Koniec roku szkolnego. Zaczynają się wakacje 2023 r.

Był to kolejny rok z uczniami z Ukrainy w polskich szkołach, a pierwszy z nowym przedmiotem szkolnym - HiT-em oraz maturą przeprowadzoną w liceach po raz pierwszy według nowych zasad.

Rok szkolny 2022/2023 - podsumowanie

Rok szkolny 2022/2023 był drugim rokiem, gdy w polskich szkołach uczyli się uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po wybuchu wojny. Według danych MEiN w szkołach podstawowych w całej Polsce w kończącym się roku szkolnym uczyło się ok. 116,8 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy, a w szkołach ponadpodstawowych ok. 27,2 tys.

Nowe przedmioty w szkołach

Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych pojawił się nowy przedmiot szkolny - historia i teraźniejszość, czyli HiT. Obejmuje on zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii najnowszej 1945-2015 r. Wprowadzany jest on stopniowo w miejsce wiedzy o społeczeństwie.

1 września 2022 r. w życie weszły też zmiany w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wprowadzono nowe treści nauczania m.in. szkolenie strzeleckie. W szkołach jest to wyłącznie teoria bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych szkolenie obejmuje podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich takich, jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej, strzelnice wirtualne albo laserowe.

Egzaminy w szkołach

Rok szkolny 2022/2023 był też kolejnym, w którym egzamin ósmoklasisty i matura przeprowadzone zostały według wymagań egzaminacyjnych stanowiących katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej. Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, na maturze przeprowadzono obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.

Wiosną tego roku po raz pierwszy matury w liceach ogólnokształcących przeprowadzono według nowych zasad, związane jest to z tym, że w tym roku maturę zdawał pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r.

Na nowej maturze najwięcej zmian jest na egzaminach z języka polskiego, zarówno na pisemnym, jak i na ustnym. Na egzaminach z języka polskiego maturzystów obowiązywała dłuższa lista lektur, których znajomość była wymagana na egzaminie. Musieli też napisać dłuższe wypracowanie. Inaczej niż dotąd formułowane są tematy wypracowania (nie było w nich wskazanych konkretnych tekstów, do których musieli się zdający odnieść). Z kolei na egzaminie ustnym zdający losuje zestaw składający się z dwóch zadań (na "starej" maturze było tylko jedno zadanie). Jedno z nich jest z puli zadań jawnych (których listę opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna), a drugie z puli zadań niejawnych.

Zmiany dla nauczycieli

Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 weszły w życie też zmiany dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli.

Została zmniejszona liczba stopni awansu zawodowego. Zlikwidowano dwa stopnie: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. W ich miejsce pojawił się nauczyciel początkujący, którego tzw. średnie wynagrodzenia ustalono na 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (jest wyższe niż średnie wynagrodzenie stażysty i nauczyciela kontraktowego).

W roku szkolnym 2022/2023 podniesiono wynagrodzenia nauczycieli. We wrześniu podwyżki otrzymali nauczyciele rozpoczynający prace w zawodzie, a od stycznia wszyscy nauczycieli nie zależnie od ich stopnia awansu zawodowego otrzymali podwyżkę - średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 7,8 proc. od stycznia.

Z 1 wrześniem wprowadzono nauczycielom w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy obowiązek "dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo" dla uczniów i rodziców. Weszły też standardy zatrudnienia w szkołach nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.