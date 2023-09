W 2024 r. podwyżka pensji nauczycieli o 46%, 38,5% i 18,4%. Tyle potrzeba dla 4000 zł netto u każdego nauczyciela

O ile procent trzeba podnieść pensję nauczycieli, aby każdy miał 4000 zł netto pensji podstawowej? Wiemy, że to niemożliwe. Ale gdyby było możliwe, to o ile trzeba podnieść wynagrodzenia 700 000 nauczycieli?

Celem artykułu jest sprawdzenie, jakie kwoty są potrzebne, aby nauczyciele "dogonili" z poziomem swoich pensji inne zawody. Przedstawione obliczenia można zastosować do szeregu innych zawodów osób pracujących w budżetówce.

REKLAMA

Dlaczego kwota podwyżki do 4000 zł netto?

Ta kwota pojawia się dlatego bo minister edukacji P. Czarnek poinformował, że intencją rządu jest podniesienie pensji nauczycielom dyplomowanym o 16%. A to w 2024 r. dałoby im pensję podstawową na poziomie prawie 4000 zł netto (bez 70 zł). Więcej o deklaracji min. P. Czarnka w poniższym artykule:

REKLAMA

4000 zł pensji podstawowej to minimum, o którym mówią sami nauczyciele. Do takiej pensji prawie każdy nauczyciel mógłby dołożyć nadgodziny i dodatki. Np. w przypadku nauczycieli pracujących dłużej w zawodzie istotnym elementem pensji jest dodatek za wysługę lat (1% za każdy rok pracy). Wychowawcy mają dodatek 300 zł, który min. Przemysław Czarnek obiecał podnieść do 600 zł itd..

Więc jakie musiałby otrzymać podwyżki nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany, aby mieć 4000 zł netto „gołej” pensji? Nie uwzględniamy w obliczeniach wpływów z dodatków do pensji i nadgodzin.

4000 zł netto, to 5384,35 PLN brutto

Pensja netto 4000 zł wymaga podpisania umowy o pracę z wynagrodzeniem 5384,35 brutto. W przypadku takiej kwoty na umowie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

składki emerytalne w części pracowniczej - 525,51 zł

składki rentowe - 80,77 zł,

ubezpieczenie chorobowe - 131,92 zł.

Razem składki ubezpieczeniowe - 738,20 zł.

Pozostałe istotne elementy rozliczenia:

zaliczka na PIT – 228 zł,

składka na NFZ - 418,15 zł.

Zakładamy tu, że nauczyciel nie uczestniczy w PPK i korzysta z 250 zł zryczałtowanych kosztów pracowniczych.

Ile nauczyciele zarabiają brutto/netto w 2023 r.

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciela dyplomowany - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

O ile trzeba podnieść pensje nauczycieli, aby każdy miał powyżej 4000 zł netto podstawy w 2024 r.

W 2024 r. każdy z nauczycieli zarabiając 4000 zł netto, miałby w umowie o pracę według naszych wyliczeń podwyżkę do 5384,35 zł brutto. Wymagałoby to podwyżki pensji:

nauczyciela początkującego o około 46%,

nauczyciela mianowanego o 38,5%,

nauczyciela dyplomowanego o 18,4%.

Ile nauczycielom brakuje brutto do pensji 4000 zł netto

Do 4000 zł netto brakuje:

1) nauczycielowi początkującemu - 1 694,35 zł (takiej podwyżki brutto potrzebuje),

2) nauczycielowi mianowanemu -1494,35 zł

3) nauczyciela dyplomowany –podwyżka brutto o 834 zł.