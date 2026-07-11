Gdzie wyrzucić potłuczone szkło, np. szklankę i kieliszek?

Nie zawsze szkło wyrzuca się do szkła czyli zielonego pojemnika na odpady. Tu trafia szkło opakowaniowe, jak butelki i słoiki. A co ze szkłem potłuczonym? Czy nadaje się do segregacji i wrzucamy je do zielonego worka na śmieci? Gdzie wyrzucić szklanki i kieliszki?

Gdzie wyrzucić szklanki i kieliszki?

Jedną z frakcji przewidzianych w polskim systemie segregacji odpadów jest szkło. Większość Polaków uważa, że właśnie tutaj powinny trafić stare szklanki i kieliszki, nawet te potłuczone. Nie jest to jednak prawdą. Szklanki i kieliszki należy wyrzucić do śmieci zmieszanych czyli do czarnego worka. To jedyne właściwe miejsce.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Właściwa segregacja szkła jest bardzo ważna, ponieważ można je przetwarzać nieskończoną liczbę razy. Jak czytamy na stronie "Segreguj na 5" ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki przynosi oszczędność w postaci 1100 W energii. W przeliczeniu daje to aż 5,5 godziny oglądania telewizji albo 22 godziny pracy przy komputerze.

Gdzie wyrzucić potłuczone szkło?

Jeśli potłuczone szkło to resztki po butelce czy słoiku )szkło opakowaniowe) należy wyrzucić je do zielonego worka na szkło. Natomiast inne potłuczone szkło, jak kieliszki czy szklanki, nigdy nie trafia do tego pojemnika. Trzeba umieścić je w czarnym worku na śmieci zmieszane.

Szkło - zielony pojemnik

Co wyrzucamy w takim razie do szkła? Do zielonego pojemnika na odpady wyrzucamy szkło opakowaniowe czyli butelki i słoiki, a dokładniej:

opakowania szklane,

butelki,

słoiki,

opakowania po kosmetykach. np. słoiczki po kremach,

puste opakowania po lekach, np. słoiczki po tabletkach czy buteleczki po syropie.

Pamiętaj o opróżnieniem butelek i słoików przed wyrzuceniem ich do kosza. Jeśli mają zawartość (np. stare przetwory, przeterminowany sok) wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Natomiast nie ma obowiązku usuwania etykiet, ani mycia butelek i słoików - wystarczy wylanie cieczy lub wypłukanie innych pozostałości.

REKLAMA