Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami

Miasto i gmina Suwałki (Podlaskie) przeznaczą 16,5 mln zł na lepszą dostępność do edukacji oraz stworzenie równych warunków rozwoju, w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami. 15,7 mln zł to dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podpisał w środę z prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem umowę na dofinansowanie projektu „Edukacja włączająca w jednostkach oświatowych MOF Suwałki”. Wkład własny samorządów do projektu to 825 tys. zł.

Projektem obejmie 22 jednostki oświatowe w Suwałkach oraz 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w gminie Suwałki. W Suwałkach będą to wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe licea, technika i szkoły branżowe.

Projektem objętych zostanie 3323 uczniów oraz 336 nauczycieli.

- Pomocą zostaną objęte wszystkie szkoły i przedszkola z terenu miasta i gminy Suwałki. Ten projekt wspiera ich rozwój psychologiczny ale też możliwość bezpiecznej edukacji i edukacji zindywidualizowanej – powiedział podczas konferencji prasowej w Suwałkach marszałek Prokorym.

Prezydent Suwałk poinformował, że problemy dotyczące takich uczniów są duże, stąd tak wielka skala projektu, który będzie realizowany do końca marca 2028 roku.

Formy wsparcia

Magistrat w Suwałkach poinformował, że głównym celem projektu będzie dążenie do zagwarantowania pełnej dostępności edukacji uczniom, równych warunków rozwoju, w szczególności tym z niepełnosprawnościami, poprzez metody, które pozwolą przygotować ich do samodzielności w życiu dorosłym.

Uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz ze wsparcia psychologicznego a także w przypadku dzieci niepełnosprawnych z asystenta ucznia.

Projekt zakłada także dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie pracowni, w tym zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu.