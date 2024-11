Związkowcy do min. edukacji B. Nowackiej. Znaleźli sprytny sposób na podwyżki o 15% pensji nauczycieli. Ale to się nie uda

Sposobem związkowców na podwyżki 15% dla nauczycieli jest zwiększenie pieniędzy na tzw. standard A. To kwota, jaką gminy dostaną na jednego ucznia w 2025 r. Związkowcy chcą podnieść kwoty przekazywane samorządom na ucznia o 15%, co otworzyłoby punkt startu do przekazania nauczycielom części z tych pieniędzy na podwyżki w 2025 r.

Pieniądze pochodzą z subwencji oświatowej. Kwota na ucznia (standard A) jest modyfikowana w zależności od cech placówki oświatowej lub potrzeb ucznia. Liczba wag w rozporządzeniu przekracza 100. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" zaopiniowała negatywnie załącznik do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r. Co się nie podoba związkowcom? Co proponuje rząd - Wstępny algorytm podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych w 2025 r. Rząd proponuje: finansowy standard A wyniesie 9477 zł. W stosunku do roku 2024, w którym finansowy standard A wynosił 8991 zł, wzrośnie o około 5,4%, tj. o 486 zł (dane przybliżone). WAŻNE! Kwota standardu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych może ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków lub dzieci, oraz liczbie etatów nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 15 maja 2024 r.). Co proponują związkowcy min. edukacji B. Nowackiej? Należy ustalić standard finansowy A na poziomie 10 340 zł, czyli podnieść go o 15%. Uwzględni on zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 15% oraz pozwoli samorządom w sposób właściwy finansować potrzeby oświatowe na co najmniej dotychczasowym poziomie. Porównajmy to z propozycją rządu: 9477 zł. 10340 zł - 9477 zł = 863 zł 863 zł więcej na ucznia w stosunku do propozycji rządu byłoby potencjalnym źródłem podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy wskazują też, że wyliczanie potrzeb edukacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego na dzień 15 maja 2024 jest absurdalne, ponieważ ten stan nie odpowiada liczbie uczniów jaka uczęszcza do szkół danej JST na dzień 30 września danego roku (zjawisko demograficzne, migracja ludności, nabór do szkół średnich).