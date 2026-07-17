Właściciele domów bez dostępu do kanalizacji szukają sposobów na obniżenie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2026 roku dostępne są różne formy wsparcia, ale nie ma jednej ogólnopolskiej dotacji 8000 zł dla wszystkich gospodarstw domowych. Pieniądze można jednak otrzymać w ramach programów samorządowych oraz wybranych instrumentów finansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

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Przydomowa oczyszczalnia ścieków zamiast szamba. Jak zdobyć dofinansowanie w 2026 roku?

Rosnące koszty wywozu nieczystości sprawiają, że coraz więcej właścicieli domów rozważa montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć wydatki związane z regularnym opróżnianiem szamba, ale sama inwestycja może kosztować kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

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W 2026 roku nie obowiązuje jeden powszechny rządowy program, w którym każdy właściciel nieruchomości mógłby automatycznie otrzymać np. 8000 zł na budowę oczyszczalni. Dostępne są jednak różne mechanizmy wsparcia – przede wszystkim lokalne programy gmin oraz środki kierowane do samorządów.

Wysokość pomocy zależy od konkretnego programu. Niektóre gminy oferują mieszkańcom dotacje pokrywające część kosztów inwestycji, często z określonym limitem kwotowym. Przykładowo w jednym z naborów samorządowych w 2026 roku przewidziano wsparcie sięgające do 70 proc. kosztów budowy, maksymalnie do 11 tys. zł.

Kto może dostać pieniądze na budowę oczyszczalni?

Największe programy publiczne często nie są kierowane bezpośrednio do właścicieli domów, ale do gmin i związków międzygminnych, które następnie mogą realizować inwestycje na swoim terenie.

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ARiMR w ramach działania dotyczącego systemów indywidualnego oczyszczania ścieków przewiduje wsparcie dla gmin oraz związków międzygminnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Pomoc dotyczy przede wszystkim terenów poza granicami miast oraz poza obszarami objętymi określonymi aglomeracjami kanalizacyjnymi.

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W tym przypadku poziom wsparcia może wynosić do 75 proc. kosztów kwalifikowanych, a limit pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 1,5 mln zł.

Czy właściciel domu może dostać 8000 zł na oczyszczalnię?

Informacja o dotacji 8000 zł często pojawia się w kontekście ekologicznych inwestycji przy domu, ale należy sprawdzić dokładnie, czego dotyczy dany program.

W 2026 roku kwota do 8000 zł została wskazana w programie „Mikroretencja w domach i ogrodach”, który dotyczy przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Nie jest to program finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dlatego osoby zainteresowane budową oczyszczalni powinny przede wszystkim sprawdzić programy swojej gminy oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. To właśnie tam najczęściej pojawiają się nabory dla mieszkańców.

Jak sprawdzić, czy w gminie jest dotacja na oczyszczalnię?

Pierwszym krokiem powinien być kontakt z urzędem gminy. Samorządy mogą prowadzić własne programy wsparcia albo przygotowywać inwestycje obejmujące większą liczbę nieruchomości.

Warto sprawdzić:

czy nieruchomość znajduje się na obszarze, gdzie możliwe jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni,

czy gmina prowadzi aktualny nabór,

jakie dokumenty trzeba przygotować,

jaki jest maksymalny poziom dofinansowania,

czy inwestycję można rozpocząć przed podpisaniem umowy o przyznaniu środków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków 2026. Na co zwrócić uwagę?

Przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić wymagania techniczne oraz formalne. W wielu programach dofinansowanie obejmuje wyłącznie urządzenia spełniające określone normy i posiadające odpowiednie certyfikaty.

Przykładowo w samorządowych programach wsparcia wymagane mogą być oczyszczalnie zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych oznacza to, że przed zakupem urządzenia warto sprawdzić nie tylko cenę, ale również możliwość uzyskania refundacji i wymagania konkretnego programu.

Gdzie szukać pieniędzy na oczyszczalnię ścieków?

Najważniejsze miejsca, w których można znaleźć informacje o dostępnych środkach:

urząd gminy lub miasta,

wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

programy realizowane przez instytucje publiczne,

lokalne nabory dla mieszkańców.

W 2026 roku pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków są dostępne, ale nie w formie jednej ogólnopolskiej dotacji dla każdego właściciela domu. Największe szanse na wsparcie mają osoby, które sprawdzą aktualne programy lokalne i nabory prowadzone przez samorządy.

Dlaczego przydomowa oczyszczalnia ścieków jest lepsza niż zwykłe szambo?

Dla wielu właścicieli domów przydomowa oczyszczalnia ścieków staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego szamba. Choć koszt jej budowy jest wyższy na początku, w dłuższej perspektywie może oznaczać niższe koszty eksploatacji i większą wygodę użytkowania.

W przypadku szamba konieczne jest regularne zamawianie wywozu nieczystości, co przy rosnących cenach usług asenizacyjnych może znacząco obciążać domowy budżet. Przydomowa oczyszczalnia pozwala ograniczyć częstotliwość takich wydatków, ponieważ ścieki są oczyszczane na miejscu, a ilość pozostałych osadów jest znacznie mniejsza.

Dodatkową zaletą jest bardziej ekologiczny charakter takiego rozwiązania. Prawidłowo wykonana i użytkowana oczyszczalnia ogranicza ryzyko zanieczyszczenia gruntu oraz wód podziemnych, a oczyszczona woda może być odprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właściciele nieruchomości muszą jednak pamiętać, że wybór oczyszczalni zależy od warunków działki, rodzaju gruntu, poziomu wód oraz lokalnych przepisów. Nie w każdym miejscu możliwe będzie zastosowanie takiego rozwiązania, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji warto sprawdzić wymagania techniczne i formalne.