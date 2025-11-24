Nowa farma fotowoltaiczna w Gorzowie już działa. PWiK zaoszczędzi 570 tys. zł rocznie i ograniczy emisje CO₂

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Gorzowie Wlkp. zakończyło budowę szóstej instalacji fotowoltaicznej. Farma kosztowała 2,2 mln zł i powstała na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Kostrzyńskiej – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Nowa farma fotowoltaiczna PWiK: parametry i możliwości produkcyjne

Najnowsza farma PWiK zajmuje około 0,78 ha i składa się z 1 tys. 193 monokrystalicznych, bifacjalnych paneli fotowoltaicznych, które dzięki dwustronnej absorpcji światła pozwalają na zwiększoną produkcję energii.

Łączna moc nowej elektrowni wynosi 0,680 MW, a prognozowana roczna produkcja energii przekracza 650 MWh, co ma dać spółce oszczędności na poziomie około 570 tys. zł rocznie. Tm samym przewidywany okres zwrotu inwestycji to około cztery lata.

OZE w oczyszczalni: jak zmienia się bilans energetyczny

Oczyszczalnia ścieków zużywa rocznie około 4,9 GWh energii. Dotychczas 45 proc. tego zapotrzebowania było pokrywane dzięki kogeneracji opartej na spalaniu biogazu powstającego w procesie fermentacji. Po uruchomieniu nowej farmy udział energii produkowanej na miejscu z OZE wzrośnie do 59 proc. Nowa instalacja pozwoli ograniczyć emisję o około 388 ton CO2 rocznie.

Prezes PWiK: inwestycje w OZE to strategia długofalowa

- Rozwój własnych źródeł energii odnawialnej to element długofalowej strategii, której celem jest zwiększenie stabilności energetycznej, zmniejszenie kosztów oraz wsparcie neutralności klimatycznej – powiedział prezes PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Maciej Symeryak.

Dodał, że spółka stawia na rozwój instalacji OZE i jeszcze w tym roku wybuduje mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 40 kWp. Na terenie hydroforni w Łupowie, a w 2026 r. planuje budowę instalacji o mocy 50 kWp. na terenie hydroforni przy ul. Szczecińskiej w Gorzowie.

Miasto: to inwestycja korzystna dla mieszkańców

- Cieszę się, że gorzowskie wodociągi tak konsekwentnie rozwijają własne odnawialne źródła energii. To świetny przykład, jak miejskie spółki mogą budować realną niezależność energetyczną i wzmacniać bezpieczeństwo miasta – ocenił prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, cytowany w informacji.

Dodał, każda kolejna instalacja OZE to niższe koszty funkcjonowania i konkretna korzyść dla mieszkańców.

- Gorzów popiera zieloną energię i takie projekty pokazują, że jest to droga i odpowiedzialna, i opłacalna – zaznaczył Wójcicki.

Łączna moc OZE w PWiK: jak wygląda bilans na dziś

Łączna moc wszystkich odnawialnych źródeł energii zainstalowanych w PWiK w Gorzowie Wlkp. wynosi obecnie 2,4 MW; produkcja energii w tych instalacjach pokrywa ponad 30 proc. całkowitego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną. (PAP)

PAP