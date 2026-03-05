Blisko 28 mln opakowań wróciło już do sklepów w ramach polskiego systemu kaucyjnego. MKiŚ podkreśla, że nowe przepisy zmieniają nawyki konsumentów i ułatwiają zwrot szklanych butelek – nawet bez paragonu.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce

Licznik odzyskanych opakowań wskazuje niemal 28 milionów. Za nami kolejne miesiące działania systemu kaucyjnego

Od października 2025 r. polski system kaucyjny realnie zmienia gospodarkę opakowaniami po napojach i nawyki konsumentów. Pierwsze miesiące jego funkcjonowania pokazują stabilny wzrost i rosnącą świadomość ekologiczną użytkowników - zwrócono już blisko 28 mln opakowań. Równolegle działają systemy zbierania szklanych butelek wielokrotnego użytku, które po nowelizacji przepisów będą funkcjonowały do 2028 r. Nowelizacja ustawy zakłada również możliwość oddania szklanej butelki bez paragonu, co zwiększy wygodę korzystania z tego rozwiązania.

Statystyki odzysku opakowań

Od października 2025 r. w Polsce działa powszechny system kaucyjny, w ramach którego do obrotu trafiło około 530 mln opakowań, a zebrano blisko 28 mln sztuk.

Każdy sklep powyżej 200 m2. i mniejsze sklepy, które dołączyły do systemu kaucyjnego mają obowiązek przyjąć oznakowane opakowanie, niezależnie od tego czy sprzedają produkty danej marki.

Zbiórka opakowań może odbywać się automatycznie lub ręcznie.

Równolegle do powszechnego systemu kaucyjnego funkcjonują systemy zbierania szklanych butelek zwrotnych, które po nowelizacji przepisów będą mogły funkcjonować do końca 2028 r.

Nowe rozwiązania są częścią szerszej polityki proekologicznej, której celem jest poprawa efektywności recyklingu i zmniejszenie ilości odpadów.

Możliwość oddawania szklanych butelek bez paragonu

Najważniejszą zmianą, jaką przyniosła nowelizacja, jest możliwość oddawania szklanych butelek bez paragonu.

- Powszechny system kaucyjny działa w Polsce od października 2025 r. i już dziś widzimy jego pierwsze efekty. Do systemu trafiło około 530 milionów opakowań, z czego blisko 28 milionów zostało już zwróconych przez konsumentów. Ta różnica jest naturalna i wynika ze specyfiki obrotu towarowego – od momentu wprowadzenia opakowania na rynek, przez sprzedaż i konsumpcję, do jego zwrotu może minąć nawet kilka miesięcy. Najważniejsze jest to, że system działa zgodnie z planem i rozwija się dynamicznie, szczególnie od początku tego roku - powiedziała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.