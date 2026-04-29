Majówka we Wrocławiu: bicie gitarowego rekordu świata i inne atrakcje

Rynek znów zapełni się fanami gitar, którzy już po raz 24. spróbują ustanowić rekord świata we wspólnym graniu. Podczas majowego weekendu w mieście odbędzie się też wiele innych wydarzeń, m.in. inauguracja pokazów fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia.

Hey Joe zabrzmi we Wrocławiu

Bicie gitarowego rekordu świata to wrocławska tradycja, której pomysłodawcą jest gitarzysta Leszek Cichoński. W ubiegłym roku po raz kolejny udało się ustanowić nowy rekord. Utwór „Hey Joe” Jimiego Hendriksa wspólnie zagrało 8122 gitarzystów. Co roku w imprezie biorą udział znali muzycy z kraju i zagranicy. W tym roku będą to m.in. Al Anderson, gitarzysta zespołu Bob Marley & The Wailers; amerykański gitarzysta Neil Zaza oraz grupa Clearwater Creedence Revival. Na scenie pojawią się również muzycy z związani z polskim zespołami Perfect, IRA i Turbo.

REKLAMA

REKLAMA

Pokazy Fontanny Multimedialnej

W majowy weekend, po zimowej przerwie, zostanie po raz pierwszy uruchomiona Fontanna Multimedialna przy Hali Stulecia. W pierwsze trzy dni maja pokazy dzienne zaplanowano od godz. 10 do 17, a wieczorne od 18 do 20. Od 1 do 3 maja o godz. 21 i 21.40 widzowie będą mogli obejrzeć również pokazy specjalne: „Pixar: Lato Przyjaźni” oraz: „Cztery żywioły” (1 maja), „Mikro&Makrokosmos” (2 maja) i „Katedra Demokracji” (3 maja).

„Pokaz +Pixar: Lato Przyjaźni+ zawsze cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Na premierę przyszło ponad 5 tys. osób, odwiedzający przyjeżdżali z całej Polski. Właśnie dlatego postanowiliśmy od tego pokazu rozpocząć nowy sezon Fontanny Multimedialnej. Wiemy, że najmłodsi czekali na jego powrót przez całą zimę” – powiedział prezes Hali Stulecia Jakub Grudniewski.

W tym pokazie pojawią się bohaterowie animacji, takich jak „Toy Story”, „Potwory i Spółka” czy „Auta”. Wyprodukowany z wytwórnią Disney pokaz wszedł na stałe do harmonogramu widowisk wyświetlanych we Wrocławiu. Będzie można go zobaczyć w trakcie całego sezonu 2026.

REKLAMA

Spektakle organizowane przy Hali Stulecia opierają się na połączeniu wody, muzyki i iluminacji świetlnych. W pokazach specjalnych wykorzystywany jest dodatkowo wodny ekran. W ubiegłym sezonie pokazy zgromadziły 130 tys. widzów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyścigi konne i wiele innych imprez

Z kolei na Partynicach – wrocławskim torze wyścigów konnych – 1 maja ruszy Wielka Majówka z wyścigami konnymi, piknikiem i strefami relaksu.

Szereg imprez na majowy weekend zaplanowało również Centrum Historii Zajezdnia. To wystawy, warsztaty i koncerty przedstawiające najnowszą historię Wrocławia i Dolnego Śląska. (PAP)