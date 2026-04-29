REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Majówka we Wrocławiu: bicie gitarowego rekordu świata i inne atrakcje

Majówka we Wrocławiu: bicie gitarowego rekordu świata i inne atrakcje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 kwietnia 2026, 09:45
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rynek znów zapełni się fanami gitar, którzy już po raz 24. spróbują ustanowić rekord świata we wspólnym graniu. Podczas majowego weekendu w mieście odbędzie się też wiele innych wydarzeń, m.in. inauguracja pokazów fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia.

Hey Joe zabrzmi we Wrocławiu

Bicie gitarowego rekordu świata to wrocławska tradycja, której pomysłodawcą jest gitarzysta Leszek Cichoński. W ubiegłym roku po raz kolejny udało się ustanowić nowy rekord. Utwór „Hey Joe” Jimiego Hendriksa wspólnie zagrało 8122 gitarzystów. Co roku w imprezie biorą udział znali muzycy z kraju i zagranicy. W tym roku będą to m.in. Al Anderson, gitarzysta zespołu Bob Marley & The Wailers; amerykański gitarzysta Neil Zaza oraz grupa Clearwater Creedence Revival. Na scenie pojawią się również muzycy z związani z polskim zespołami Perfect, IRA i Turbo.

REKLAMA

REKLAMA

Pokazy Fontanny Multimedialnej

W majowy weekend, po zimowej przerwie, zostanie po raz pierwszy uruchomiona Fontanna Multimedialna przy Hali Stulecia. W pierwsze trzy dni maja pokazy dzienne zaplanowano od godz. 10 do 17, a wieczorne od 18 do 20. Od 1 do 3 maja o godz. 21 i 21.40 widzowie będą mogli obejrzeć również pokazy specjalne: „Pixar: Lato Przyjaźni” oraz: „Cztery żywioły” (1 maja), „Mikro&Makrokosmos” (2 maja) i „Katedra Demokracji” (3 maja).

„Pokaz +Pixar: Lato Przyjaźni+ zawsze cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Na premierę przyszło ponad 5 tys. osób, odwiedzający przyjeżdżali z całej Polski. Właśnie dlatego postanowiliśmy od tego pokazu rozpocząć nowy sezon Fontanny Multimedialnej. Wiemy, że najmłodsi czekali na jego powrót przez całą zimę” – powiedział prezes Hali Stulecia Jakub Grudniewski.

W tym pokazie pojawią się bohaterowie animacji, takich jak „Toy Story”, „Potwory i Spółka” czy „Auta”. Wyprodukowany z wytwórnią Disney pokaz wszedł na stałe do harmonogramu widowisk wyświetlanych we Wrocławiu. Będzie można go zobaczyć w trakcie całego sezonu 2026.

REKLAMA

Spektakle organizowane przy Hali Stulecia opierają się na połączeniu wody, muzyki i iluminacji świetlnych. W pokazach specjalnych wykorzystywany jest dodatkowo wodny ekran. W ubiegłym sezonie pokazy zgromadziły 130 tys. widzów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyścigi konne i wiele innych imprez

Z kolei na Partynicach – wrocławskim torze wyścigów konnych – 1 maja ruszy Wielka Majówka z wyścigami konnymi, piknikiem i strefami relaksu.

Szereg imprez na majowy weekend zaplanowało również Centrum Historii Zajezdnia. To wystawy, warsztaty i koncerty przedstawiające najnowszą historię Wrocławia i Dolnego Śląska. (PAP)

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Dlaczego niedźwiedzie wchodzą do wsi? Gminy mają kluczową rolę
29 kwi 2026

Gminy mają kluczową rolę w zapobieganiu konfliktom ludzi z niedźwiedziami – podkreślił Robert Gatzka. Jego zdaniem brak dopasowania systemowej gospodarki odpadami i edukacji sprawia, że zwierzęta są przyciągane do ludzkich siedzib, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji.
Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.
Ostatnio ta choroba wywołała dramat w 2021 roku – teraz uderza ponownie, ale Minister obiecuje: nie dopuścimy do powtórki
28 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…

REKLAMA

Polska zagra przeciwko Brukseli - będzie skarga do TSUE, minister rzucił rękawicę
28 kwi 2026

Rząd nie odpuszcza. Minister Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru. Polska kwestionuje sposób procedowania i częściowe stosowanie umowy od 1 maja. Chodzi przyszłość polskiego rolnictwa i miliony ton importowanego mięsa. Czy sąd unijny zatrzyma decyzję Brukseli?
Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%
28 kwi 2026

Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.
Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.

REKLAMA

Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
21 kwi 2026

Od 1 maja 2026 r. pasażerowie autobusów MZK w jednym z polskich miast muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z tej formy komunikacji. Chodzi o wysiadanie i wsiadanie do pojazdów. Co dokładnie się zmieni?
Jest ministerialna lista - kto jest objęty nowymi obowiązkami KSC po dużej nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującej dyrektywę NIS2?
22 kwi 2026

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 20 kwietnia oficjalny komunikat wskazujący kto podlega nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa implementującej NIS2 w Polsce. Obowiązkami może być objętych nawet 38 tysięcy podmiotów według szacunków resortu: głównie z sektora publicznego, ale także tysiące firm prywatnych. A czy twoja organizacja jest wśród nich? To już musisz ustalić sam.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA