Program "70 AED na 70-lecie" – defibrylatory dla OSP z małych gmin. Jak złożyć wniosek?

Fundacja Totalizatora Sportowego uruchomiła nowy program wsparcia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z mniejszych miejscowości. W ramach inicjatywy "70 AED na 70-lecie" do wybranych OSP trafi sprzęt ratujący życie – automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED). Wnioski można składać do grudnia 2026 r.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Totalizatora Sportowego, Fundacja TS postanowiła wesprzeć jednostki OSP z małych gmin, przekazując im nowoczesny sprzęt ratujący życie.

70 defibrylatorów dla OSP z małych miejscowości

Program „70 AED na 70-lecie” zakłada przekazanie 70 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) dla jednostek OSP. Inicjatywa jest finansowana ze środków programu lojalnościowego Fundatora – WinTo! Ma na celu zwiększenie dostępności AED w przestrzeni publicznej oraz promowanie podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzeń.

Fundacja Totalizatora Sportowego przypomniała, że co roku w Polsce dochodzi do ok. 40 tys. przypadków nagłego zatrzymania krążenia. "Błyskawiczne udzielenie prawidłowej pomocy, to często jedyna szansa na uratowanie życia. Dlatego tak ważne jest, by defibrylatory AED były dostępne jak najbliżej ludzi – w miejscach ogólnodostępnych, intuicyjnych, gdzie codziennie przebywają mieszkańcy" - wskazała Fundacja..

Kto może ubiegać się o defibrylator?

O darowiznę mogą starać się jednostki OSP spełniające poniższe warunki:

działają na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich,

wiejskich lub miejsko-wiejskich, gmina liczy maksymalnie 30 000 mieszkańców,

liczy maksymalnie 30 000 mieszkańców, jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

co najmniej jedna osoba z OSP przeszła szkolenie z obsługi AED ,

przeszła szkolenie z obsługi , preferowane są jednostki pełniące dodatkowo funkcję lokalnego ośrodka kultury.

W ramach programu Fundacja zapewnia zakup, montaż, serwis, utrzymanie na okres 5 lat oraz uruchomienie urządzenia AED wraz z kapsułą ochroną.

Jak złożyć wniosek?

Aby wziąć udział w programie, należy złożyć wniosek za pośrednictwem Generatora Wniosków (link dostępny na stronie Fundacji). Ważne jest to, by spełnić wszystkie kryteria, opisane w regulaminie programu „WspieramTo! Dla Ratowania Życia”. Wnioski można składać do 1 grudnia 2026 r.

Z informacji opublikowanych na stronie wynika, że wnioski będą oceniane na bieżąco – liczy się kolejność zgłoszeń. Fundacja może kontaktować się z wnioskodawcami w celu uzupełnienia dokumentów. Więcej informacji na temat programu celowego wsparcia dla OSP można znaleźć TU.