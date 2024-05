Min. edukacji Barbara Nowacka: 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych. Kto pierwszy ten lepszy [Wnioski od 19 VI]

Podróż z klasą to nowy program dofinansowania 100% wycieczek szkolnych "Podróż z klasą". Zapowiedziała go min. edukacji Barbara Nowacka.

Program przeznaczony jest zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych. Szkoły mogą otrzymać 100 proc. dofinansowania do wycieczki szkolnej. Nabór wniosków ma ruszyć 19 czerwca.

UWAGA! W puli jest 64 mln zł. Obowiązuje zasada "Do wyczerpania środków".

Min. edukacji Barbara Nowacka: 100% dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Mamy informacje na temat dwóch nowych programów skierowanych do szkół i przedszkoli dotyczących dodatkowego wsparcia działań kulturalnych i edukacyjnych:

Program numer 1: Nosi nazwę "Podróż z klasą" i jest źródłem dofinansowania wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Min. edukacji Barbara Nowacka:

1) Ma on na celu "przede wszystkim zachęcenie młodzieży do udziału w wydarzeniach związanych ze światem kultury". Dlatego w ramach dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucje kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, centra naukowe, w przypadku wycieczki trzy dniowej - trzy instytucje, itd.

2) "Uważamy, że warto kulturę doświadczać. Edukacja kulturalna, która niestety wypadła z programów nauczania kilka lat temu przy +deformie edukacji+ pani Anny Zalewskiej, powinna być przywrócona w wymiarze odczuwalnym".

3) "Wiemy, że bariera finansowa i często bariera odległościowa jest poważna, dlatego zdecydowaliśmy się na dofinansowanie właśnie takich wycieczek szkolnych" - dodała.

Min. edukacji Barbara Nowacka: Kto pierwszy ten lepszy

Na realizację programu w 2024 r. przeznaczonych będzie 60 mln zł w 2024 r. W ramach "Podróży z klasą" dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. Kwota dofinansowania zależy od czasu trwania wycieczki. Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Nabór wniosków rusza 19 czerwca br. - tak, by szkoły mogły przygotować wnioski. O przyznaniu środków decydować będzie kolejność zgłoszeń. Program będzie realizowany do wyczerpania środków finansowych. Na wycieczki uczniowie pojadą w nowym roku szkolnym 2024/2025: od września do grudnia.

Program nr 2 - rusza w czerwcu i polega na dofinansowaniu dodatkowych zajęć dla przedszkolaków.