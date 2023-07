Sejm: wcześniejsze emerytury dla nauczycieli od 2024 r. [Nowelizacja Karty Nauczyciela]

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Przyjął tylko taką, że studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Nowelizacja trafi teraz do podpisu Prezydenta.