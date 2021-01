Nauka online: Platforma Nauki z materiałami VOD

Które wynalazki są dziełem Polaków? Co nowego słychać w nauce? Co to jest Ranking Szanghajski i czym był pleograf? To i wiele więcej czekać będzie na widzów na nowej stronie z materiałami VOD – Platforma Nauki. Pomysłodawcami projektu jest grupa młodych pasjonatów, którzy chcą dzielić się wiedzą w sposób ciekawy, nietypowy i nowoczesny. Wszystkie treści oferowane są widzom bezpłatnie. Czy czeka nas przełom na polskiej scenie nauki?

Co to Platforma Nauki?

Platforma Nauki ruszyła 23 listopada 2020 r., kiedy na stronie platformanauki.pl pojawiły się pierwsze odcinki kilku zaplanowanych serii, będą to m. in. „Made in Poland”, „Czym jest”, „Co słychać w nauce?” czy „Historia Polskiej Nauki”. Odcinki i podcasty publikowane będą cyklicznie i dostępne będą do oglądania w dowolnym momencie.





Celem projektu jest przystępne pokazanie widzowi przełomowych wynalazków i postaci w historii naszego kraju i pokazanie, że nauka to nie tylko nudna teoria, ale bardzo ciekawa praktyka. Twórcy pragną, aby widzowie w zabawny sposób mogli przyswajać wiedzę. Na koniec każdego odcinka, mogą oni wypełnić test, aby sprawdzić, czego się dowiedzieli i co zapamiętali.

Do współpracy zaproszeni zostali naukowcy, jak choćby Piotr Ziółkowski - biuro projektów Ministra dawnego MNiSW, prof. Arkadiusz Nowak, biolog i ekolog - Polska Akademia Nauk, prof. Marek Jamrozy, wicedyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ, dr Andrzej Soldaty, prezes Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości czy dr hab. Rafał Kurczab - wybitny chemik

i zdobywca grantów MNiSW.

- W polskiej, jak i w światowej nauce dzieje się dziś bardzo dużo. Jednak w gąszczu informacji i materiałów, zwłaszcza w Internecie, jest wyjątkowo mało wartościowych treści mówiących

o tym, jak naukowcy ulepszają nasz świat. Właśnie dlatego my postanowiliśmy to po prostu zmienić. Czym zajmują się naukowcy na świeżo wybudowanych kampusach. Kim tak naprawdę są ci ludzie, jak stać się jednym z nich? Jak wygląda sprzęt, z którego korzystają na co dzień? Im więcej czasu poświęcaliśmy temu pomysłowi, tym bardziej stawało się dla nas widoczne to, jak mało znamy ten świat. Dlatego „Platforma nauki” to nie tylko promocja aktualnych wydarzeń, ale również nasz sposób na opowiedzenie historii polskiej nauki, której zresztą poświęciliśmy serię filmów o takim właśnie tytule. Uważamy, że wszystkie te zagadnienia zwyczajnie zasługują na swoją własną, wysokiej jakości opowieść, a każdy powinien mieć dostęp do tych informacji, przedstawionych na miarę XXI wieku. Dzięki temu widzowie zobaczą, jak ciekawe i ważne rzeczy dzieją się każdego dnia w murach polskich uczelni – mówi Szymon Turcza, jeden z pomysłodawców i realizator projektu.

Co ważne, cały projekt jest dziełem młodych Polaków, od pomysłu, poprzez tworzenie scenariuszy, filmowanie, montaż po finalne umieszczanie filmów na platformie. Całość jest realizowana na najwyższym profesjonalnym poziomie. Twórcy, aby móc spełnić swoją wizję pozyskali środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu mogą dostarczyć widzom produkt z najwyższej półki, jakiego jeszcze nie było na polskiej scenie internetowej.

Co obejrzymy na Platformie Nauki?

Na platformie obejrzeć będzie można:

Seria „Made in Poland”

Każdego dnia korzystamy z wielu przedmiotów mających ułatwić nam życie. Ale czy zastanawiamy się, które z nich zostały stworzone przez Polaków? Odpowiedź na to pytanie otrzymamy w „Made in Poland”, gdzie poznamy historię powstawania przełomowych polskich wynalazków. W pierwszym odcinku zaprezentowana będzie historia projektora.

Seria podcastów „Co słychać w nauce?”

O czym toczą się dziś największe naukowe dyskusje? Tego widzowie dowiedzą się z podcastu „Co słychać w nauce?”, do którego zaproszeni są goście. Goście w formie wywiadu opowiedzą o podejmowanych dziś w Polsce naukowych inicjatywach. Pierwszym rozmówcą jest Prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Andrzej Soldaty.

Seria „Czym jest”

Zagadnienia naukowe wydają się zbyt skomplikowane? Seria „Czym jest” w prosty sposób tłumaczy i szczegółowo omawia najważniejsze pojęcia pojawiające się w dyskusji o nauce. Każdy film poszerza horyzonty. Pierwszy odcinek opowie o Rankingu Szanghajskim.

Seria „Historia Polskiej Nauki”

Bez kogo świat nauki wyglądałby dziś zupełnie inaczej? Oto „Historia Polskiej Nauki” opowiedziana w krótkich odcinkach. Poznamy najważniejsze postaci i wydarzenia polskiego kaganka oświaty. Na początek widzowie dowiedzą się wszystkiego o Lwowskiej Szkole Matematycznej.

Kilka razy w tygodniu na Platformie Nauki będą pojawiać się nowe odcinki tych, jak i innych serii np. „Polskie badania” czy „Polskie talenty”.

Platforma Nauki jest finansowana w ramach umowy nr SONP/SN/466713/2020 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki.

Platforma Nauki: projekt udostepniający użytkownikom treści video i audio (podcasty) dotyczące zagadnień naukowych. Materiały realizowane są w kilku seriach, każdą z nich charakteryzuje zupełnie inny format, ton w jakim jest produkowana i poruszane zagadnienie.

www.platformanauki.pl