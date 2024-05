Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne? W marcu wyniosło 4000 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że w marcu 2024 roku nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,5 tysiąca osób. To świadczenie stanowi odpowiednik emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensacji w marcu wyniosła około 4000 złotych.

Z danych ZUS wynika, że w lutym 2024 roku świadczenia kompensacyjne pobierało 12,7 tysiąca osób, a przeciętna wysokość wynosiła 3562,96 złotych. W styczniu 2024 roku liczba osób korzystających z tego świadczenia wynosiła 12,9 tysiąca, a przeciętna wysokość kompensacji to 3557,64 złotych.

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w marcu 2024 roku była niższa niż przed rokiem i dwa lata temu w analogicznym okresie. W marcu 2023 roku świadczenia kompensacyjne pobierało 13,2 tysiąca osób, a przeciętna wysokość wynosiła 3578,72 złotych. W marcu 2022 roku liczba ta wynosiła 13,6 tysiąca osób, a przeciętna wysokość kompensacji to 2868,80 złotych.

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są przyznawane nauczycielom pracującym w różnych placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola, placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zgodnie z obowiązującą ustawą, nauczyciele mający 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracujący na co najmniej jedną drugą etatu, mogą otrzymać to świadczenie. Wiek uprawniający do korzystania z kompensacji wzrasta w latach 2014-2032, zaczynając od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W 2024 roku nauczyciel może otrzymać to świadczenie, jeśli ukończy 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).

Kalkulator wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa. ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator, który pozwala na obliczenie prognozowanej wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego dla każdego nauczyciela, wpisując swoje podstawowe dane.

