Mikrogranty dla seniorów. Bezzwrotne wsparcie finansowe do 5000 zł

Mikrogranty dla seniorów. Bezzwrotne wsparcie finansowe do 5000 zł

25 sierpnia 2025, 13:22
25 sierpnia 2025, 13:22
Mikrogranty dla seniorów. Bezzwrotne wsparcie finansowe do 5000 zł
Mikrogranty dla seniorów to program wsparcia dla łodzian w wieku 60+. Starsi mieszkańcy mogą otrzymać nawet do 5tys. z dofinansowania z budżetu miasta. Nabór wniosków trwa od 25 sierpnia do 8 września.

Mikrogranty dla seniorów

O rozpoczęciu naboru do tegorocznej edycji programu poinformowały w poniedziałek Urząd Miasta Łodzi oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, które zajmuje się organizacją naboru.

„Mikrogranty dla seniorów to konkurs finansowany z budżetu Miasta Łodzi, zapewniający bezzwrotne wsparcie finansowe do 5000 zł na realizację działań i projektów dla seniorów (60+). Dzięki formule konkursu o finansowanie na realizację projektów mogą ubiegać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również grupy seniorskie i międzypokoleniowe, czyli tzw. grupy nieformalne” - poinformował Urząd Miasta Łodzi.

Poza organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego pracującymi na rzecz osób starszych i z osobami starszymi w Łodzi, z mikrograntów mogą skorzystać także grupy nieformalne liczące nie mniej niż trzy osoby i wspólnie realizujące działania na rzecz osób starszych oraz z osobami starszymi. Takie grupy nie musza mieć osobowości prawnej, a co najmniej połowa osób w grupie nieformalnej musi być w wieku 60+.

Aktywizacja osób starszych

Celem konkursu jest wspieranie projektów z zakresu promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych.

Mikrogranty mogą być przeznaczone na małe sprzęty sportowe, wynajęcie dla przyjaciół instruktora, który nauczy prawidłowego wykonywania ćwiczeń. W ten sposób można stworzyć z sąsiadami grupę pomocową, która będzie wspierać samotne i schorowane osoby w sąsiedztwie. Z budżetowych dotacji dla seniorów można też zorganizować dla siebie lub grupy seniorów warsztaty ze specjalistami.

Z materiałów informacyjnych umieszczonych na stronie internetowej magistratu (lodz.pl) wynika, że projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i być skierowane do seniorów.

Powinny obejmować w szczególności promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej, rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się, a także działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu tych osób.

Gdzie i do kiedy składać projekty

Projekty należy zgłaszać do 8 września, wyłącznie przy wykorzystaniu generatora dostępnego na stronie internetowej opus.org.pl. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zapewni też pomoc w składaniu wniosków, wsparcie doradcze, a także wsparcie na etapie realizacji i rozliczenia projektów.

OPUS poinformował PAP, że zaplanował dwa spotkania informacyjne na temat programu mikrograntów. Pierwsze odbędzie się 25 sierpnia od godz. 16 do 17.30 przy ul. Legionów 20, a drugie w tych samych godzinach w środę (27 sierpnia) przy ul. Wólczańskiej 168.

Zgodnie z harmonogramem od 25 sierpnia do 8 września trwać będzie przyjmowanie projektów. Później nastąpi ocena formalna i merytoryczna wniosków (do 14 września) oraz rozmowy i prezentacje (17-19 września).

25 września zaplanowano podpisanie umów i tym samym będzie to termin rozpoczęcia realizacji projektów, które należy zakończyć do 17 listopada.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
Mikrogranty dla seniorów. Bezzwrotne wsparcie finansowe do 5000 zł
25 sie 2025

Mikrogranty dla seniorów to program wsparcia dla łodzian w wieku 60+. Starsi mieszkańcy mogą otrzymać nawet do 5tys. z dofinansowania z budżetu miasta. Nabór wniosków trwa od 25 sierpnia do 8 września.
