MEN: 17 propozycji zmian w Karcie Nauczyciela. Godziny ponadwymiarowe po nowemu. Nagrody jubileuszowe, odprawy

Min. edukacji B. Nowacka: MEN z dużą zmianę Karty Nauczyciela. Nagrody jubileuszowe, odprawy

Propozycje te są efektem prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. Opracowano je w zespole ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Istnieje szansa, że część zmian wejdzie w życie od 1 września 2025 r.

1) zrównanie uprawnień nauczycieli w zakresie nagrody jubileuszowej z uprawnieniami jakie w tym zakresie przysługują pracownikom samorządowym. Obecnie nauczyciele po 40 latach pracy otrzymują nagrodę w wysokości 250 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Po zmianach nagroda wynosiłaby 300 proc. wynagrodzenia. Proponowana jest też – analogicznie do pracowników samorządowych – nagroda po 45 latach pracy wynosząca 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego

2) ujednolicenie rozwiązań – również tak jak w przypadku pracowników samorządowych – odnoszących się do odprawy w związku z przejściem na emeryturę, rentę czy niezdolności do pracy. Po 10 latach pracy nauczyciel byłby uprawniony do dwumiesięcznej odprawy, po 15 latach pracy do trzymiesięcznej odprawy a po 20 latach do sześciomiesięcznej odprawy

3) rozszerzenie grupy nauczycieli uprawnionej do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Obecnie jeszcze nie wszystkie grupy nauczycieli są objęte tym świadczeniem

4) propozycja wydłużenia uprawnienia nauczycieli do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Według obowiązujących przepisów uprawnienia do świadczenia można nabyć do 2032 roku. Nowa propozycja wydłużyłaby obowiązywanie terminu do 2042 roku

5) ujednolicenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z nauczycielami teoretycznej nauki. Nauczycieli tych będzie też obowiązywało pensum w wymiarze 18 godzin tygodniowo

6) uregulowanie w ustawie Karta Nauczyciela kwestii ochrony przedemerytalnej nauczycieli. Chodzi o ujednolicenie ochrony dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i tych zatrudnionych na podstawie mianowania. Obecnie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony zasady te regulują przepisy kodeksu pracy, natomiast przepisy nie mają zastosowania wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania

7) zmiany w zakresie zatrudniania nauczycieli. To odpowiedź na postulat, aby nauczyciele zaczynający pracę w szkole byli zatrudniani na jeden rok szkolny a nie tak jak obecnie na dwa lata szkolne. Po tym okresie byłaby możliwość zatrudnienia nauczyciela na umowę o pracę na czas nieokreślony. Ta zmiana wiąże się z koniecznością dokonania zmian w zakresie oceniania nauczyciela

8) wzmocniona ma zostać rola mentora w procesie awansu zawodowego. Mentor będzie wchodził w skład komisji w obecności której nauczyciel odbywający przygotowanie do zawodu prowadzi zajęcia. Zostaną też doprecyzowane obowiązki mentora w procesie awansu

9) uregulowanie przypadków, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone ale nie zrealizowane godziny ponadwymiarowe oraz określenie sposobu ustalania liczby godzin w tych tygodniach w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia

10) propozycja wyeliminowania przypadków przydzielania nauczycielom doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli w czasie, w którym ci nauczyciele powinni realizować zadania wynikające z obowiązującego ich pensum

11) umożliwienie nauczycielom, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mnij niż rok, skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

12) doprecyzowanie przepisów w zakresie ustalania środków na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

13) doprecyzowanie przepisów tak, aby nie było możliwe przekazywanie przez wojewodów kuratorom oświaty zadań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

14) we współpracy z PIP pojawiła się propozycja zmiany przesłanki przydzielania nauczycielowi godzin ponadwymiarowych. Obecnie ta przesłanka odnosi się do programu nauczania choć nie wszyscy nauczyciele realizują program nauczania. W praktyce na tym tle pojawiają się wątpliwości

15) uregulowanie w ustawie szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

16) przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli do 5 dnia następnego miesiąca

17) doprecyzowanie przepisu, który upoważnia organ prowadzący szkołę do określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego