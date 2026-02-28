REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Loty do Tel Awiwu zawieszone do 15 marca, a do 2 marca do Dubaju i Rijadu

Loty do Tel Awiwu zawieszone do 15 marca, a do 2 marca do Dubaju i Rijadu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 lutego 2026, 22:36
Loty do Tel Awiwu zawieszone do 15 marca, a do 2 marca do Dubaju i Rijadu
Loty do Tel Awiwu zawieszone do 15 marca, a do 2 marca do Dubaju i Rijadu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

PLL LOT podjęły decyzję o zawieszeniu połączeń do Tel Awiwu do 15 marca włącznie - poinformował w sobotę wieczorem rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Dodał, że zdecydowano również o odwołaniu rejsów do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Rijadu (Arabia Saudyjska) do 2 marca.

Loty do Tel Awiwu zawieszone do 15 marca, a do 2 marca do Dubaju i Rijadu

Rzecznik narodowego przewoźnika lotniczego podał na platformie X, że PLL LOT „podjęły decyzję o zawieszeniu połączeń do Tel Awiwu do 15 marca włącznie oraz zgodnie z rekomendacją EASA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego - PAP) o odwołaniu rejsów do Dubaju i Rijadu do 2 marca”.

REKLAMA

REKLAMA

LOT nie ma w swojej siatce połączeń do Kataru.

Moczulski we wcześniejszej rozmowie z PAP pytany o to, czy ze względu na zakłócenia w regionie, inne loty są opóźnione lub odwołane, informował, że reszta siatki połączeń jest realizowana zgodnie z planem.

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. W sobotę rano do Warszawy zawrócony został samolot PLL LOT, który leciał do Dubaju. Narodowy przewoźnik informował ponadto, że wstrzymał czasowo loty do Izraela. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak wskazywał, że wszystkie rejsy LOT-u do i z Tel Awiwu zostały odwołane do godz. godz. 10.00, 3 marca.

REKLAMA

Dalsze zamknięcia przestrzeni

Polski resort spraw zagranicznych w sobotę po południu informował również za pośrednictwem platformy X, że w związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym, także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Loty w regionie odwołały m.in. brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Polacy utknęli na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu. Co z bezpieczeństwem?
Polacy utknęli na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu. Co z bezpieczeństwem?
Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków
Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków
Jak chronić swój majątek w czasie kryzysu (np. wojny). Waluta, bank i mieszkanie za granicą, dokumenty potwierdzające własność, dywersyfikacja
Jak chronić swój majątek w czasie kryzysu (np. wojny). Waluta, bank i mieszkanie za granicą, dokumenty potwierdzające własność, dywersyfikacja
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Loty do Tel Awiwu zawieszone do 15 marca, a do 2 marca do Dubaju i Rijadu
28 lut 2026

PLL LOT podjęły decyzję o zawieszeniu połączeń do Tel Awiwu do 15 marca włącznie - poinformował w sobotę wieczorem rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Dodał, że zdecydowano również o odwołaniu rejsów do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Rijadu (Arabia Saudyjska) do 2 marca.
Polacy utknęli na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu. Co z bezpieczeństwem?
28 lut 2026

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał w sobotę wieczorem, że pewna liczba Polaków utknęła na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu. Wskazał, że są za nich odpowiedzialne linie lotnicze, a polscy konsulowie starają się do nich dotrzeć. Zapewnił, że aktualnie polscy obywatele nie są w niebezpieczeństwie.
Reforma wynagrodzeń pracowników samorządowych. Jakie jest stanowisko rządu?
27 lut 2026

Związek Gmin Wiejskich RP skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym domagał się kompleksowej reformy płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Zagadnienia dotyczące wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych będą przedmiotem analiz – poinformowało MRPiPS.
Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta. Gminy płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System zawodzi
26 lut 2026

Dlaczego Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta? Problem ukazuje rażącą i systemową niegospodarność gmin. Płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System, który zawodzi, należy zmienić. Oto propozycje rozwiązań.

REKLAMA

Rosną problemy w świadczeniu wspierającym. Obcinanie punktów. I obawa, czy złożyć odwołanie
28 lut 2026

Córka pisze: Dostałam decyzje taty i martwi mnie przedostatni punkt, tata nie załatwi żadnych spraw urzędowych. Problem z pamięcią . Czy ktoś ma może ten sam problem? Nie wiem czy się odwoływać. Dziękuję za każdą informacje". Córce chodzi o to, że osoba w wieku 92 (Alzheimer) została uznana za zdolną do "załatwiania samodzielnie sprawy w urzędzie".Coraz

Rząd zmienia przepisy o azbeście – koniec kar, uproszczone deklaracje i nowe zasady usuwania
25 lut 2026

Ministerstwo zapowiada uproszczenie przepisów i wycofanie kar za brak deklaracji dotyczących azbestu. Samorządy alarmują jednak, że bez realnego finansowania usunięcie niebezpiecznych wyrobów do 2032 roku może okazać się nierealne.
Zamówienia publiczne: jak skutecznie projektować obiekty użyteczności publicznej? Kluczowe decyzje zapadają przed ogłoszeniem przetargu
25 lut 2026

Rosnące koszty inwestycji, presja efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz coraz większa złożoność projektów sprawiają, że przygotowanie inwestycji publicznych w 2026 r. wymaga strategicznego podejścia już na etapie planowania. Odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia, realistyczne szacowanie budżetu oraz wykorzystanie właściwych narzędzi, może w praktyce przesądzić o powodzeniu inwestycji. Oto kluczowe działania, które pozwalają zamawiającym projektować obiekty użyteczności publicznej w sposób bardziej efektywny ekonomicznie i organizacyjnie.
Ta gmina chce płacić 1500 zł za adoptowanie psa. "Becikowe na 4 łapy" [PROJEKT UCHWAŁY]
24 lut 2026

Gmina Sońsk (woj. mazowieckie) chce wprowadzić program „Becikowe na 4 łapy” czyli 1,5 tys. zł dotacji za adopcję psa odłowionego na jej terenie i czekającego w schronisku w Pawłowie. W czwartek o wprowadzeniu pomysłu zadecydują lokalni radni.

REKLAMA

Nowe zasady leczenia Ukraińców w Polsce. Co się zmieni 5 marca?
24 lut 2026

Od 5 marca bezpłatne leczenie będzie przysługiwało tylko obywatelom Ukrainy, którzy są ofiarami tortur, a także dzieciom i kobietom w ciąży. Pozostali Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną, aby korzystać z publicznego systemu, będą musieli płacić składkę zdrowotną.
Ponad 4 tys. nowych miejsc w żłobkach. To ważna zmiana dla rodziców w tych gminach
23 lut 2026

Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała w poniedziałek, że na Lubelszczyźnie powstało ponad 4,1 tys. nowych miejsc w żłobkach. W 43 gminach w regionie po raz pierwszy uruchomiono usługi żłobkowe - dodała.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA