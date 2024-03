B. Nowacka: podwyżki dla nauczycieli w 2025 r., oceny, zadania domowe, rekolekcje, egzamin ósmoklasisty i matury [Wywiad]

Min. edukacji Barbara Nowacka w obszernym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" o tym, co najważniejsze dla edukacji w 2024 r. i 2025 r.

Min. edukacji Barbara Nowacka przekazana takie informacje, opinie, spostrzeżenia:

REKLAMA

1) Prace domowe zmienią się od kwietnia 2024 r. Ograniczenie prac domowych wynika z tego, że nie każdy z rodziców ma możliwość pomocy dziecku w pracach domowych. Biedniejsi rodzice nie mają środków na korepetycję. Dziecko powinno się uczyć w szkole. Nauczyciela oceniającego prace domowe łatwo uczeń może oszukać (Internet, spisanie pracy od kolegi, ChatGPT).

2) Oceny - nowoczesna szkoła to mniej ocen, a więcej rozmowy. Nie może być tak, że dziecko dostaje kolejne negatywne oceny, ale nie wie, co robi źle.

3) Podwyżki dla nauczycieli w 2025 r. - za wcześnie, aby o tym mówić teraz w marcu 2024 r. PIS zostawił budżet w złym stanie.

4) Rekolekcje 2025 r. - będą zmiany w kierunku autonomii nauczyciela, co do uroczystości religijnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5) egzamin ósmoklasisty i matura - egzamin na razie bez zmian, matura 2025 r. może mieć zmiany co do progów oceny przy maturze rozszerzonej.

Min. edukacji Barbara Nowacka dużo miejsca poświęciła rozliczeniu decyzji poprzedniego rządu w zakresie edukacji. Zainteresowanych odsyłamy do "Rzeczpospolitej".

PAP relacjonuje wywiad z min. edukacji Barbarą Nowacką

Minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała "Rzeczpospolitej", że konieczne będzie doprecyzowanie przepisów o pracach domowych dla uczniów klas I-III i podkreśliła, że rodzic może wspierać dziecko, ale to szkoła ma zapewnić mu wiedzę, a nie dom.

Nowacka w opublikowanej w czwartek rozmowie z "Rzeczpospolitą" odniosła się kwestii prac domowych.

"Szkoła jest od wyrównywania szans. Rodzic może wspierać i inwestować w dziecko, ale to szkoła ma zapewnić powszechną wiedzę, a nie dom. Co do projektu, konieczna będzie korekta w klasach I–III, bo pierwotny zapis był nieprecyzyjny. W przypadku najmłodszych konieczna jest troska o małą motorykę – w tym zakresie nastąpi doprecyzowanie zapisu" – powiedziała.

Według niej to "pierwszy krok, by szkołę unowocześnić". Drugi to "mniej ocen, a więcej rozmowy".

REKLAMA

Odnosząc się do zbliżającej się Wielkanocy i organizowanych w szkołach rekolekcji, Nowacka zapowiedziała, że "na przyszły rok przygotuje przepisy, które pozwolą nauczycielom na podejmowanie autonomicznych decyzji, czy chcą uczestniczyć w rekolekcjach, czy nie".

"Nikt nie może być do tego zmuszany. Praktyki religijne są dla wielu osób ważne, ale nie może się to odbywać kosztem edukacji. Praktyka religijna jest sprawą prywatną" – dodała.

więcej w "Rzeczpospolita"