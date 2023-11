MEiN: bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z woj. mazowieckiego i łódzkiego. Jeszcze można się zapisać

Na bezpłatne szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego mogą się jeszcze zapisać nauczyciele z województw mazowieckiego oraz łódzkiego - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem szkolenia jest przygotowanie kadry pedagogicznej do realizacji zadań w tym zakresie zgodnie ze standardem ORE.

Głównym celem szkolenia - jak wskazało Ministerstwo Edukacji i Nauki - jest przygotowanie kadry pedagogicznej do realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego zgodnie ze standardem ORE (Ośrodka Rozwoju Edukacji). Do projektu - jak podano - mogą dołączyć jeszcze nauczyciele z województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Szkolenia będą realizowane do 15 grudnia 2023 r.



W opublikowanym na stronie komunikacie resort przypomniał o trwającej rekrutacji na trzydniowe (20 godzin zegarowych), bezpłatne szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II. Są one skierowane do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W dwóch ostatnich - jak podano - nabór już się zakończył.



"Każdy z uczestników otrzyma dostęp do najnowszych narzędzi, scenariuszy zajęć i lekcji wraz z certyfikatem potwierdzającym kompetencje w tym zakresie" - zaznaczono.



"Szkolenia poprowadzą profesjonalni trenerzy z całego kraju, pasjonaci doradztwa zawodowego oraz eksperci metod edukacyjnych i rynku pracy, którzy opracowali specjalną aktualizację programu ORE wraz z materiałami dodatkowymi i praktycznymi bonusami dla nauczycieli" - podkreślono w komunikacie.



Jak wskazano, udział w szkoleniu pozwoli m.in. na zdobycie wiedzy merytorycznej z obszaru doradztwa zawodowego, uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje do pracy w obszarze wspierania uczniów w rozwoju osobistym, poznanie gotowych narzędzi do wykorzystania w pracy z młodzieżą, rozwinięcie i wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy, czy zdobycie wiedzy na temat poznawania najnowszych trendów zawodowych.



Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: https://kompetencjedladoradcow.pl/



Projekt - jak podano - jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.(PAP)



Autorka: Paulina Kurek

