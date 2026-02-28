PLL LOT podjęły decyzję o zawieszeniu połączeń do Tel Awiwu do 15 marca włącznie - poinformował w sobotę wieczorem rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Dodał, że zdecydowano również o odwołaniu rejsów do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Rijadu (Arabia Saudyjska) do 2 marca.

Loty do Tel Awiwu zawieszone do 15 marca, a do 2 marca do Dubaju i Rijadu

Rzecznik narodowego przewoźnika lotniczego podał na platformie X, że PLL LOT „podjęły decyzję o zawieszeniu połączeń do Tel Awiwu do 15 marca włącznie oraz zgodnie z rekomendacją EASA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego - PAP) o odwołaniu rejsów do Dubaju i Rijadu do 2 marca”.

REKLAMA

REKLAMA

LOT nie ma w swojej siatce połączeń do Kataru.

Moczulski we wcześniejszej rozmowie z PAP pytany o to, czy ze względu na zakłócenia w regionie, inne loty są opóźnione lub odwołane, informował, że reszta siatki połączeń jest realizowana zgodnie z planem.

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. W sobotę rano do Warszawy zawrócony został samolot PLL LOT, który leciał do Dubaju. Narodowy przewoźnik informował ponadto, że wstrzymał czasowo loty do Izraela. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak wskazywał, że wszystkie rejsy LOT-u do i z Tel Awiwu zostały odwołane do godz. godz. 10.00, 3 marca.

REKLAMA

Dalsze zamknięcia przestrzeni

Polski resort spraw zagranicznych w sobotę po południu informował również za pośrednictwem platformy X, że w związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym, także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Loty w regionie odwołały m.in. brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.