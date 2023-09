Min. P. Czarnek: Chcemy w 2024 r. dla nauczycieli dyplomowanych przekroczenia 4000 zł netto pensji podstawowej (bez dodatków). Podwyżka między 12.6% a 16%

Min. P. Czarnek zapowiedział możliwość przekroczenia w 2024 r. przez nauczycieli dyplomowanych progu 4000 zł netto pensji (nie uwzględniając dodatków stażowego, motywacyjnego, wiejskiego i innych). Zaznaczył, że podwyżka może być mniejsza - między 12.6% a 16%.

W poniedziałek rano agencja PAP opublikowała wywiad z ministrem edukacji. Przemysław Czarnek zapowiedział na 2024 r. "ponad 20-procentowe podwyżki dla najmniej zarabiających nauczycieli".

W przypadku 20% podwyżki nauczyciele początkujący zarabialiby 4428 brutto i 3348,04 zł netto. Byłyby to kwoty o około 100 zł niższe niż w 2023 r. zarabiają nauczyciele dyplomowani. Dziś nauczyciele początkujący zarabiają bez dodatków 3690 zł brutto i 2846 zł netto/na rękę.

Minister zaznaczył, że na tak duże podwyżki nie mogą liczyć nauczyciele dyplomowani. Szczegóły o tej wypowiedzi ministra w poniższym artykule:

Jednak w poniedziałek Przemysław Czarnek ostatecznie poinformował o szczegółach dotyczących podwyżek dla nauczycieli dyplomowanych. Miało to miejsce po inauguracji roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie.

W 2024 r. nauczyciele dyplomowania otrzymają podwyżkę między 12,6% a 16%

"Dla nauczycieli dyplomowanych chcemy, żeby to było więcej niż 12,6 proc., liczymy na około 15 proc., może nawet 16 proc. Wszystko zależy od tego, jak się w kolejnych tygodniach potoczą prace nad budżetem" – zapowiedział minister edukacji.

Dziś nauczyciele dyplomowani zarabiają 4550 zł brutto i 3432 zł netto/na rękę (bez dodatków).

W przypadku podwyżki o 16% ich pensje w 2024 r. to: 5460 zł brutto i 4052,40 zł netto.

Nastąpiłoby więc przekroczenie progu 4000 zł netto "gołej" pensji netto u nauczyciela dyplomowanego. Należy ją zwiększyć o:

dodatki (np. w przypadku nauczycieli dyplomowanych mających 20-letni staż pracy pensję tą zwiększy 20% dodatek stażowy (za wysługę lat). nadgodziny.

Pełna informacja prasowa o wypowiedzi ministra P. Czarnka (bez ingerencji redakcji)

W poniedziałek minister edukacji i nauki zainaugurował ogólnopolski rok szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie. Po uroczystości został zapytany przez Polsat News o demonstrację zorganizowaną 1 września przez Związek Nauczycielstwa Polskiego przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

Nauczyciele domagali się m.in. zmian w programach nauczania i co najmniej 20-procentowych podwyżek, które ich zdaniem mogłyby uratować dramatyczną sytuację kadrową w szkołach.

Jak ocenił szef MEiN, "gdyby ZNP było tak gorliwe w latach 2012-2015, to nauczyciele byliby dzisiaj w zupełnie innym miejscu".

"Ale ZPN sprzyjał tamtej władzy i jakoś nie zwracał uwagi na to, że przez cztery lata z rzędu było zero podwyżek, a subwencja oświatowa nawet w 2014 r. spadła zamiast być podwyższana" – stwierdził.

Podkreślił, że rząd PiS podniósł subwencję oświatową łącznie o około 25 mld zł, średnie wynagrodzenie nauczycieli wchodzących do zawodu wzrosło o 76 proc., czyli o 2 tys. zł brutto miesięcznie, a średnie wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wzrosło o 47 proc.

"Trzeba więcej. Dlatego chcemy, żeby od 1 stycznia wynagrodzenie najmniej zarabiających (nauczycieli) wzrosło o kolejne ponad 20 proc. tak, żeby różnica w zarobkach tych najmniej zarabiających, wchodzących do zawodu, między tym, co będzie od 1 stycznia 2024 r., a tym, co było w 2015 r., za czasów PO-PSL, wynosiła 100 proc. podwyżki. Dla nauczycieli dyplomowanych chcemy, żeby to było więcej niż 12,6 proc., liczymy na około 15 proc., może nawet 16 proc. Wszystko zależy od tego, jak się w kolejnych tygodniach potoczą prace nad budżetem" – zapowiedział.

"A zapaść kadrowa według ZNP polega na tym, że na 2 września mamy 1600 wakatów zgłoszonych przez dyrektorów – mniej niż w zeszłym roku. Czy ZNP przeprosi za ten chaos, czy będzie dalej tkwiło w kłamstwach i czynieniu chaosu w oświacie?" – pytał.

Dodał, że "nie potrzebujemy chaosu w oświacie, potrzebujemy spokoju, rozwoju i inwestycji"