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Więcej ładunków do Gdańska. Rząd zapowiada kluczową inwestycję kolejową

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23 czerwca 2026, 14:12
oprac. Łucja Orzeł
Więcej ładunków do Gdańska. Rząd zapowiada kluczową inwestycję kolejową
Więcej ładunków do Gdańska. Rząd zapowiada kluczową inwestycję kolejową
Shutterstock

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W najbliższy piątek podpisana zostanie umowa na budowę czwartego toru między Pruszczem Gdańskim a Pszczółkami, co usprawni ruch towarowy do gdańskiego portu – zapowiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dodał, że od nowego roku w życie wejdą ulgi podatkowe dla marynarzy.

Wiceszef resortu infrastruktury, biorący udział w odbywającym się w Sopocie Kongresie Polskie Porty 2030, podkreślił, że kluczem do konkurencyjności polskich portów morskich jest sprawna infrastruktura dostępowa od strony lądu.

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- Nie jest sztuką stworzyć sam terminal, sztuką jest stworzyć takie połączenia logistyczne, aby towary, które przypływają do naszych portów, były sprawnie i szybko transportowane na południe Polski i do innych krajów – mówił Marchewka.

Wskazał też, że w najbliższy piątek podpisana zostanie kluczowa dla gdańskiego portu umowa kolejowa na budowę czwartego toru pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Pszczółkami, co – jak podkreślił - będzie miało niebagatelne znaczenie dla obsługi towarów. Dodatkowo w przyszłym kwartale ogłoszony ma zostać przetarg na dokumentację projektową dla alternatywnego połączenia kolejowego do gdańskiego portu. Z kolei na początku przyszłego kwartału resort planuje sfinalizować wszystkie umowy o wartości 10 mld zł na modernizację linii kolejowej 201, kluczowej dla portu w Gdyni.

Wiceminister przekazał również dane dotyczące przeładunków. Po ubiegłorocznym rekordzie (141 mln ton towarów i 3,9 mln TEU), pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku przyniosło dalsze wzrosty: o 5 proc. w ujęciu total cargo oraz o 13 proc. w liczbie obsłużonych kontenerów.

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Infrastruktura lądowa fundamentem konkurencyjności portów

Marchewka przypomniał, że dzięki odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), rząd przeznaczy ponad 1,7 mld zł w formie bezzwrotnej dotacji na rozwój terminala instalacyjnego oraz portów serwisowych dla morskich farm wiatrowych w Ustce, Łebie i Darłowie.

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Wiceminister zapowiedział też zmiany prawne mające przywrócić polską banderę na morzach. Chodzi o uchwaloną przez Sejm w miniony piątek ustawę o wsparciu przedsiębiorstw żeglugowych, której przepisy podatkowe zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku.

Rewolucja podatkowa dla armatorów i marynarzy

Arkadiusz Marchewka podkreślił, że nowe rozwiązania zakładają m.in. radykalne obniżenie podatku tonażowego dla polskich armatorów (w opisywanym przez ministra przykładzie pojedynczego statku PŻM danina spadnie z ok. 500 tys. zł do blisko 15 tys. zł rocznie, czyli o 96 proc.). Zmiany obejmą też samych marynarzy, którzy zostaną całkowicie zwolnieni z podatku PIT pod polską banderą, bez dotychczasowego wymogu przepracowania minimum 183 dni w roku na morzu. Wprowadzone zostaną także dobrowolne, preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne.

- Mamy 770 kilometrów linii brzegowej, 35 tysięcy marynarzy, oficerów i kapitanów i zaledwie 14 statków morskiej floty handlowej pływających pod polską banderą. Czas to zmienić – oświadczył Marchewka, wskazując, że nowe przepisy mają uczynić biznes żeglugowy pod biało-czerwoną flagą ponownie opłacalnym.

Odbywający się w Sopocie Kongres Polskie Porty 2030 to czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji skoncentrowanej na sektorze portów morskich. Wydarzenie potrwa do środy.

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Źródło: PAP
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