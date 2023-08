Ministerstwo Edukacji informuje o liczbie nauczycieli odchodzących z pracy do końca 2023 r.

Około 4,5 tys. etatów nauczycielskich zwolni się do końca 2023 r.

W połowie przypadków rozwiązanie umów wiąże się z przejściem nauczycieli na emeryturę lub wynika ze skorzystania z prawa do świadczenia kompensacyjnego. Ubytek ponad 2,2 tys. etatów to planowane rozwiązanie umowy o pracę.

Uprawnienia emerytalne nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej podało, że do 31 grudnia 2023 r. planowane jest rozwiązanie stosunku pracy w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych z nauczycielami, którzy zajmują 1961 etatów. Najwięcej etatów zwolni się w województwie mazowieckim – prawie 234, w śląskim – 192 i małopolskim 191. Najmniej nauczycieli przejdzie na emeryturę w województwie lubuskim, gdzie zwolni się niespełna 60 etatów.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Ubytek ponad 2233 etatów wynika z planowanego do końca 2023 r. rozwiązania z nauczycielami umów o pracę. Najwięcej nauczycieli zakończy współpracę w szkołach na Mazowszu. Tutaj ubędzie 538 etatów. Na Dolnym Śląsku z powodu rozwiązania stosunku pracy ubędzie 277 etatów, a w Małopolsce – 243 etaty. Najmniej umów o pracę zostanie rozwiązanych na Podlasiu, gdzie odchodzący nauczyciele zwolnią niespełna 28 etatów.

Świadczenie kompensacyjne

Z prawa do świadczenia kompensacyjnego w największym stopniu skorzystają nauczyciele ze Śląska. Z tego tytułu w szkołach ubędzie 87 etatów. Na Mazowszu będą to 33 etaty, a na Dolnym Śląsku – nieco ponad 30 etatów. Najmniej etatów, bo tylko 7 ubędzie w województwie podlaskim. Łącznie, we wszystkich szkołach, planowane jest rozwiązanie umów z nauczycielami zajmującymi 383 etaty.

Urlop dla poratowania zdrowia

W nadchodzącym roku szkolnym część placówek będzie musiała zapewnić zastępstwo dla nauczycieli, którzy rozpoczęli urlop dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2022/2023. Zgodnie z informacją podaną przez MEiN, dotyczy to 14375 nauczycieli. Z tego uprawnienia najwięcej nauczycieli skorzystało w województwie wielkopolskim – 1745 osób, w mazowieckim – 1669 osób i w śląskim – 1566 osób, a najmniej na Opolszczyźnie – 351 osób.

