Wydłużenie przerw obiadowych w szkołach

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad programem "Stołówka szkolna", który docelowo miałby zacząć obowiązywać od początku roku szkolnego 2018/2019. Oprócz tego, resort planuje wydać rozporządzenie w sprawie wydłużenia przerw obiadowych w szkołach.

Agnieszka Ludwin z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN powiedziała PAP, że w resorcie edukacji trwają obecnie prace wewnętrzne nad programem "Stołówka szkolna" i niedługo ma on trafić do konsultacji zewnętrznych. Docelowo program miałby zacząć obowiązywać od września, czyli od początku roku szkolnego 2018/2019.

Dodała, że jednym z elementów programu jest dopisanie do Prawa oświatowego artykułu 103, który zakładałby, że szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia możliwość korzystania m.in. z pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć.

"Nie chciałabym za bardzo zdradzać szczegółów, dlatego, że program ten ogłosi pani minister Anna Zalewska, gdy już będzie sfinalizowany" - powiedziała Ludwin.

Oprócz tego, resort edukacji planuje wydać rozporządzenie w sprawie dostosowania przepisów BHP do obowiązującego Prawa oświatowego. Jak powiedziała Ludwin, chodzi m.in. o uregulowanie przerw międzylekcyjnych tak, aby "szkoły nie podchodziły do tego indywidualnie i zabierały dzieciom te 5 minut z przerwy, tylko dać im przerwy 10-minutowe właśnie na spożycie chociażby drugiego śniadania, jak również (...)wydłużenie przerwy obiadowej".

Kwestię czasu, o jaki mogłaby zostać wydłużona przerwa, MEN chce zostawić do decyzji dyrektorów szkół, samorządu uczniowskiego i rodziców. Obecnie to dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną może wydłużyć przerwę obiadową z 20 minut do 40, tak, by dzieci spokojnie mogły zjeść.(PAP)