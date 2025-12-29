290 linii autobusowych dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2026 r. 55 samorządów otrzyma wsparcie [Podlaskie]

Aż 290 linii autobusowych, których łączna długość to ok. 11 tys. km, zostanie dofinansowanych w 2026 r. w województwie podlaskim. Pieniądze na ten cel trafią z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 55 samorządów. Chodzi o kwotę 22,5 mln zł.

55 samorządów na Podlasiu otrzyma dofinansowanie na linie autobusowe

W 2025 r. z tego rządowego funduszu wspartych było o 25 linii mniej oraz o ok. tysiąc kilometrów linii mniej. Samorządy - gminy i powiaty - złożyły podobną jak rok wcześniej liczbę wniosków o wsparcie z tego funduszu. Nabór wniosków zakończył się w grudniu. Wsparcie dostanie 55 samorządów - tyle samo co w 2025 r. To 6 powiatów i 49 gmin. - Ten program to jest po prostu wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zbiorowego transportu publicznego, przewozów autobusowych - powiedział na konferencji prasowej wojewoda podlaski.

Brzozowski podkreślił, że to wsparcie jest ważne, bo pomaga walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. - Nam bardzo zależy na tym, żeby zbiorowy transport publiczny, autobusowy rozwijał się na terenie województwa podlaskiego jak najdynamiczniej - powiedział. Dodał, że pieniądze z rządowego funduszu uzupełniają możliwości finansowe samorządów w tym zakresie.

Nowe gminy ze wsparciem na przewozy autobusowe w 2026 r.

Wśród wnioskodawców znalazły się gminy, które będą korzystać z funduszu po raz pierwszy. To np. Boćki, Czarna Białostocka, Krypno, Turośl oraz Juchnowiec Kościelny.

Wójt podbiałostockiej gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz powiedział dziennikarzom, że gmina zdecydowała się sięgnąć po pieniądze z funduszu, żeby poprawić komunikację w południowej części gminy. Dostanie na ten cel na prawie trzy lata ponad 2 mln zł. Ma być uruchomionych 6 linii komunikacyjnych - połączenia do Białegostoku i do Juchnowca Kościelnego.

Wójt przyznał, że społeczeństwo się starzeje i połączenia komunikacyjne są potrzebne, np. by dojechać do urzędu gminy czy przychodni. Gmina ma uruchomić połączenia od 1 lipca 2026 r., przewoźnik będzie wyłoniony w przetargu.

Dofinansowanie do nowych linii autobusowych niezbędne

Od lat z funduszu korzysta gmina Zabłudów. Burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek powiedział, że na trzy lata gmina dostanie 2,2 mln zł. Podkreślił, że zabudowa w gminie jest rozproszona, a wsparcie finansowe przewozów jest potrzebne, by połączenia zapewnić.

Bez wsparcia z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ciężko byłoby gminom zapewnić połączenia komunikacyjne - uważa wójt gminy Dobrzyniewo Duże Wojciech Cybulski, która organizuje 18 linii autobusowych. - W ciągu roku nasze autobusy przemierzają ponad pół miliona kilometrów - dodał Cybulski.(PAP)