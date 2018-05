Szacowanie wartości zamówienia przy środkach na czteroletni program rządowy

Jednostka oświatowa dostała za zadanie realizować program z zakresu administracji rządowej. W ramach czteroletniego programu realizowane będą zajęcia wczesnego wspomagania. Przez kolejne cztery lata jednostka ma do dyspozycji: 2018 r. - 78 000 zł, 2019 r. - 94 000 zł, 2020 r. - 110 000 zł, 2021 r. - 110 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów w ramach umów zleconych. Jak powinna wyglądać procedura przeprowadzenia zamówień publicznych? Czy rozeznania cenowe można przeprowadzać co rok i stosować wewnętrzne zasady zakupów do 30 000 euro, czy raczej powinno się przeprowadzać przetargi, biorąc pod uwagę ogólną kwotę programu?