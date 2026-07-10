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Kraków mówi "stop" nocnym zakupom alkoholu. Miasto wydłuża prohibicję

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10 lipca 2026, 08:50
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Kraków mówi
Kraków mówi "stop" nocnym zakupom alkoholu. Miasto wydłuża prohibicję
Shutterstock

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Od września w Krakowie mają zacząć obowiązywać nowe zasady nocnej sprzedaży alkoholu. Miasto planuje wydłużyć godziny obowiązywania nocnej prohibicji – zakaz sprzedaży alkoholu do spożycia poza lokalami gastronomicznymi będzie obowiązywał od godz. 22:00 do 6:00 zamiast obecnych 00:00–5:30. Jak podkreślają urzędnicy, zmiana ma pomóc ograniczyć nocne zakłócanie porządku i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

Od września nowe zasady sprzedaży alkoholu w Krakowie

Czas nocnej prohibicji w Krakowie zostanie wydłużony. Obecnie zakaz sprzedaży alkoholu do spożycia poza lokalem gastronomicznym obowiązuje w godz. 00:00 – 5:30, a będzie obowiązywał od 22:00 do 6:00.

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Projekt uchwały nie zawiera daty, od której zakaz zacząłby obowiązywać, ale – jak poinformował PAP urząd miasta w czwartek rano – „jeśli wojewoda nie wyda rozstrzygnięcia nadzorczego, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września”. Prezydent zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwały w ciągu siedmiu dni od dnia jej podjęcia. Termin publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego wynosi 14 dni.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że zmiana poprawi bezpieczeństwo w gminie miejskiej Kraków i nie będzie miała skutków finansowych dla budżetu miasta, „gdyż nie ogranicza ilości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”.

Krakowska Kongregacja Kupiecka przeciw

Przeciwko nowym regulacjom jest Krakowska Kongregacja Kupiecka. W apelu do władz miasta oceniła, że zmiana negatywnie wpłynie na przedsiębiorców prowadzących małe sklepy. Według Kongregacji prohibicja na obecnych zasadach przynosi oczekiwane rezultaty. Kongregacja wytknęła autorom uchwały, że nie przedstawili analizy skutków finansowych proponowanych zmian ani dowodów na to, że wydłużenie godzin zakazu przyniesie spadek interwencji służb porządkowych.

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Uchwałę autorstwa grupy mieszkańców, wydłużającą godziny prohibicji, Rada Miasta Krakowa przegłosowała w nocy ze środy na czwartek. Za - było 27 radnych, przeciw - dwoje, od głosu wstrzymało się siedmioro.

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Spadek liczby interwencji policji o prawie 70 proc.

Od 1 lipca 2023 r. w Krakowie obowiązuje zakaz sprzedaży detalicznej alkoholu między północą a godz. 5:30. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, m.in. restauracji i barów.

Według danych urzędu miasta, od czasu wprowadzenia w Krakowie uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach, o prawie 70 proc. zmniejszyła się liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu.

Z ankiety przeprowadzonej od 1 do 30 września 2025 przez Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego UMK wynika, że prawie 84 proc. ankietowanych popiera nocna prohibicję. Ok. 80 proc. mieszkańców uważa, że zakaz przyczynił się do spokojniejszej atmosfery w nocy. Niemal 80 proc. ankietowanych poparło pomysł prohibicji w godz. od 22:00 do 6:00.

Ekonomiczne skutki prohibicji

Jak podał magistrat, po wprowadzeniu nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Krakowie nastąpił spadek wartości sprzedaży alkoholu wykazanej przez przedsiębiorców mających zezwolenia detaliczne (do spożycia poza miejscem sprzedaży). W 2024 r. spadek tej wartości wyniósł 3,6 proc. w stosunku do roku 2023; przy wzroście wartości sprzedaży gastronomicznej (do spożycia w miejscu sprzedaży) o 7,93 proc. W 2025 r. spadek wartości sprzedaży detalicznej alkoholu wyniósł 5,49 proc. w stosunku do roku poprzedniego, przy wzroście wartości sprzedaży gastronomicznej (do spożycia w miejscu sprzedaży) o 13,19 proc.

Mimo że 2024 i 2025 r. przychody przedsiębiorców sprzedających alkohol nocą w sklepach zmniejszyły się, to łączne dochody miasta z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wzrosły o 6,94 proc. (dochody osiągnięte w 2024 r. w stosunku do 2023 r.) oraz o 1,71 proc. (dochody osiągnięte w 2025 r. w stosunku do 2024 r.).

Dochody z wnoszonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu są przeznaczane na cele realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na 2026 r. miasto przewiduje z tego tytułu dochód 36,5 mln zł.

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Źródło: PAP
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