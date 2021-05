Matura 2021 – jakie przedmioty najczęściej wybierają maturzyści?

Matura 2021 - jakie przedmioty na poziomie rozszerzonym najczęściej zdają tegoroczni maturzyści? Co trzeba zdać na maturze?

Matura 2021 - czy trzeba zdać rozszerzenie ?

W tym roku nie ma obowiązku przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym. Wielu maturzystów decyduje się jednak na ten krok ze względu na plany związane z rekrutacją na studia. Dobrze zdana matura na poziomie rozszerzonym gwarantuje indeks na najlepsze uczelnie i najbardziej prestiżowe kierunki studiów.

Matura 2021 – co trzeba zdawać?

Około 271 tys. uczniów, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2020/2021, przystąpi w maju 2021 roku do egzaminu maturalnego. Przedmioty obowiązkowe, które muszą zdać to: język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej przystępują też do egzaminu z tego języka.

W tym roku egzaminy odbędą się tylko pisemnie, nie będzie matury ustnej z polskiego ani języka obcego.

Matura 2021 rozszerzenie

Maturzyści mogą przystąpić do dodatkowych egzaminów z maksymalnie sześciu przedmiotów. Według danych zebranych przez CKE z deklaracji maturalnych absolwentów z 2021 roku, 13% z nich nie zdecydowało się na przystąpienie do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym z żadnego przedmiotu. 27% tegorocznych absolwentów szkół średnich będzie zdawać jeden dodatkowy przedmiot, 29% wybrało dwa rozszerzenia, 25% trzy przedmioty, 5% cztery przedmioty, niecały 1% maturzystów zdecydował się na pisanie egzaminu z 5 i 6 przedmiotów. Najczęściej wybieranym przez nich przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest język angielski.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów liceów i techników w 2021 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

język angielski – 158 412 osób (58,5% absolwentów)

matematyka – 74 603 osoby (27,5% absolwentów)

język polski – 57 758 osób (21,3% absolwentów)

geografia – 53 884 osoby (19,9% absolwentów)

biologia – 44 264 osoby (16,3% absolwentów)

chemia – 25 816 osób (9,5% absolwentów)

fizyka – 19 883 osoby (7,3% absolwentów)

historia – 17 982 osoby (6,6% absolwentów)

wiedza o społeczeństwie – 15 817 osób (5,8% absolwentów)

informatyka – 9 086 osób (3,4% absolwentów)

język niemiecki – 5 030 osób (1,9% absolwentów)

historia sztuki – 3 389 osób (1,3% absolwentów).

Źródło: CKE