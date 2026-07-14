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Miliony na tenis w Zachodniopomorskiem. Remonty ruszą w czterech miastach

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14 lipca 2026, 12:47
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Miliony na tenis w Zachodniopomorskiem. Remonty ruszą w czterech miastach
Miliony na tenis w Zachodniopomorskiem. Remonty ruszą w czterech miastach
Shutterstock

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Szczecin otrzymał 9,3 mln zł z programu Tenisowe Orły na modernizację największych miejskich kortów. Dzięki rządowemu wsparciu remontowane będą też obiekty w Koszalinie, Świnoujściu i Dziwnowie. Umowy na dofinansowanie przekazał we wtorek wiceminister sportu Piotr Borys.

Duże pieniądze na sport

Ministerialne fundusze na modernizacje kortów, w sumie 14 mln zł, przyznano czterem zachodniopomorskim samorządom. Najwięcej otrzyma Szczecin - ponad 9,3 mln zł na rozbudowę obiektu przy al. Wojska Polskiego 127. Od ponad 30 lat organizowany jest tam prestiżowy challenger, a na co dzień 10 kortów odkrytych i hala z trzema boiskami służy dziesiątkom młodych tenisistów.

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- Kończymy pierwszy etap programu Tenisowe Orły. To budowa infrastruktury przy współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym. W tym roku przekażemy ponad 80 mln zł na ponad 30 inwestycji na terenie całej Polski. Dla najlepszych klubów i najlepszych miejsc, które szkolą dzieci i młodzież – powiedział we wtorek wiceszef Ministerstwa Sportu i Turystyki Piotr Borys na szczecińskich kortach.

Program Tenisowe Orły

Wiceminister podkreślił, że Tenisowe Orły to część rządowej strategii finansowania sportu w Polsce, która ma poprawić efektywność systemu szkolenia, wspierać akademie szkolące dzieci i młodzież. Ocenił, że nowoczesna infrastruktura zachęci najmłodszych dla uprawiania sportu.

- Zależy nam ogromnie na tym, aby aktywność fizyczna była już od 3. roku życia, aby popularyzacja sportu następowała bardzo powszechnie – powiedział Borys.

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Konieczne wsparcie MSiT

Zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski wyjaśnił, że koszty modernizacji największych miejskich kortów szacowane są na ok. 30 mln zł. Bez wsparcia MSiT realizacja inwestycji byłaby trudna. Zaplanowano m.in. budowę nowego obiektu z salami treningowymi, siłownią, szatniami, rewitalizację nawierzchni boisk, montaż zadaszenia nad kilkoma kortami.

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- Przebudujemy też kort centralny. Pozwoli to zwiększyć liczbę miejsc na trybunach, a co za tym idzie - rozważać organizację turniejów coraz wyższej rangi – zapowiedział Biskupski.

Kort centralny im. Bohdana Tomaszewskiego (legendarny dziennikarz sportowy przyjechał do Szczecina jesienią 1945 roku i przypadkowo odkrył zaniedbany, zarośnięty krzakami kort) ma zostać lekko przesunięty, zyskać nowe trybuny na ok. 1000 miejsc, oświetlenie, zaplecze.

Były minister sportu, poseł KO ze Szczecina, Sławomir Nitras, który zainicjował program Tenisowe Orły, we wtorek na kortach przy al. Wojska Polskiego zwrócił uwagę, że warunki do uprawiania tenisa ziemnego w Polsce nie zawsze są tak dobre jak latem.

– Gdybyśmy przyszli tu w listopadzie i zobaczyli, jak dzieci trenują pod balonami… Jest wilgoć, cieknąca woda, słabe oświetlenie, niska temperatura – powiedział.

Ocenił, że sukcesy polskich tenisistek i tenisistów to efekt przede wszystkim determinacji rodziców i zawodników. - Nasza infrastruktura, nasza struktura wsparcia dla tenisa nie upoważnia nas do takich wyników - stwierdził Nitras. Podkreślił, że w obszarze „instytucjonalnego działania państwa” trzeba bardzo dużo poprawić.

Wsparcie MSiT dla innych miast

Ponad 2,1 mln zł z MSiT na przebudowę obiektów tenisowych otrzymało miasto Świnoujście. Michał Ruciak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz, dziękując ministerstwu za wsparcie finansowe, wyjaśnił, że pozwoli ono na modernizację czterech kortów, postawienie kontenerów szatniowych i powiększenie trybun.

Burmistrz Dziwnowa Łukasz Dzioch, który we wtorek odebrał umowę na 1,5 mln zł dofinansowania, poinformował, że te środki pozwolą na remont dwóch kortów oraz boiska treningowego. - Gwiazdy rodzą się nie tylko w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach młodzież również trenuje, stara się o dobre wyniki – powiedział.

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Wiceminister Borys poinformował, że Koszalin otrzyma z programu Tenisowe Orły 1 mln zł.

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Źródło: PAP
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