polskiej sztuki obronnej! Jeśli jeszcze go nie odwiedziliście to w zróbcie to w Noc Muzeów w Krakowie.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Lotnictwa Polskiego

Kiedy? piątek, 17.05.2024, 19:00 -00:00

Gdzie? al. Jana Pawła II 39

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 5 PLN

Muzeum Lotnictwa polskiego zaprasza w Noc Muzeów na zwiedzanie wystawy stałej i wydarzenie specjalne. Setki eksponatów obrazują przekrój historii od czasów pierwszych lotników do czasów współczesnych. Oprócz tego dodajmy samoloty militarne z obu wojen światowych, helikopter papieski oraz wiele, wiele innych. Wszyscy chętni będą mieli okazję spędzić wieczór poświęcony tematyce 2. Pułku Lotniczego.

Noc Muzeów 2024 w Podziemiach Rynku

Kiedy? piątek, 17.05.2024, 19:00

Gdzie? Rynek Główny 1

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 5 PLN

Ekspozycja w podziemiach Rynku Głównego jest de facto rozległym rezerwatem archeologicznym, przestrzenią pozostałą po rozległych badaniach wykopaliskowych prowadzonych w latach 2005–2006.

Noc Muzeów 2024 w Krakowie – Komunikacja Miejska

Kiedy? piątek, 17.05.2024, 19:30

Gdzie? pl. Św. Ducha 1

Dla kogo? Dla wszystkich

Bilet normalny od - 4 PLN

W Noc Muzeów 2024 w Krakowie 17/18maja (piątek/sobota) zostaną uruchomione dodatkowe, specjalne nocne linie tramwajowe oraz autobusowe (w tym tabor zabytkowy).

Noc Muzeów w Krakowie 2024 w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora

Kiedy? piątek, 19.05.2023, 19:00

Gdzie? pl. Św. Ducha 1

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 5 PLN

Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora w ramach krakowskiej Nocy Muzeów zaprasza do zwiedzania wystawy stałej i performans Bogusława Bachorczyka. Pokój Tadeusza Kantora, w którym prezentowana będzie poza zachowanym wnętrzem, w którym żył artysta, artystyczna interwencja Bartosza Muchy. Wystawa „Bereś/Kantor” – prezentacja obiektów autorstwa Jerzego Beresia i Tadeusza Kantora

Noc Muzeów 2024 w Wieży Ratuszowej

Kiedy? piątek, 17.05.2024, 19:00-01:00

Gdzie? ul. Senacka 3

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 5 PLN

Wieża Ratuszowa oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zaprasza w Noc Muzeów do zwiedzania wystawy stałej z przewodnikiem. Dostęp do górnych pomieszczeń wieży prowadzi wąskim schodami kamiennymi, zlokalizowanymi w grubości potężnego muru. Przestronna sala na pierwszym piętrze, należy do najpiękniejszych wnętrz gotyckich w Krakowie.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Książąt Czartoryskich

Kiedy? piątek, 17.05.2024, 19:00-01:00

Gdzie? ul. Pijarska 15

Dla kogo? Dla wszystkich

Najcenniejsza w Polsce i jedna z najcenniejszych kolekcji w Europie. Damę z gronostajem Leonarda da Vinci czy Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijna, jak również wiele innych arcydzieł nie tylko z dziedziny malarstwa, ale także rzeźby, rzemiosła, militariów, sztuki użytkowej, można zobaczyć w 26 salach ekspozycyjnych, na dwóch piętrach wyremontowanego Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich.

Noc Muzeów 2024 - Trójmiasto

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Miasta Gdyni

Kiedy? 18:00 – 01:00

Gdzie? Zawiszy Czarnego 1

Dla kogo? Dla wszystkich

W programie:

warsztaty dla rodzin z dziećmi tworzenia przebrań i kostiumów (obowiązują wcześniejsze zapisy),

DJ-set na schodach muzeum: Tomek Hoax / Marcin Szulc / Coastline Northern Cuts,

wspólne tworzenie koszulek, toreb i czego dusza zapragnie z wyjątkową, przygotowaną właśnie na tę okazję, specjalną grafiką Jakuba Szczęsnego

ambientowa strefa magicznych pejzaży na naszym muzealnym tarasie z widokiem na Zatokę

dwie wspaniałe wystawy do zobaczenia wieczorową porą: „”Gdynia – Dzieło Otwarte”” i „”Jakub Szczęsny. Polskie Projekty Polscy Projektanci”

strefa gastro na schodach muzeum.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum II Wojny Światowej

Kiedy? od 19:00

Gdzie? pl. Władysława Bartoszewskiego 1

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 1 PLN

Muzeum II Wojny Światowej zaprasza w Noc Muzeów do swojej siedziby oraz na półwysep Westerplatte. W budynku M2WŚ na pl. Władysława Bartoszewskiego 1 przygotowane będą bezpłatne spacery z przewodnikiem po wystawie głównej (19:30, 20:30, 21:30, 22:30 – zbiórka przy sklepiku muzealnym), pokaz najnowszego filmu dokumentalnego „Była sobie taka piosenka” oraz angażującą grę dla rodzin z dziećmi, której zadania pomogą bliżej poznać ekspozycję M2WŚ.

Na wystawie głównej pojawią się również etiudy w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej działającej w M2WŚ oraz rekonstruktorzy, którzy przybliżą m.in. historię i znaczenie w bitwie o Monte Casino jednego z naszych największych zabytków – czołgu Sherman.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Kiedy? 19:00 -01:00

Gdzie? ul. Wielkie Młyny 16

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 1 PLN

Muzeum Bursztynu to ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. Muzeum prezentuje jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Sopotu

Kiedy? 19:00

Gdzie? Księcia Józefa Poniatowskiego 8

Dla kogo? Dla wszystkich

Zwiedzającym udostępniona będzie wystawa stała „Rekonstrukcja wnętrz z pocz. XX w.” oraz wystawa czasowa „Fotoplastikon. Wystawa fotografii z kolekcji J. Dehnela.”. W określonych godzinach będzie można wziąć udział w oprowadzaniach kuratorskich po obu wystawach. Zapraszamy również naszych najmłodszych gości na warsztaty plastyczne dot. willi, w której mieści się muzeum i jej mieszkańców.

Noc Muzeów 2024 w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Kiedy? 19:00 -00:30

Gdzie? Pl. Obrońców Poczty Polskiej 1/2

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 1 PLN

Miejsce, które Niemcy zaatakowali 1 września 1939 roku w tym samym czasie Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte. Dziś to miejsce jest poświęcone pamięci Polaków z Wolnego Miasta Gdańska, którzy w wielu wypadkach ponieśli największą ofiarę na rzecz naszej ojczyzny.

Na wystawie można zobaczyć zdjęcia, dokumenty, elementy wyposażenia placówki pocztowej oraz rzeczy osobiste rozstrzelanych przez Niemców polskich cywilów, którzy 1 września 1939 r. bronili gmachu Poczty.

Noc Muzeów 2024 w Gdańskim Żurawiu

Kiedy? 19:00

Gdzie? Żuraw – Stary żuraw portowy, ul. Szeroka 67/68

Dla kogo? Dla wszystkich

Bilety od - 1 PLN

Zabytek, otwarty po kompleksowej rewitalizacji zaledwie przed kilkunastoma dniami, jest prawdziwym wehikułem czasu, przenoszącym zwiedzających do Gdańska z przełomu XVI i XVII w.

Wystawa „Złoto za zboże…” we wnętrzach Żurawia to kwintesencja „złotego wieku” gdańskiego portu. W sześciu salach na trzech piętrach zabytkowego dźwigu goście mogą poznać m. in. tajniki nawigacji przy wchodzeniu statkiem do portu, rodzaje przywożonych do Gdańska towarów, procedury transakcyjne w komorze palowej, XVII-wieczne techniki budowy statków oraz rozrywki portowego miasta w historycznej tawernie.

Noc Muzeów 2024 w Europejskim Centrum Solidarności

Kiedy? 19:00 -01:00

Gdzie? Pl. Solidarności 1

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp wystawy - 1 PLN. Reszta atrakcji – wstęp wolny.

Animacje na wystawie stałej, spacer po wystawie Stocznia z dawnym stoczniowym socjologiem w roli przewodnika, warsztaty dla rodzin z dziećmi i miłośników rękodzieła, silent disco, DJ i chillout music, projekcje filmowe i bookcrossing – to tylko niektóre atrakcje w Noc Muzeów 2024 w ECS.

Noc Muzeów 2024 w Dworze Artusa

Kiedy? 19:00 -01:00

Gdzie? Długi Targ 43/44

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 1 PLN

Dwór Artusa to jeden z najbardziej reprezentacyjnych zabytków położonych przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku. Można tu zobaczyć największy piec kaflowy nowożytnej Europy i św. Jerzego walczącego ze smokiem? Przy okazji warto zwrócić uwagę na detale, które stanowią opowieść o Gdańsku i otaczającym go świecie pozostawione przez dawnych mieszkańców naszego miasta. I chyba tylko tu znajdziesz gamę inspiracji do nowego zdjęcia profilowego!

Noc Muzeów 2024 na Statku-muzeum “Dar Pomorza”

Kiedy? 18:00 -01:00

Gdzie? Al. Jana Pawła II

Dla kogo? Dla wszystkich

Bilet - 1 PLN

Bez wątpienia najpiękniejszy, ponad 100 – letni polski żaglowiec! Jego imponująca sylwetka przy Nabrzeżu Pomorskim stanowi nieodzowny element krajobrazu Gdyni, a wejście na główny pokład i do jego wnętrz to podróż przez historię polskiej żeglugi, dzieje wybitnych kapitanów i koleje losu setek marynarzy.

Zwiedzanie statku pozwala poznać z bliska warunki życia i pracy załogi statku, a od niedawna również… zwierząt podróżujących przed laty na jego pokładzie.

Noc Muzeów 2024 w Twierdzy Wisłoujście

Kiedy? 19:00 -01:00

Gdzie? Stara Twierdza 1

Dla kogo? Dla wszystkich

Wstęp - 1 PLN

Nocne zwiedzanie ulubionej twierdzy gdańszczanek i gdańszczan! Po kilku latach prac rewaloryzacyjnych powrót z nowymi propozycjami, w tym nową wystawą czasową „Od Batorego do Gromu”. Można zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości i odkryć przeszłość jedynej morskiej fortyfikacji dawnej Rzeczpospolitej.

Zobacz także: Rozwój kultury zaczyna się… od doceniania artystów

Karta Dużej Rodziny 2024. Oto spis ulg i zniżek, z których możesz skorzystać

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl