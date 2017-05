Leasing nie dla podmiotów publicznych

Istniejące regulacje prawne nie sprzyjają wykorzystaniu leasingu do realizacji zadań publicznych, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan proponuje usunięcie niepotrzebnych barier prawnych w finansowaniu zadań publicznych w formie leasingu.

Leasing jest bardzo popularnym instrumentem finansowania inwestycji wśród polskich przedsiębiorstw, jednak nie tych które należą do podmiotów publicznych i realizują zadania publiczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy są regulacje wynikające z Prawa Zamówień Publicznych (PZP), które nie pozwalają na korzystanie z leasingu przez tego typu spółki z pominięciem rygorów PZP. Jednocześnie w ubiegłym roku wyłączono z pod rygoru PZP kredyty i pożyczki, jeżeli służą finansowaniu zamówień składanych przez spółki należące do podmiotów publicznych. W oczywisty sposób realizacja zamówień z pominięciem regulacji PZP jest dla zamawiających dużym uproszczeniem, jednak ze szkodą dla tych którzy chcieliby jednocześnie skorzystać z finansowania w formie leasingu, a nie pozwalają im na to aktualne przepisy prawa.

W ocenie Związku Polskiego Leasingu użyte w PZP pojęcia „pożyczka" i „kredyt" powinny być interpretowane zgodnie z rozumieniem tego pojęcia na gruncie przepisów o finansach publicznych, a więc także jako inne formy pozyskania finansowania dłużnego o cechach podobnych do umowy pożyczki lub kredytu (w tym na podstawie umowy leasingu).

Utrzymywanie obecnego stanu rzeczy skutkuje nadmiernym uprzywilejowaniem pozycji podmiotów udzielających finansowania w postaci pożyczek oraz kredytów (w szczególności banków) względem uczestników obrotu udzielających finansowania zwrotnego w innych formach. Dotyczy to zwłaszcza leasingodawców oferujących finansowanie w formie atrakcyjnej alternatywy dla kredytu bankowego. W dalszej perspektywie może to prowadzić do całkowitego wyeliminowania leasingu jako korzystnej formy realizacji zadań publicznych (w tym w formule PPP).