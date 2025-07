Patrz na skład! Ogólnopolska kampania o świadomej suplementacji

Jak często poświęcamy chwilę, by sprawdzić skład na etykiecie? Kampania „Patrz na skład” zachęca do zastanowienia się nad naszymi codziennymi decyzjami i promuje świadome podejście do suplementacji.

Polacy lubią suplementy, ale nie wszystkie zawierają deklarowane substancje

Inicjatorem kampanii jest Biowen – polska marka suplementów diety, która, kierując się troską o zdrowie konsumentów, zaprosiła do współpracy Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji – organizację od lat zaangażowaną w edukację prozdrowotną.

Z danych opublikowanych w 2024 roku przez polską firmę badawczo-konsultingową PMR Market Experts wynika, że wartość rynku suplementów diety w Polsce przekroczyła 7 miliardów złotych, a jego dalszy wzrost napędzają sprzedaż internetowa i zwiększone zainteresowanie profilaktyką zdrowotną. Według analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), suplementy stosuje dziś ponad 70% dorosłych Polaków – co stawia Polskę w czołówce europejskich rynków pod względem liczby użytkowników. Równocześnie raporty UOKiK i dane z Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wskazują na poważne wyzwania: nie wszystkie produkty zawierają deklarowane substancje w odpowiednich dawkach, a w 2023 roku do GIS zgłoszono ponad 26 tysięcy nowych suplementów. Taki wolumen i zróżnicowanie rynku utrudniają konsumentom dokonywanie przemyślanych wyborów.

Kampania „Patrz na skład”

W odpowiedzi na te realia kampania „Patrz na skład” koncentruje się na edukacji – zarówno w zakresie podstawowej wiedzy o suplementach, jak i umiejętności analizowania etykiet. Biowen, jako główny organizator kampanii, zaprasza do współpracy partnerów, którzy podzielają te same wartości: odpowiedzialność, rzetelność i troskę o zdrowie publiczne mówi Izabela Wojciuk - współzałożycielka marek Hempking, Biowen, Biozdrowy. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji - jako jeden z pierwszych partnerów kampanii - aktywnie włączy się w jej realizację – jego członkowie i członkinie będą współtworzyć treści edukacyjne oraz prowadzić działania informacyjne zarówno w przestrzeni publicznej, jak i online. Szczególne miejsce zajmie akcja „Skonsultuj z Farmaceutą”, w ramach której oferowane będą bezpłatne porady i wsparcie w zakresie świadomej suplementacji. Współpraca została oficjalnie potwierdzona podpisaniem listu intencyjnego. W obliczu szybkiego rozwoju rynku suplementów dostęp do sprawdzonych i zrozumiałych informacji jest niezbędny i powinien być wspólną odpowiedzialnością producentów, środowisk naukowych, farmaceutów, organizacji społecznych oraz samych pacjentów – podsumowuje Artur Chojnacki, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Kampania „Patrz na skład” zachęca do zatrzymania się nad codziennymi wyborami, które często podejmujemy automatycznie. Czytanie etykiet, zrozumienie składu i świadomość, co trafia do naszego organizmu, to nie tylko kwestia zdrowia, ale także odpowiedzialności wobec siebie i swoich najbliższych - podkreśla Izabela Wojciuk. W świecie pełnym szybkich rozwiązań i marketingowych obietnic, inicjatywa Biowen i Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji przypomina, że wiedza to nie luksus, ale podstawowe narzędzie konsumenta. Dostęp do rzetelnych informacji, możliwość skonsultowania się z farmaceutą oraz otwarte, bezpłatne działania edukacyjne mają pomóc każdemu w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji – nie tylko przy sklepowej półce, ale także w codziennym dbaniu o zdrowie.