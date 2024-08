Min. edukacji B. Nowacka: Nowa podstawa programowa a nowe podręczniki w roku szkolnym 2024/2025 r.

Oświadczenia min. edukacji B. Nowackiej (na X) i oficjalny komunikat MEN próbują zatrzymać burzę związano z koniecznością kupowania przez rodziców nowych podręczników dla roku szkolnego 2024/2025 r. Rząd twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, a rodzice mówią "Teoria swoje, a praktyka swoje".

Rząd deklarował wcześniej, że nie będzie takiej sytuacji, ale szkoły żądają nie tyle nowych, co "odświeżonych" podręczników od uczniów.

Oświadczenie nin. edukacji B. Nowacka: : nie ma powodu, by wymieniać lub kupować nowe podręczniki

Nie ma powodu, by wymieniać podręczniki lub kupować nowe ze względu na uszczuplone podstawy programowa. To oficjalne stanowisko rządu.

Rodzice są jednak w praktyce zmuszani do kupna nowych podręczników. Są to podręczniki "po aktualizacji". Mają specjalne oznaczenie "Edycja 2024 r. Mają zaznaczone, które zagadnienia "wypadły z programu" w tym znaczeniu, że nauczyciel prowadzący zajęcia może, ale nie musi je uwzględnić. W odświeżonych podręcznikach elementy programu fakultatywne są odrębnie oznaczone. Niewątpliwie ułatwia to nauczycielowi pracę, ale wymiana tylko z tego powodu podręczników bulwersuje wielu rodziców.

Komunikat MEN - nie kupujcie nowych podręczników

Ważne Przypominamy: zmiany w podstawach programowych zostały przygotowane tak, aby nie było konieczności wymiany podręczników. Ma to uzasadnienie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Dotychczasowe podręczniki zawierają wszystkie treści nauczania określone w podstawie programowej odpowiedniej dla danego typu szkoły i danych zajęć edukacyjnych. Status podręczników wpisanych do Wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego w latach ubiegłych pozostaje zatem aktualny, i nie ma potrzeby wyboru nowych lub korzystania z nowych wersji podręczników. Ponadto informujemy, że nie zostały dopuszczone do użytku szkolnego żadne zaktualizowane podręczniki, które miałyby uwzględniać zmiany w podstawach programowych.

O co chodzi ze zmianą programu w roku szkolnym 2024/2025 r.? - depesza PAP

Od nowego roku szkolnego 2024/2025 w szkołach w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, w liceach, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia realizowana będzie odchudzona podstawa programowa kształcenia ogólnego. Treści nauczania zawarte w podstawie programowej dla 18 przedmiotów ogólnokoształcących uszczuplone zostały o około 20 proc.

Uszczuplenie podstawy programowej nie obejmują edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I-III szkoły podstawowej oraz przedmiotów zawodowych nauczanych w szkołach ponadpodstawowych, dla których treści nauczania nie zmieniają się.

W związku ze zmianami w podstawach programowych od września 2024 r., które polegają na ograniczeniu treści nauczania, Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych obowiązują dotychczasowe podręczniki i nie ma konieczności kupowania nowych.