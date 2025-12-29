REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » W 13 województwach oblodzone drogi. IMGW ostrzega

W 13 województwach oblodzone drogi. IMGW ostrzega

29 grudnia 2025, 10:24
W poniedziałek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 13 województw ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach. Potrwają one do wtorku do godzin porannych. Ujemna temperatura może tam utrzymywać się do środy.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dla znacznej części woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.

Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura powietrza obniży się tam do około minus 3 st. C, temperatura przy gruncie do około minus 7 st. C. Instytut przewiduje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy 31 grudnia.

Ważne

Alerty obowiązują od poniedziałku 29 grudnia od godz. 15.00 do wtorku 30 grudnia do godz. 7.00.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

oprac. Kinga Olszacka
Źródło: PAP
