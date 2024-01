Co zrobić z choinką po świętach? Kiedy można dostać mandat za wyrzucenie choinki?

Co zrobić z choinką po świętach? W przypadku choinki sztucznej nie ma problemu, wystarczy ją złożyć i zapakować do pudełka. A co z żywym drzewkiem? Podpowiadamy.

Kiedy rozbiera się choinkę?

Niektórzy ubierają choinkę już na początku grudnia i, nacieszeni widokiem, z Nowym Rokiem chowają wszelkie bożonarodzeniowe ozdoby. Dla innych datą rozebrania choinki są okolice święta Trzech Króli albo pierwsza niedziela po tym święcie (Niedziela Chrztu Pańskiego). U jeszcze innych drzewko stoi aż do 2 lutego, czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej, które przyjmuje się jako ostateczny termin trzymania świątecznych dekoracji. To oczywiście tylko tradycje, a jeśli ktoś ma ochotę, może trzymać ubraną choinką nawet i do Wielkanocy. Sztuczna na pewno wytrzyma, a co z żywym drzewkiem? Co zrobić z choinką, gdy już traci igły lub po prostu się znudziła?

Co zrobić z żywą choinką?

Zasadzić w ogrodzie

Podczas gdy sztuczną choinkę łatwo złożyć i schować do następnej Gwiazdki, pozbycie się żywej może być bardziej skomplikowane. Jednak to żywe drzewko pachnie i jest namiastką kawałka lasu w domu, a jeśli jest pozyskane w ekologiczny sposób jest również korzystniejsze dla środowiska. Przed decyzją, dokąd powędruje choinka, trzeba - rzecz jasna - pozbawić ją wszelkich ozdób.

Gdy choinka jest w doniczce, czyli ma korzenie, można spróbować ją zasadzić w ogródku. W tym przypadku z sadzeniem należy poczekać do wiosny, a do tego czasu odpowiednio o nią dbać. Jeśli jeszcze nie zaczęła pączkować, ani się mocno sypać, trzeba sprawdzić, czy jej korzenie nie były za bardzo przycinane. Takie drzewko nie postoi już w ogrzewanym pomieszczeniu, zwłaszcza tak długo, należy więc je odpowiednio zabezpieczyć, zanim powędruje na dwór. Nagła zmiana temperatur może zniszczyć choinkę, dlatego wystawianie jej na mróz wprost z ciepłego domu nie jest wskazane. Jeśli jest możliwość, warto stopniowo zmniejszać temperaturę otoczenia choinki i np. wystawić ją na klatkę schodową. Jest duża szansa, że odpowiednio przechowywana choinka się przyjmie w ogródku.

Zastosować jako kompost

Gdy choinka jest cięta, niestety nie da się przedłużyć jej życia, sadząc w ogrodzie. Może za to świetnie posłużyć jako kompost. Należy ją wówczas pociąć na małe kawałki, jest to pracochłonne, ale wtedy drzewko będzie "zużyte" do końca. Większe gałęzie sprawdzą się jako okrycie roślin.

Wyrzucić do odpadów bio lub oddać do PSZOK

Oczywiście, aby zasadzić choinkę albo wykorzystać ją jako kompost trzeba mieć gdzie. A co mają zrobić z choinką osoby nieposiadające przydomowych ogródków czy działek ROD? Choinka to odpad zielony, można ją więc wrzucić do brązowego pojemnika z napisem "bio", warto jednak uprzednio rozdrobnić, chyba, że jest możliwość pozostawienia choinki obok pojemnika tak, aby nie zagracała przestrzeni altanki śmietnikowej. Całe drzewko można także zawieźć do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK.

Często administracja nieruchomości organizuje zbiórkę żywych choinek na terenie osiedla i wówczas wyznacza jedno miejsce składowania choinek w określonym czasie. Warto sprawdzić także, czy w okolicy jest organizowana zbiórka drzewek przerabianych na biomasę do ogrzewania mieszkań.

Gdzie wyrzucić sztuczną choinkę

Sztuczna choinka służy zazwyczaj kilka lub nawet kilkanaście lat, ale czasem i ją trzeba wyrzucić. Pomimo, że jest wykonana z tworzywa nie należy jej wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Sztuczną choinkę wrzuca się do odpadów zmieszanych.

Mandat za wyrzucenie choinki

Warto pamiętać, że pozostawienie choinki, np. na trawniku to zaśmiecanie miejsca publicznego i grozi za to mandat. Zgodnie z art. 145. Kodeksu wykroczeń "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych".

