Nowa farma fotowoltaiczna w Gorzowie już działa. PWiK zaoszczędzi 570 tys. zł rocznie i ograniczy emisje CO₂

Gorzów Wlkp. uruchamia nową farmę fotowoltaiczną. Oszczędności 570 tys. zł rocznie i wyższy udział OZE w PWiK
REKLAMA
REKLAMA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Gorzowie Wlkp. zakończyło budowę szóstej instalacji fotowoltaicznej. Farma kosztowała 2,2 mln zł i powstała na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kostrzyńskiej – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.
- Nowa farma fotowoltaiczna PWiK: parametry i możliwości produkcyjne
- OZE w oczyszczalni: jak zmienia się bilans energetyczny
- Prezes PWiK: inwestycje w OZE to strategia długofalowa
- Miasto: to inwestycja korzystna dla mieszkańców
- Łączna moc OZE w PWiK: jak wygląda bilans na dziś
Nowa farma fotowoltaiczna PWiK: parametry i możliwości produkcyjne
Najnowsza farma PWiK zajmuje około 0,78 ha i składa się z 1 tys. 193 monokrystalicznych, bifacjalnych paneli fotowoltaicznych, które dzięki dwustronnej absorpcji światła pozwalają na zwiększoną produkcję energii.
REKLAMA
REKLAMA
Łączna moc nowej elektrowni wynosi 0,680 MW, a prognozowana roczna produkcja energii przekracza 650 MWh, co ma dać spółce oszczędności na poziomie około 570 tys. zł rocznie. Tm samym przewidywany okres zwrotu inwestycji to około cztery lata.
OZE w oczyszczalni: jak zmienia się bilans energetyczny
Oczyszczalnia ścieków zużywa rocznie około 4,9 GWh energii. Dotychczas 45 proc. tego zapotrzebowania było pokrywane dzięki kogeneracji opartej na spalaniu biogazu powstającego w procesie fermentacji. Po uruchomieniu nowej farmy udział energii produkowanej na miejscu z OZE wzrośnie do 59 proc. Nowa instalacja pozwoli ograniczyć emisję o około 388 ton CO2 rocznie.
Prezes PWiK: inwestycje w OZE to strategia długofalowa
- Rozwój własnych źródeł energii odnawialnej to element długofalowej strategii, której celem jest zwiększenie stabilności energetycznej, zmniejszenie kosztów oraz wsparcie neutralności klimatycznej – powiedział prezes PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Maciej Symeryak.
REKLAMA
Dodał, że spółka stawia na rozwój instalacji OZE i jeszcze w tym roku wybuduje mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 40 kWp. Na terenie hydroforni w Łupowie, a w 2026 r. planuje budowę instalacji o mocy 50 kWp. na terenie hydroforni przy ul. Szczecińskiej w Gorzowie.
Miasto: to inwestycja korzystna dla mieszkańców
- Cieszę się, że gorzowskie wodociągi tak konsekwentnie rozwijają własne odnawialne źródła energii. To świetny przykład, jak miejskie spółki mogą budować realną niezależność energetyczną i wzmacniać bezpieczeństwo miasta – ocenił prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, cytowany w informacji.
Dodał, każda kolejna instalacja OZE to niższe koszty funkcjonowania i konkretna korzyść dla mieszkańców.
- Gorzów popiera zieloną energię i takie projekty pokazują, że jest to droga i odpowiedzialna, i opłacalna – zaznaczył Wójcicki.
Łączna moc OZE w PWiK: jak wygląda bilans na dziś
Łączna moc wszystkich odnawialnych źródeł energii zainstalowanych w PWiK w Gorzowie Wlkp. wynosi obecnie 2,4 MW; produkcja energii w tych instalacjach pokrywa ponad 30 proc. całkowitego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną. (PAP)
PAP
REKLAMA
REKLAMA