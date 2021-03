Próbna matura angielski 2021 - arkusz

Próbna matura CKE 2021

Na próbnych maturach maturzyści mierzą się z zadaniami, które są przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Oznacza to, że spełniają one wszystkie standardy egzaminacyjne. Arkusz jest zbliżony poziomem do tego, który maturzyści otrzymają w maju, na egzaminie właściwym. W tym roku próbne matury odbywają się w dniach od 3 do 16 marca 2021 r.

Próbna matura angielski

5 marca 2021 r. o godzinie 9.00 uczniowie przystąpili do próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy jest jednym z przedmiotów obowiązkowych na maturze.

Matura z angielskiego sprawdza rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem a także formułowanie krótkich wypowiedzi pisemnych na określony temat. W tym przypadku trzeba było napisać e-mail – ma się on składać z od 80 do 130 słów i zawierać wskazane informacje. Zadanie to było za 10 punktów i brzmiało:

Twój brat rozpoczął studia na uniwersytecie w Londynie. W e-mailu do koleżanki z Edynburga:

• poinformuj, jaki kierunek studiów wybrał i dlaczego właśnie ten

• napisz, co sądzą Twoi bliscy o jego decyzji studiowania w Londynie

• opisz mieszkanie brata w Londynie

• zachęć koleżankę, aby wybrała się z Tobą w odwiedziny do Twojego brata.

Próbna matura angielski 2021 arkusze

Arkusz do pobrania tu:

--> PRÓBNA MATURA ANGIELSKI CKE ARKUSZ

-->>POBIERZ NAGRANIE

Próbna matura angielski 2021 odpowiedzi

Oficjalne odpowiedzi i zasady oceniania mają zamieszczone w piątek o godzinie 20 na stronie CKE.

Próbna matura oceny

Próbne matury są okazją do sprawdzenia przez uczniów i nauczycieli aktualnego poziomu przygotowania maturzystów do egzaminu dojrzałości. Nie powinny być z nich wystawiane oceny.