Utknęły u min. edukacji B. Nowackiej nagrody 24 500 zł brutto dla nauczycieli dyplomowanych. Inni w oświacie mają 400%

ZNP proponuje MEN wprowadzenie nowej nagrody dla nauczycieli. Za 45 lat pracy. Ma wynosić 350% wynagrodzenia miesięcznego nauczyciela z tak długim stażem pracy (wchodziłyby do podstawy wynagrodzenia wszystkie dodatki i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe). Propozycja utknęła w MEN.

Dlaczego taki postulat ZNP? Dlaczego nagroda jubileuszowa dla nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 % wynagrodzenia miesięcznego? W oświacie w 2023 r. wprowadzono nagrody na poziomie 400% za 45 lat pracy, ale w praktyce tylko dla pracowników niepedagogicznych (na końcu artykułu zestawienie nagród jubileuszowych w oświacie). Nauczyciele podnoszą, że są dyskryminowani.

REKLAMA

Nowa nagrody jubileuszowa dla nauczyciela - od czego 350%

Plany nauczycieli - 45 lat pracy oznacza nagrodę jubileuszową 350% wypłaty. Byłaby liczona od średniej za np. ostatnie 3 miesiące. Podstawa wyliczenia nagrody jest najważniejsza (mniej ważne jest to, czy jest to 350% czy 400% podstawy). W najbardziej korzystnym wariancie na wysokość nagrody wpływ mia pensja, dodatek 20% za wysługę lat (i inne dodatki np. za wychowawstwo), wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (ich wysokość powinna zostać podniesiona - to osobny postulat nauczycieli). I ta podstawa nagrody jubileuszowej zostałaby przeliczona przy pomocy 350%. Zasady te wpisane byłyby do Karty Nauczyciela.

Policzmy ile wyniesie taka nagroda w 2025 r. dla nauczyciela dyplomowanego.

Założenia do obliczeń:

1) pensja brutto nauczyciela dyplomowanego - około 5000 zł (po podwyżce o 15% w 2025 r. - zakładamy, że nauczycielom powiodą się negocjacje z rządem o taką skalę podwyżki).

2) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% - 1000 zł

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3) dodatek za funkcję wychowawcy klasy - 500 zł (ZNP negocjuje podwyżkę na 2025 r. z 300 zł)

4) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - 500 zł

łącznie 1+2+3+4= 7000 zł

Nagroda według wskaźnika 350% wyniesie 24 500 zł (3,5 x 7000 zł).

Wciąż nie wiadomo, jaki będzie wskaźnik podwyżek w budżetówce w 2025 r. Premier D. Tusk ustalił go początkowo na 4,1 %. Informowaliśmy o tym w artykule: D. Tusk: podwyżka 4,1% brutto. ZNP: Dla nauczycieli wyjątek 15%. Obliczmy: Ile od premiera? Ile według związkowców? Cała budżetówka oczekuje jednak większych podwyżek - mówi się, że będzie to 7%. Nauczyciele negocjują 15%. Dodatkowo nauczyciele negocjują powiązanie pensji nauczyciela dyplomowanego z 100% wynagrodzenia przeciętnego (odpowiednio także dla mianowanych i początkujących).

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. - wariant po podwyżce o 15% (pomijamy PPK).

Nauczyciel początkujący - 5644,2 zł (brutto) i 4178,05 zł (netto), podwyżka o 502,1 zł (netto)

Nauczyciel mianowany - 5815,55 zł (brutto), 4294,60 (netto), podwyżka o 517,65 zł (netto)

Nauczyciel dyplomowany - 6802,25 zł brutto, 4967,39 zł netto, podwyżka o 604,7 zł

Ile nauczyciele zarabiali w 2023 r.?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę),

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę),

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).tan na dziś: Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - od 75% do 250% wynagrodzenia

Dziś art. 47 Karty Nauczyciela przyznaje takie nagrody:

1) za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

Stan na dziś - 400% nagrody w oświacie dla pracowników niepedagogicznych

Obowiązują tu następujące przedziały: