Budżet szkoleniowy dla nauczycieli jest niewielki. Jak zwiększyć jego efektywność dzięki cyfryzacji

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wyodrębnienia w swoich budżetach środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwota ta wynosi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Czy to dużo? Odpowiednie zarządzanie tym budżetem, ale także innymi dostępnymi środkami, może przynieść zaskakująco dobre rezultaty.

REKLAMA

Szkolenia nauczycieli to inwestycja z wysoką stopą zwrotu

REKLAMA

Rozwój edukacji zaczyna się od nauczycieli. Wspieranie ich kompetencji i kwalifikacji przekłada się nie tylko na jednostkowy sukces, ale i całego systemu oświaty.

Nauczyciele są filarem każdej szkoły, a ich umiejętności bezpośrednio wpływają na jakość nauczania i rozwój uczniów.

Dynamicznie zmieniające się potrzeby edukacyjne, coraz więcej uczniów neuroróżnorodnych oraz wymagania związane z nowymi technologiami sprawiają, że nauczyciele muszą stale podnosić swoje kwalifikacje.

Dlatego Inwestycje w rozwój to nie tylko sposób na spełnienie formalnych wymagań, ale przede wszystkim odpowiedź na realne potrzeby edukacji.

Wielu nauczycieli postrzega budżet szkoleniowy jako możliwość poszerzenia swoich horyzontów i zdobycia nowych umiejętności.

Przy odpowiednim wykorzystaniu tych środków można osiągnąć znaczące rezultaty, zarówno dla indywidualnych pedagogów, jak i całych zespołów nauczycielskich. Warto pamiętać, że inwestowanie w rozwój nauczycieli to jednocześnie inwestowanie w jakość edukacji, która przekłada się na lepsze wyniki uczniów i zadowolenie rodziców.

Samokształcenie nauczycieli: cyfryzacja otworzyła nie spotykane wcześniej w tej dziedzinie możliwości

REKLAMA

– Nowoczesne technologie, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) czy rozwijanie kompetencji interpersonalnych – to tylko niektóre z obszarów, w których nauczyciele mogą się rozwijać dzięki dostępowi do odpowiednich materiałów.– zauważa Joanna Elmanowska z wydawnictwa Nowa Era.

Pierwszym filarem doskonalenia zawodowego, oprócz Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN) oraz doskonalenia pozaszkolnego w różnych instytucjach i placówkach, jest samokształcenie, które opiera się na indywidualnej inicjatywie nauczyciela.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To proces, w którym pedagog samodzielnie poszukuje wiedzy i nowych umiejętności, korzystając z dostępnych źródeł, takich jak literatura fachowa, zasoby internetowe czy materiały dydaktyczne.

– W dobie cyfryzacji ogromnym wsparciem są platformy edukacyjne, takie jak EduSensus. – podkreśla Joanna Elmanowska.

– W ramach platformy nauczyciele, oprócz ok 10 tys. zasobów i ćwiczeń do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mają do dyspozycji moduł „Moja strefa rozwoju”, a w nim dostęp do artykułów, webinarów oraz filmów metodycznych. Dzięki temu mogą stale rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, w każdym miejscu i czasie. Dostęp do platformy dla wszystkich nauczycieli i szkolnych specjalistów, placówka może zapewnić sobie korzystając z budżetu na szkolenia i kongresy – konkluduje ekspertka.

Samokształcenie pozwala nauczycielowi dostosować tempo nauki do własnych potrzeb i możliwości.

Jak pokazują badania, nauczyciele, którzy regularnie się dokształcają, lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnej szkoły, takimi jak praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Platformy cyfrowe pozwalają wykorzystywać fundusze szkoleniowe w większym niż normalnie zakresie

Biorąc pod uwagę ograniczenia co do możliwości wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które precyzyjnie określono w art. 70a Karty Nauczyciela, placówki mogą skorzystać z rozwiązań, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie innych dostępnych środków.

Przykład? W przypadku wykorzystywania platformy EduSensus zarówno dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i dla pozostałych uczniów, możliwe jest podzielenie wydatku pomiędzy dwa rozdziały budżetowe – 80101 (uczniowie bez orzeczeń w szkole podstawowej ogólnodostępnej) i 80150 (uczniowie z orzeczeniami).

Przy zastosowaniu odpowiedniego klucza podziału, inwestycja pozwala na wsparcie całej społeczności szkolnej, niezależnie od potrzeb edukacyjnych uczniów. Dzięki platformie można zapewnić nauczycielom oraz uczniom narzędzia, które wspierają efektywną naukę i nowoczesne metody dydaktyczne.

Jak podkreśla ekspertka, warto pamiętać, że inwestowanie w rozwój nauczycieli to nie tylko spełnienie obowiązków wynikających z przepisów, ale przede wszystkim sposób na poprawę jakości edukacji.

Nauczyciel jest wówczas bardziej zmotywowany, lepiej radzi sobie z wyzwaniami w klasie i potrafi efektywniej przekazywać wiedzę.

Co więcej, możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także dostęp do specjalistycznych materiałów cyfrowych, buduje prestiż zawodu nauczyciela, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pracą w oświacie wśród młodych ludzi.

W kontekście problemów z deficytem kadry pedagogicznej w wielu regionach kraju, jest to inwestycja o dalekosiężnych skutkach, dodaje Joanna Elmanowska.