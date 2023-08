Obowiązkowe testy z w WF w szkołach w 2023/2024. Jeżeli rząd zdąży opublikować rozporządzenie

Obowiązkowe testy sprawnościowe z WF coraz bliżej. Już od 1 września 2023 r.?

Obowiązkowy test ma objąć uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz uczniów branżowych szkół I stopnia.

MEiN przygotował projekt nowelizacji podstawy programowej z WF-u "na wniosek i we współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki". Resort uzasadnia, że bezpośredni wpływ na planowane regulacje ma niski poziom aktywności fizycznej i stan zdrowia polskiego społeczeństwa.

Czy rząd zdąży opublikować rozporządzenie przed 1 września 2023 r.?

Jak ma wyglądać obowiązkowy test z WF?

Sprawdziany fizyczne mają zostać wprowadzone w ramach zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Na sprawdzian złożyć mają się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- bieg 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,

- beep-test (20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,

- podpór leżąc przodem na przedramionach, plank (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,

- skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Resort edukacji wyjaśnił, że w testach sprawnościowych nie będą mieli obowiązku uczestniczyć uczniowie zwolnieni z uczestnictwa w lekcjach WF na podstawie opinii lekarskiej.

Testy z WF-u od marca do kwietnia 2024 r.

Nauczyciel wychowania fizycznego ma przeprowadzać test sprawnościowy w każdej klasie raz w ciągu roku szkolnego (w okresie od marca do kwietnia), a jego wyniki, datę przeprowadzania oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do Ewidencji „Sportowe Talenty”, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

MEiN wskazał, że konieczne jest ujednolicenie terminu wykonywania testów we wszystkich klasach (w okresie marzec-kwiecień każdego roku) "z uwagi na konieczność sprawnej organizacji procesu przeprowadzania tych testów i wpisywania ich wyników do ewidencji „Sportowe Talenty”, jak również z punktu widzenia prowadzenia samej ewidencji (jednolity termin przeprowadzania testów w każdym roku jest konieczny ze względu na zapewnienie porównywalności danych z uwagi na rozwój fizyczny uczniów)".

Czy test z WF-u ma wpływ na ocenę?

Nie. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że "wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne".

Dlaczego wprowadza się testy z WF-u?

Według przywołanych w uzasadnieniu badań Eurobarometru, w 2022 r. aż 65 proc. Polaków (wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu z 2017 r.) odpowiedziało, że nigdy nie ćwiczy, ani nie uprawia sportu, przy średniej dla ogółu państw członkowskich Unii Europejskiej wynoszącej 45 proc.. Eurobarometr wskazuje, że regularną aktywność w Polsce podejmuje 21 proc. osób (spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z 2017 r.), co daje miejsce w ostatniej szóstce państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wyniki europejskiego badania potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Według nich, regularne uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub rekreacji ruchowej zadeklarowało 12,8 proc. Polaków, zaś 18,2 proc. – jedynie sporadyczne uczestnictwo. "Oznacza to, że więcej niż połowa Polaków (61,2 proc.) nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie wolnym" - wskazał resort edukacji.

Ponadto, jak podaje MEiN, zgodnie z wynikami raportu Instytutu Matki i Dziecka, liczba dzieci 8-letnich z nadwagą i otyłością zwiększyła się z 32,2 proc. w 2018 r. do 35,3 proc. w 2021 r. Podwyższone wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi występowały u 27,1 proc. uczniów klas II, a rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi – u 21,9 proc. W pierwszym roku pandemii aż 23 proc. 8-latków w Polsce częściej niż przed pandemią jadło słodycze i aż 17 proc. częściej sięgało po słone przekąski.

Niekorzystne są również wyniki badań dotyczących czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem telewizora, smartfona czy komputera, w celach niezwiązanych z edukacją. Według rodziców badanych dzieci czas spędzany przed ekranami tych urządzeń zwiększył się w trakcie pandemii zarówno w ciągu tygodnia (43,6 proc.), jak i w weekendy (37,4 proc).

"W celu kształtowania przyszłej polityki publicznej w tym obszarze, niezwykle ważne jest monitorowanie poziomu aktywności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. W chwili obecnej w Polsce nie monitoruje się systemowo tych zjawisk. Doświadczenia z innych państw europejskich wskazują, że optymalnym sposobem systemowego monitoringu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży jest prowadzenie go w ramach lekcji wychowania fizycznego" - uzasadnia potrzebę testów MEiN.

Źródło: SS PAP, Będą obowiązkowe testy sprawnościowe z WF? Uzgodnienia na finiszu, Joanna Balcer