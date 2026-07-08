Bałtyk pokazuje siłę. Wysokie fale i silne prądy na ponad 140 kąpieliskach

W środę w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Służby wywiesiły czerwone flagi z powodu wysokich fal, silnego wiatru oraz niebezpiecznych prądów wstecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla osób wchodzących do wody.

Które kąpieliska na Bałtyku z zakazem?

Jak wynika z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w woj. zachodniopomorskim zamkniętych było ok. 110 kąpielisk w nadmorskich miejscowościach, m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Kołobrzegu, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłówku, Kopaniu, Wiciu i Jarosławcu.

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W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na ok. 30 kąpieliskach, m.in. w Ustce, Karwieńskich Błotach, Władysławowie Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie i Lubiatowie oraz na kąpieliskach nad pełnym morzem na Półwyspie Helskim.

Gdzie sprawdzić aktualne informacje

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w Serwisie Kąpieliskowym GIS – https://sk.gis.gov.pl.