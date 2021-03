Wielkanoc 2021 – przerwa świąteczna w szkołach

Kiedy święta wielkanocne 2021 r ?

Wielkanoc to święto ruchome, które zawsze wypada w niedzielę. W tym roku Święto Zmartwychwstania Pańskiego katolicy obchodzić będą w pierwszą niedzielę kwietnia – 4 kwietnia 2021 r. Drugi dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny przypada zaś 5 kwietnia.

Dla katolików obchody Triduum Paschalnego zaczynają się w już Wielki Czwartek (wspomnienie Ostatniej Wieczerzy). Wypada on 1 kwietnia 2021 r. Następnie obchodzony jest Wielki Piątek (na pamiątkę Męki Pańskiej) a Wielki Post kończy się wieczorem w Wielką Sobotę.

Kiedy ferie wielkanocne 2021 ?

Wielkanocna przerwa świąteczna w szkołach potrwa w tym roku tydzień – od 1 do 6 kwietnia 2021 r. (od czwartku do wtorku).

Kolejne dni wolne od szkoły będą dopiero w majówkę.

Czytaj więcej: Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 – przerwa świąteczna, ferie, egzaminy

Wielkanoc 2021 dni wolne od pracy

Osoby pracujące poza edukacją nie mają tak długiej przerwy świątecznej jak nauczyciele i uczniowie. Świętami państwowymi podczas których przysługuje wolne od pracy są jedynie Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny. Wynika to z Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920).

Wielkanoc 2021 obostrzenia

Rząd nie podjął jeszcze decyzji co do restrykcji, które będą obowiązywać w okresie wielkanocnym - czy będą możliwe m.in. wyjazdy do rodziny a dla mniejszych tradycjonalistów możliwe podróże i otwarte hotele. Obecnie zmagamy się z trzecią falą koronawirusa, mamy do czynienia z zaostrzaniem rygorów epidemiologicznych w najbardziej zagrożonych województwach. Dalsze obostrzenia lub ewentualne luzowanie obostrzeń będzie zależne od stopnia nasilenia epidemii.