Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 – przerwa świąteczna, ferie, egzaminy

11 listopada - Święto Niepodległości

Pierwszy dzień wolny w tym roku szkolnym wypada w święto państwowe – 11 listopada, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Przypada ono w środę.

Zimowa przerwa świąteczna

W tym roku szkolnym przerwa związana ze świętami Bożego Narodzenia oraz przywitaniem Nowego Roku rozpocznie się 23 grudnia (środa). Zakończy się zaś 31 grudnia. Jako, że Sylwester wypada w czwartek, do nauki wrócimy dopiero po noworocznym weekendzie, a więc 4 stycznia.





Ferie zimowe 2021 – kiedy?

Jak co roku ferie zimowe odbędą się w kilku terminach w zależności od województw. Pierwsze 4 województwa zaczną je 18 stycznia zaś ostatnie 15 lutego. Terminarz wygląda następująco:

18 - 31 stycznia 2021 r. – woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

25 stycznia - 7 lutego 2021 r. – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie

1 lutego - 14 lutego 2021 r. – woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

15 - 28 lutego 2021 r. – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Wielkanocna przerwa świąteczna

Wielkanoc wypada 4 kwietnia 2021 r. W związku z tym wiosenna przerwa świąteczna potrwa w tym roku tydzień – od 1 do 6 kwietnia 2021 r.

Majówka 2021

Maj tradycyjnie zaczyna się od dni wolnych i majówki. 1 maja 2021 r. to sobota. Oznacza to, że w związku z majowym długim weekendem w przyszłym roku wolny będzie jedynie poniedziałek 3 maja.

Egzamin maturalny 2021

Jeśli pandemia koronawirusa pozwoli, aby wszystko odbyło się zgodnie z przewidzianym na stronie CKE harmonogramem to po majówce absolwenci szkół średnich – liceów oraz techników przystąpią do egzaminu dojrzałości. Matury rozpoczną się 4 maja 2021 r. egzaminem pisemnym z języka polskiego. Potrwają do 20 maja. Dni egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych (4-6 maja) mogą być dla pozostałych uczniów dniami wolnymi jeśli tak postanowi dyrektor szkoły.

Termin poprawkowy do którego będą mogli przystąpić maturzyści, którzy nie zdali jednego z przedmiotów wyznaczono na 23-24 sierpnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty 2021

Egzamin na koniec szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się później niż miało to miejsce do tej pory. Zamiast w kwietniu – dopiero pod koniec maja - 25-27 maja 2021 r.

Długi weekend czerwcowy (Boże Ciało)

W czwartek 3 czerwca 2021 r. wypada święto Bożego Ciała – dzień ustawowo wolny od pracy. Dyrektor w ramach przeznaczonych mu do dyspozycji dodatkowych dni wolnych może zwolnić uczniów z zajęć także w piątek 4 czerwca.

Zakończenie roku szkolnego

Jeśli wszystko pójdzie z planem i bez większych przeszkód związanych z pandemią koronawirusa rok szkolny zakończy się 25 czerwca 2021 r.

Wakacje (ferie letnie)

Wakacyjny wypoczynek potrwa od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.