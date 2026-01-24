REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Petycje są niemożliwe do wdrożenia: Ta o zrównaniu zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego też

Petycje są niemożliwe do wdrożenia: Ta o zrównaniu zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego też

24 stycznia 2026, 16:07
[Data aktualizacji 29 października 2025, 00:22]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Na razie dyskusja. O zrównaniu zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. Na razie tylko dla osób bez emerytury i renty. Ale kto wie jak będzie kiedyś?
Wiadomo, że zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) nie będzie podwyższony do 2028 r. Pojawił się postulat podwyżki tylnymi drzwiami poprzez zrównanie wysokości tego zasiłku z dodatkiem pielęgnacyjnym (w 2025 r. 348,22 zł). Różnica między tymi zasiłkami wynosi 132,38 zł. I tyle zyskałyby osoby w wieku 75+, gdyby pomysł zrównania dwóch świadczeń został wprowadzony. Byłaby to podwyżka nie dla wszystkich beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego, a tylko bardzo wąskiego grona osób. No bo ile jest 75-latków bez prawa do emerytury i renty? To niszowe sytuacje. Zazwyczaj osoba w wieku 75+ ma emeryturę albo rentę. Otrzymuje wtedy dodatek pielęgnacyjny. Ale są osoby, które w wieku 75 lat nie mają prawa do emerytury i renty. Bardzo rzadko, ale są takie osoby. I dla nich jest adresowany pomysł, aby ich zasiłek pielęgnacyjny był podniesiony do dodatku pielęgnacyjnego.

Problem dotyczy osoby 75+ bez prawa do emerytury albo renty - mają wtedy prawo do niższego zasiłku pielęgnacyjnego. Sejm i Senat zajmowały się tym tematem w trybie rozpatrywania petycji już rok temu. Jak to zazwyczaj jest z petycjami, nic z nich nie wynika. Ale temat pojawił się nowo w przestrzeni publicznej. Zobaczmy jak to było rok temu:

Problem opisano w treści petycji, która trafiła do Sejmu - plik pdf do ściągnięcia

plik

plik

Autorem petycji jest Eugeniusz Szymala - od wielu lat próbuje przekonać polityków do korzystnych zmian dla emerytów i rencistów w prawie (takich jak podwyżka wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

petycja w sprawie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego - SENAT

petycja w sprawie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego - SENAT

Senat

Zobacz również:
Ważne

Postulat zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego dotyczy bardzo specyficznej i rzadkiej sytuacji. Chodzi o osoby w wieku 75 plus, które nie mają prawa do emerytury albo renty. Pobierają więc zasiłek pielęgnacyjny (niższa wartość), a nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego (wyższa wartość).

Przykład

Pan Antoni (wiek 77 lata) nie ma prawa do emerytury i renty. Otrzymuje więc zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł (MOPS), a nie dodatek pielęgnacyjny 348,22 zł (ZUS).

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego zrównująca do dodatku pielęgnacyjnego

Infor.pl opisywał wiele razy prace w Senacie dotyczące zrównania zasiłku pielęgnacyjnego (w 2025 r. 215,84 zł) i dodatku pielęgnacyjnego (w 2025 r. 348,22 zł).

W Senacie idea była taka, że nie udało się w 2024 r. bezpośrednio podnieść kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Więc stałoby się to pośrednio poprzez powiązanie zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym (bo dodatek jest wyższy i stale waloryzowany). W Sejmie chodziło o coś innego – o rzadką sytuację, kiedy osoba 75+ nie ma renty ani emerytury. Wtedy nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego, a zasiłek pielęgnacyjny. Czym to się różni? Wysokością świadczeń. Porównajmy:

dodatek pielęgnacyjny (wartość w 2025 r. po waloryzacji 348,22 zł), a

zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł).

Żeby zrozumieć problem porównajmy też przepisy o dodatku pielęgnacyjnym i przepisy o zasiłku pielęgnacyjnym:

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje automatycznie po ukończeniu 75 roku życia

"Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia."

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Podstawą prawną jest art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z przepisu wynika, że osoba w wieku 75+ nie otrzymuje automatycznie dodatku pielęgnacyjnego z uwagi na kryterium wieku – musi mieć (dodatkowo) prawo do emerytury albo renty.

Zasiłek pielęgnacyjny

Podstawa prawna

Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat (komentarz - tu nie ma wymogu posiadania prawa do renty albo emerytury).

Podstawa prawna - kilka informacji o petycji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego

Petycja (BKSP-155-X-336/24) została wniesiona na podstawie:

1) art. 63 Konstytucji RP oraz

2) art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Autor petycji w 2024 r. był Eugeniusz Szymala – weteran walki o podniesienie wartości zasiłku pielęgnacyjnego. Autor petycji wyraził zgodę na ujawnienie jego danych osobowych jako osoby wnoszącej petycję (taką możliwość daje ustawa o petycjach). Pan Eugeniusz traktuje petycję z 2024 r. jako kontynuację swoich działań sprzed wielu lat. Nie udało się wtedy, być może uda się dzisiaj. W poprzednich kadencjach Sejmu padły słowa, z których wynika, że posłowie popierali ten projekt (w zakresie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego).

Autor petycji domaga się aby w Sejmie pojawiła się inicjatywa ustawodawcza w sprawie zrównania kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z kwotą dodatku pielęgnacyjnego, ale tylko w odniesieniu do osób które ukończyły 75 lat. Jest dla niego oczywiste że zasiłek pielęgnacyjny powinien być równy dodatkowi pielęgnacyjne pielęgnacyjnemu.

Sprawy nie udało się załatwić w 2024 r. jak i w 2025 r.

Źródło: INFOR
Sektor publiczny
Przez Wytyczne od 376 zł do 1128 zł traci (miesięcznie) osoba niepełnosprawna. 6 typowych sytuacji. Obliczenia [Przykłady]
24 sty 2026

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
23 sty 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.
Neutralne ogłoszenia o pracę w gminach: „Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i "stanowisko do określonych spraw"
21 sty 2026

„Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i stanowiska do określonych spraw – to główne określenia stosowane przez wybrane urzędy największych miast w ogłoszeniach o pracę. Samorządy dostosowują się do obowiązku stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk, który obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną.
Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
21 sty 2026

Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby wniosków od cudzoziemców o uznanie za obywatela polskiego, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie osiedlaniem się nad Wisłą – podkreśla w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Ustawa budżetowa 2026. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego
20 sty 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek ustawę budżetową na 2026 r., jak poinformowała kancelaria prezydenta na platformie X. Jednocześnie zdecydował o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją.
Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego
19 sty 2026

Stało się - Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 r. Konstytucja RP uniemożliwia Prezydentowi zawetowanie tej ustawy. Ulga, bo budżet będzie działał? No właśnie niekoniecznie - jednocześnie bowiem Prezydent skierował podpisaną ustawę do kontroli w TK, na co Konstytucja już pozwala. To nie koniec zamieszania wokół budżetu państwa w tym roku - ale co to oznacza dla wypłat świadczeń teraz?
Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt
16 sty 2026

Warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną. Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie stolicy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej.
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
15 sty 2026

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.

Dofinansowanie na retencję deszczówki i zielono-niebieską infrastrukturę: ruszył nabór wniosków FEPW.02.02. Tarcza klimatyczna dla miast Polski Wschodniej
15 sty 2026

Intensywne opady, coraz częstsze fale upałów i okresy suszy sprawiają, że samorządy szukają rozwiązań, które realnie poprawiają odporność miasta – i to nie „kiedyś”, ale już teraz. Dane IMGW-PIB pokazują, że Polska doświadcza bezprecedensowych zmian: od połowy XX wieku średnia roczna temperatura wzrosła u nas o ponad 2°C, a w 2024 r. odnotowano rekordowo wysoką średnią roczną temperaturę (10,9°C) oraz serię zjawisk ekstremalnych, takich jak fale upałów, susze i nawalne opady.
Unia Europejska ma ok. 940 mld euro długów i jeszcze nie zaczęła ich spłacać. Komisja Europejska proponuje nowe opłaty i podatki
15 sty 2026

W Parlamencie Europejskim w Brukseli eksperci ostrzegali 14 stycznia 2026 r. przed kryzysem związanym z liczącym setki miliardów euro zadłużeniem UE. – Mamy zobowiązania do spłaty długu, ale jeszcze go nie zaczęliśmy spłacać. Mamy też inne wyzwania: demograficzne, polityczne - powiedział hiszpański ekonomista Daniel Lacalle.
