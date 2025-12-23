Taka wiadomość tuż przed samymi Świętami! Nawrocki z kontrasygnatą Tuska wysyła tam 350 żołnierzy na pół roku

Prezydent Karol Nawrocki wyznacza na kolejne pół roku misję Polskiego Kontyngentu Wojskowego poza granicami Polski. Do 350 żołnierzy i pracowników wojska będzie służyć na mocy postanowienia w pierwszej połowie 2026 roku. Ich zadaniem pozostaje walka z terroryzmem w ramach operacji międzynarodowych.

Prezydent podpisał postanowienie - obecność polskiego kontyngentu za granicą

Prezydent RP Karol Nawrocki, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podpisał 17 grudnia 2025 roku postanowienie o przedłużeniu misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Dokument opublikowano w Monitorze Polskim 22 grudnia. Decyzja zapadła z kontrasygnatą premiera Donalda Tuska.

Postanowienie dotyczy obecności polskich żołnierzy w czterech państwach Bliskiego Wschodu: Iraku, Jordanii, Katarze oraz Kuwejcie.

Ilu żołnierzy i na jak długo będzie służyć poza granicami kraju?

Polski Kontyngent Wojskowy będzie działał na Bliskim Wschodzie od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku. Maksymalna liczebność kontyngentu to 350 żołnierzy i pracowników wojska.

Główny cel misji pozostaje bez zmian. Polscy wojskowi mają uczestniczyć w akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub łagodzenia ich skutków. To kontynuacja wieloletniego zaangażowania Polski w stabilizację regionu.

Dwie operacje międzynarodowe

Polscy żołnierze realizują zadania w ramach dwóch odrębnych misji międzynarodowych. Pierwsza to operacja INHERENT RESOLVE, czyli międzynarodowa koalicja przeciwko Państwu Islamskiemu. W jej ramach Polacy wspierają budowę zdolności obronnych irackich sił bezpieczeństwa. Zajmują się doradztwem i szkoleniem sztabów oraz pododdziałów specjalnych. Pomagają też rozwijać zdolności kontrterrorystyczne sił bezpieczeństwa Jordanii i Kataru.

Druga misja to Misja NATO w Republice Iraku. Tu polscy wojskowi koncentrują się na doradztwie i szkoleniu irackich kadr wojskowych. Odpowiadają również za obronę i ochronę doradców oraz baz wykorzystywanych przez siły sojusznicze.

Polska w walce z terroryzmem

Obecność Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Bliskim Wschodzie wpisuje się w szersze zaangażowanie Polski w międzynarodowe struktury bezpieczeństwa. Nasz kraj od lat uczestniczy w operacjach NATO i koalicji międzynarodowych.

Szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa to kluczowy element strategii walki z terroryzmem. Dzięki temu państwa regionu mogą samodzielnie przeciwdziałać zagrożeniom, co zwiększa stabilność całego Bliskiego Wschodu.

Postanowienie prezydenta weszło w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim, czyli 22 grudnia 2025 roku.