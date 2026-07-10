Powstała migowa wersja Poradnika bezpieczeństwa

„Poradnik bezpieczeństwa”, zawierający praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe, jest już dostępny w polskim języku migowym. Na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl oraz na kanale YouTube MSWiA opublikowano 21 filmów, dzięki którym osoby posługujące się PJM mogą zapoznać się z treścią publikacji

21 filmów w polskim języku migowym

„Poradnik bezpieczeństwa”, zawierający informacje o tym jak przygotować się na sytuacje kryzysowe w czasie wojny i pokoju, jak spakować plecak ewakuacyjny a także jak zadbać o siebie i bliskich w niebezpieczeństwie, został przetłumaczony na polski język migowy.

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Na kanale YouTube MSWiA a także na stronie na stronie internetowej poradnikbezpieczenstwa.gov.pl można już znaleźć 21 filmów na których w polskim języku migowym można zapoznać się z poszczególnymi rozdziałami poradnika.

„Celem tłumaczenia jest umożliwienie dostępu do informacji zawartych w poradniku osobom posługującym się Polskim Językiem Migowym. Dostęp do informacji z zakresu bezpieczeństwa dla osób z różnymi potrzebami komunikacyjnymi stanowi element działań związanych z przygotowaniem społeczeństwa do reagowania w sytuacjach zagrożenia” – zapowiadają twórcy.

Poradnik dostępny dla każdego

Publikacja obejmuje najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem – od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne. Poradnik został opracowany we współpracy z licznymi ekspertami i instytucjami w związku z rosnącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski wynikających m.in. z trwającej wojny w Ukrainie.

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Poradnik jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej, natomiast jego papierowe wydanie zostało rozesłane pocztą do wszystkich polskich domów.