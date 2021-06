Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia z proponowanymi zmianami w lekturach szkolnych. Obecnie trwają konsultacje społeczne. Co według ministra Przemysława Czarnka i resortu edukacji powinni czytać uczniowie w podstawówce?

Zobacz również: MEiN proponuje zmiany w liście lektur

Lektury w szkole podstawowej - zmiany

Projekt rozporządzenia przestawiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje zmiany w wykazach lektur w klasach I–III szkoły podstawowej oraz klas IV–VIII szkoły podstawowej. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających (w przypadku klas I–III szkoły podstawowej zmiany dotyczą propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania). Co istotne w kontekście przygotowań uczniów do egzaminu ósmoklasisty – w przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się tylko nieliczne zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z danej pozycji. Tym samym proponowane w projekcie zmiany nie będą skutkowałaby zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych.

Klasy 1-3 szkoły podstawowej – nowe lektury

Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje dodanie następujących nowych lektur:

1) Dorota Gellner, Wścibscy;

2) Julita Grodek, Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie;

3) Piotr Kordyasz, Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty);

4) Zofia Kossak-Szczucka, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata;

5) Åsa Lind, Piaskowy Wilk;

6) Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych

Klasy 1-3 szkoły podstawowej – lektury do usunięcia

1) Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;

2) Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;

3) Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;

4) Marcin Pałasz, Sposób na Elfa

Lektury – zmiany w klasach 4-8 szkoły podstawowej

Reklama

W projekcie zaproponowano usunięcie z listy lektur obowiązkowych pozycji książkowych, w których zastrzeżenia ministerstwa budzi warstwa składniowo-leksykalna języka oraz zawartość merytoryczna (m.in. kreacja świata przedstawionego). Za taką książkę uznany został przez MEiN utwór R. Kosika, pt. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.

Z kolei, w przypadku lektur uzupełniających zaproponowano rezygnację z książek: Karol May, Winnetou (klasy IV–VI) oraz Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów (klasy VII i VIII).

Proponuje się również przesunięcie z listy lektur obowiązkowych na listę lektur uzupełniających książki M. Wańkowicza pt. Ziele na kraterze, przy czym zaproponowano, aby utwór ten omawiany był w całości.

Więcej zmian proponuje się w przypadku listy lektur uzupełniających. Ważnym elementem zmian ma być umieszczenie na liście lektur uzupełniających takich pozycji książkowych, które stanowią przykład różnorodnych kontekstów: kulturowego, filozoficznego, społecznego, biograficznego. Książki te mają według autorów projektu skłaniać do refleksji, pobudzać wyobraźnię oraz poruszać tematy atrakcyjne dla młodego czytelnika.

Są to według Ministerstwa Edukacji dla klas 4-6:

1) Carlo Collodi, Pinokio;

2) John Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu;

3) Emilia Kiereś, Rzeka;

4) Zofia Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus;

5) Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe;

6) Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek;

7) Longin Jan Okoń, Tecumseh;

8) Ferdynand Antoni Ossendowski, Słoń Birara;

9) Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny;

10) Louis de Wohl, Posłaniec króla

Nowe lektury uzupełniające dla klas 7-8:

1) Lloyd Cassel Douglas, Wielki Rybak;

2) Zofia Kossak-Szczucka, Bursztyny (wybrane opowiadanie);

3) André Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II;

4) Bolesław Prus, Placówka, Zemsta;

5) Henryk Sienkiewicz, Sąd Ozyrysa;

6) Nicolas Sparks, Jesienna miłość.