Wreszcie w każdej szkole mydło, papier toaletowy i ręczniki [projekt rozporządzenia]

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych w szkołach musi być zapewniona ciepła i zimna bieżąca woda oraz środki higieny osobistej, w szczególności mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy.

„Zarówno urządzenia, jak i środki czystości, mają za zadanie zapewnić przebywającym w szkole i placówce osobom wysoki poziom czystości, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby zakażeń i redukcję ryzyka infekcji. Z tego także względu uszczegółowienie katalogu środków higieny osobistej zapewnianych w szkołach i placówkach jest konieczne.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania przepisów, które do tej pory nakładały obowiązek zapewniania w pomieszczeniach sanitarnych szkół dostępu do ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej, bez wskazywania jakiego rodzaju mają to być środki.