Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Polski system kaucyjny w pełnym rozkwicie: 28 milionów opakowań już wróciło do sklepów. Resort podał dane

Polski system kaucyjny w pełnym rozkwicie: 28 milionów opakowań już wróciło do sklepów. Resort podał dane

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 15:17
Polski system kaucyjny w pełnym rozkwicie: 28 milionów opakowań już wróciło do sklepów. Resort podał dane
Polski system kaucyjny w pełnym rozkwicie: 28 milionów opakowań już wróciło do sklepów. Resort podał dane
Blisko 28 mln opakowań wróciło już do sklepów w ramach polskiego systemu kaucyjnego. MKiŚ podkreśla, że nowe przepisy zmieniają nawyki konsumentów i ułatwiają zwrot szklanych butelek – nawet bez paragonu.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce

Licznik odzyskanych opakowań wskazuje niemal 28 milionów. Za nami kolejne miesiące działania systemu kaucyjnego

Od października 2025 r. polski system kaucyjny realnie zmienia gospodarkę opakowaniami po napojach i nawyki konsumentów. Pierwsze miesiące jego funkcjonowania pokazują stabilny wzrost i rosnącą świadomość ekologiczną użytkowników - zwrócono już blisko 28 mln opakowań. Równolegle działają systemy zbierania szklanych butelek wielokrotnego użytku, które po nowelizacji przepisów będą funkcjonowały do 2028 r. Nowelizacja ustawy zakłada również możliwość oddania szklanej butelki bez paragonu, co zwiększy wygodę korzystania z tego rozwiązania.

Statystyki odzysku opakowań

Od października 2025 r. w Polsce działa powszechny system kaucyjny, w ramach którego do obrotu trafiło około 530 mln opakowań, a zebrano blisko 28 mln sztuk.

Każdy sklep powyżej 200 m2. i mniejsze sklepy, które dołączyły do systemu kaucyjnego mają obowiązek przyjąć oznakowane opakowanie, niezależnie od tego czy sprzedają produkty danej marki.

Zbiórka opakowań może odbywać się automatycznie lub ręcznie.

Równolegle do powszechnego systemu kaucyjnego funkcjonują systemy zbierania szklanych butelek zwrotnych, które po nowelizacji przepisów będą mogły funkcjonować do końca 2028 r.

Nowe rozwiązania są częścią szerszej polityki proekologicznej, której celem jest poprawa efektywności recyklingu i zmniejszenie ilości odpadów.

Możliwość oddawania szklanych butelek bez paragonu

Najważniejszą zmianą, jaką przyniosła nowelizacja, jest możliwość oddawania szklanych butelek bez paragonu.

- Powszechny system kaucyjny działa w Polsce od października 2025 r. i już dziś widzimy jego pierwsze efekty. Do systemu trafiło około 530 milionów opakowań, z czego blisko 28 milionów zostało już zwróconych przez konsumentów. Ta różnica jest naturalna i wynika ze specyfiki obrotu towarowego – od momentu wprowadzenia opakowania na rynek, przez sprzedaż i konsumpcję, do jego zwrotu może minąć nawet kilka miesięcy. Najważniejsze jest to, że system działa zgodnie z planem i rozwija się dynamicznie, szczególnie od początku tego roku - powiedziała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Dlaczego kaucjomat nie przyjmie takiej butelki?
Dlaczego kaucjomat nie przyjmie takiej butelki?
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe
Resort klimatu uspokaja samorządy: system kaucyjny pomoże osiągnąć cele recyklingowe
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Polski system kaucyjny w pełnym rozkwicie: 28 milionów opakowań już wróciło do sklepów. Resort podał dane
05 mar 2026

Blisko 28 mln opakowań wróciło już do sklepów w ramach polskiego systemu kaucyjnego. MKiŚ podkreśla, że nowe przepisy zmieniają nawyki konsumentów i ułatwiają zwrot szklanych butelek – nawet bez paragonu.
Czy gminy w Polsce będą likwidowane? Ekspert: reforma samorządowa może spotkać się z oporem społecznym
05 mar 2026

W obliczu zmian demograficznych Polski nie stać na 2,5 tys. gmin i konieczna będzie ich konsolidacja. Na XI Europejskim Kongresie Samorządów odniesiono się do tej opinii. Czy zmiany demograficznie muszą zakładać likwidację gmin?
Tysiące ton piasku na drogach po zimie. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?
05 mar 2026

Po srogiej zimie 2025/2026 na drogach leżą tysiące ton piasku. To zagraża bezpieczeństwu kierujących pojazdami, ale i pieszych. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?Dla przykładu w Gdyni wzrost zużycia soli w stosunku do poprzedniej zimy wyniósł w 2026 r. 46,6%. W Sopocie wzrost zużycia pisaku przekroczył 203%.
Polacy kończą studia i przestają się uczyć. Raport - publiczne programy szkoleniowe Polska vs UE
05 mar 2026

Polska jest w UE krajem o relatywnie niskim udziale dorosłych w uczeniu się. W danych Eurostatu (AES 2022) ok. 24,3% osób w wieku 25–64 lata uczestniczyło w edukacji lub szkoleniu w ostatnich 12 miesiącach, przy średniej UE 46,6%. To lokuje Polskę w grupie najniższych wyników w Unii.

IMGW wydał ostrzeżenia. Przekroczono stan alarmowy wód
04 mar 2026

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia hydrologiczne I, II i III stopnia dla pięciu województw. Na trzech stacjach hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy wód, a na ośmiu ostrzegawczy.
AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę? Eksperci ostrzegają
04 mar 2026

Eksperci ostrzegają, że świat stoi na krawędzi momentu, w którym człowiek przestaje mieć kontrolę nad autonomicznymi systemami broni, co może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Takie ostrzeżenia pojawiają się w kontekście rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji w wojnach.
Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby
04 mar 2026

Potrzebujemy 6 mln min, aby zabezpieczyć granicę z państwami, które mogą dokonać na nas agresji. Możliwości produkcyjne mamy jednak znacznie mniejsze. Miny produkuje tylko jedna firma – czytamy w „Rz.
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
03 mar 2026

Z uwagi na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, a także wynikające z niej utrudnienia w transporcie przesyłek pocztowych, od 2 marca 2026 r. zostaje zawieszone przyjmowanie przesyłek pocztowych adresowanych do krajów regionu - poinformowała Poczta Polska.

Emerytura mundurowa w Polsce. Jak wypada na tle innych krajów?
03 mar 2026

W Polsce mundurowi mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. We Francji wiek emerytalny zależy od rodzaju wojsk i stopnia – niektórzy mogą przejść w stan spoczynku już w wieku 47 lat; w Czechach służba trwa do 65. roku życia, podobnie jest na Węgrzech, w Szwecji i Niemczech. Takie rozbieżności w systemach emerytalnych świadczą o różnorodności podejść do służb mundurowych w różnych częściach Europy.
Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
03 mar 2026

172 mln zł na modernizacje miejsc ukrycia i dalsze zakupy sprzętu do ochrony ludności w Podlaskiem będą przeznaczone z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 r. Ruszył nabór wniosków.
