Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami

Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami

30 kwietnia 2026, 14:19
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Miasto i gmina Suwałki (Podlaskie) przeznaczą 16,5 mln zł na lepszą dostępność do edukacji oraz stworzenie równych warunków rozwoju, w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami. 15,7 mln zł to dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podpisał w środę z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem umowę na dofinansowanie projektu „Edukacja włączająca w jednostkach oświatowych MOF Suwałki”. Wkład własny samorządów do projektu to 825 tys. zł.

Projektem obejmie 22 jednostki oświatowe w Suwałkach oraz 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w gminie Suwałki. W Suwałkach będą to wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe licea, technika i szkoły branżowe.

Liczba beneficjentów programu - 3323 uczniów i 336 nauczycieli

- Pomocą zostaną objęte wszystkie szkoły i przedszkola z terenu miasta i gminy Suwałki. Ten projekt wspiera ich rozwój psychologiczny ale też możliwość bezpiecznej edukacji i edukacji zindywidualizowanej – powiedział podczas konferencji prasowej w Suwałkach marszałek Prokorym.

Prezydent Suwałk poinformował, że problemy dotyczące takich uczniów są duże, stąd tak wielka skala projektu, który będzie realizowany do końca marca 2028 roku.

Formy wsparcia

Magistrat w Suwałkach poinformował, że głównym celem projektu będzie dążenie do zagwarantowania pełnej dostępności edukacji uczniom, równych warunków rozwoju, w szczególności tym z niepełnosprawnościami, poprzez metody, które pozwolą przygotować ich do samodzielności w życiu dorosłym.

Uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz ze wsparcia psychologicznego a także w przypadku dzieci niepełnosprawnych z asystenta ucznia.

Projekt zakłada także dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie pracowni, w tym zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
30 kwi 2026

Przywileje w transporcie publicznym, o których warto wiedzieć, bo to nawet 95% zniżki
30 kwi 2026

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 380) reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych. Wciąż wiele osób nie wie, jak duże przysługują zniżki, np. 95% - a zatem wówczas przejazd jest niemalże darmowy. Przypominamy kto i na jakich zasadach może skorzystać z przywilejów.

Dlaczego niedźwiedzie wchodzą do wsi? Gminy mają kluczową rolę
29 kwi 2026

Gminy mają kluczową rolę w zapobieganiu konfliktom ludzi z niedźwiedziami – podkreślił Robert Gatzka. Jego zdaniem brak dopasowania systemowej gospodarki odpadami i edukacji sprawia, że zwierzęta są przyciągane do ludzkich siedzib, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji.
Majówka we Wrocławiu: bicie gitarowego rekordu świata i inne atrakcje
29 kwi 2026

Rynek znów zapełni się fanami gitar, którzy już po raz 24. spróbują ustanowić rekord świata we wspólnym graniu. Podczas majowego weekendu w mieście odbędzie się też wiele innych wydarzeń, m.in. inauguracja pokazów fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia.

Andrzej Poczobut uwolniony przez Łukaszenkę po 5 latach niewoli - doszło do wymiany więźniów
28 kwi 2026

Doszło do przełomu - więziony przez białoruski reżim przez lata polski dziennikarz, Andrzej Poczobut, został uwolniony. Wiadomość podała agencja Reuters.
Ostatnio ta choroba wywołała dramat w 2021 roku – teraz uderza ponownie, ale Minister obiecuje: nie dopuścimy do powtórki
28 kwi 2026

W trzech mazowieckich powiatach wykryto ostatnio 13 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Minister rolnictwa Stefan Krajewski postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości. Główny Lekarz Weterynarii powołał specjalny zespół ds. dochodzeń epizootycznych. Wszyscy pamiętają dramat z 2021 roku, kiedy w tych samych miejscach wykryto ponad 400 ognisk, a zakłady nie nadążały z utylizacją…
Polska zagra przeciwko Brukseli - będzie skarga do TSUE, minister rzucił rękawicę
28 kwi 2026

Rząd nie odpuszcza. Minister Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie umowy z krajami Mercosuru. Polska kwestionuje sposób procedowania i częściowe stosowanie umowy od 1 maja. Chodzi przyszłość polskiego rolnictwa i miliony ton importowanego mięsa. Czy sąd unijny zatrzyma decyzję Brukseli?
Ulgi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. 100%, 78% i 50%
28 kwi 2026

Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.

REKLAMA

Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Dwustronność (D/W) zmienia zasady gry w budżetówce. Księgowi muszą przygotować się na nową logikę klasyfikacji
21 kwi 2026

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadza bardzo istotną zmianę systemową – zasadę „dwustronności” (D/W). Oznacza to ujednolicenie podejścia do dochodów i wydatków oraz istotne zmiany w paragrafach, które wpłyną na ewidencję i sprawozdawczość od 2027 roku.
