Stabilność finansowa wysuwa się na czoło życiowych priorytetów Polaków. Jak różnimy się w tej kwestii od innych narodowości?

Jakie są priorytety Polaków?

Jak prezentują się nawyki, trendy i tendencje związane z aspiracjami, motywacjami zawodowymi oraz podejściem do nauki wśród różnych narodowości? W badaniu wzięli udział przedstawiciele pokolenia Z (osoby w wieku 18–29) i milenialsów (30–43) z dziewięciu państw. Okazuje się, że niezależnie od wieku, płci czy kraju pochodzenia najczęściej powtarzający się cel życiowy pozostaje niezmienny. Aż 61% spośród wszystkich respondentów wskazało, że uzyskanie stabilności finansowej jest dla nich najważniejsze.

Nie inaczej prezentują się wyniki uzyskane przez Polaków, gdyż stabilne finanse wskazało łącznie 60% z nich. Mniej o bezpieczeństwo swojego portfela troszczą się jedynie Niemcy (53%) i Turcy (44%).

Na drugim miejscu wśród naszych życiowych priorytetów znalazł się rozwój zawodowy (wskazało go 37% ankietowanych z Polski), na trzecim – spędzanie większej ilości czasu z rodziną i przyjaciółmi (34%), a na czwartym – poprawienie zdrowia fizycznego (28%). Założenie rodziny wskazał tylko co piąty Polak. Nieco częstszą odpowiedzią było natomiast posiadanie partnera romantycznego.

Polacy chcą być docenieni w pracy

Na tle innych narodowości wyróżnia nas podejście do rozwijania kariery. Mimo że na zachowaniu work-life balance zależy nam równie mocno co Amerykanom, Argentyńczykom czy Meksykanom, to nasze ambicje na polu zawodowym nieco się różnią.

Polacy – podobnie jak Koreańczycy i Turcy – jako jeden z głównych celów zawodowych wskazują zdobycie uznania w pracy. Mówi o nim 38% ankietowanych pochodzących z Polski. W tej kwestii Meksykanie są naszym całkowitym przeciwieństwem. Zawodowego uznania chce tam jedynie co piąty mieszkaniec, a awansu – co czwarty. Dla porównania: awans jako jeden z głównych celów w pracy wskazało 35% Polaków. To najwyższy wynik spośród wszystkich przebadanych przez platformę krajów. O założeniu własnego biznesu myśli z kolei 27% z nas. Tymczasem w Meksyku chce tego niemal co druga (44%) osoba.

Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o korzystanie z AI

Ankietowani zostali również zapytani o to, czy na co dzień korzystają z pomocy sztucznej inteligencji. Okazuje się, że Polska jest w czołówce państw, które najszybciej zaadaptowały technologię AI (korzysta z niej 60% badanych) – zaraz po Turcji (61%) oraz obok Hiszpanii i Argentyny (po 60%). Co zaskakujące, Stany Zjednoczone i Japonia pozostają w tyle, jeśli chodzi o sięganie po pomoc sztucznej inteligencji.

Respondenci z całego świata najczęściej wspierają się ChatGPT w celu zbierania informacji i gromadzenia danych (34%), generowania tłumaczeń z języków obcych (34%), a także realizowania zadań w pracy (33%). Aż 22% „zetek” i milenialsów bierze udział w szkoleniach lub samodzielnie zgłębia tajniki AI, aby wykorzystać je potem zawodowo.

Jest to tym samym druga najpopularniejsza umiejętność, w której doskonalą się młodzi pracownicy – zaraz po nauce języków obcych, którą w ankiecie Preply wskazało prawie 3 na 10 respondentów.

Polacy chętnie uczą się języków obcych

Jak podkreślają eksperci Preply, nauka języków obcych wciąż pozostaje numerem jeden, jeśli chodzi o umiejętności, które najczęściej rozwijamy w celach zawodowych. Aż 73% ankietowanych z całego świata twierdzi, że zna przynajmniej jeden język obcy. Nie wszystkie narody przykładają jednak tak dużą wagę do uczenia się języków i poznawania nowych kultur. Dla przykładu: zaledwie 42% Amerykanów i 46% Japończyków mówi w innym języku niż ojczysty.

Jak wynika z badania, obecnie aż 67% Polaków uczy się przynajmniej jednego języka obcego. To więcej niż średnia krajowa, która wynosi 53%. Wypadamy też lepiej niż Niemcy (41%) czy Amerykanie (43%), ale nieco słabiej niż Turcy (73%). Polacy wyróżniają się również w kwestii wybieranych metod nauki (języków i nie tylko). Jak się bowiem okazuje, najbardziej lubimy się uczyć przez praktykę. Jako ulubioną formę zgłębiania wiedzy wskazało ją niemal 40% dorosłych Polaków przed 43. rokiem życia. Drugim najpopularniejszym sposobem nauki jest oglądanie filmów online, trzecim – czytanie książek lub artykułów, a czwartym – prywatne lekcje z korepetytorem.

Kwestia ta diametralnie odróżnia nas od Koreańczyków, którzy stronią od uczenia się poprzez praktykę, ale znacznie chętniej niż inne narody wybierają w tym celu wsparcie sztucznej inteligencji.

- Ekscytujące jest obserwowanie, jak szerokie zastosowanie mają narzędzia takie jak ChatGPT, np. w celu generowania tłumaczeń językowych. Z naszego badania wysuwa się jednak inny ważny wniosek. Rola człowieka w procesie nauki nadal pozostaje niezastąpiona. Uczniowie na całym świecie pragną budowania więzi, poznawania nowych ludzi i nauczycieli, którzy inspirują oraz motywują. To jest właśnie rola, jaką pełnią korepetytorzy Preply – podsumowuje Kirill Bigai, współzałożyciel i dyrektor generalny Preply.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2024 roku. Udział w nim wzięło 5401 uczestników ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Hiszpanii, Polski, Meksyku, Argentyny, Japonii, Korei Południowej i Turcji (po około 600 odpowiedzi na każdy kraj). Uczestnicy zostali podzieleni według płci (2677 mężczyzn i 2695 kobiet) oraz wieku (2651 przedstawicieli pokolenia Z i 2750 – milenialsów).

Źródło: Preply

