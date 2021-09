Stypendium szkolne w 2021 r.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 to jedna z dostępnych form pomocy materialnej dla uczniów. Kto i kiedy może uzyskać stypendium?

Co to stypendium szkolne?

Stypendium szkolne jest jedną z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przyznaje się je na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z przepisami ustawy pomoc materialna przysługuje:

uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne – dla kogo?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Należy pamiętać, iż stypendium szkolne co do zasady nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. W takiej sytuacji można jednak otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza wskazanej w przepisach kwoty. Jest to dwudziestokrotność stawki zasiłku rodzinnego, która przysługuje na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych jest to osiemnastokrotność takiego zasiłku.

Stypendium szkolne 2021 – kryterium dochodowe

W przypadku stypendium szkolnego obowiązuje kryterium dochodowe obowiązujące dla świadczeń z pomocy społecznego. Oznacza to, iż aktualnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Stypendium szkolne – kiedy wypłacane?

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Formy stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych , w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

W określonych przypadkach stypendium szkolne może być dzielone w formie świadczenia pieniężnego.

Możliwe jest również udzielenie stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne 2021 – ile wynosi?

Kwestie dotyczące sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów oraz określonych okoliczności znajdują się w regulaminie, który uchwala rada gminy. Regulamin określa również formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Obecnie kwota takiego zasiłku to 124 zł. Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium zaś to 200% tej kwoty.

Stypendium szkolne – jak dostać?

Świadczenie udzielanie jest na wniosek, który mogą złożyć rodzice albo pełnoletni uczeń.

Gdzie złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia mogą też prowadzić ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych. Warto zatem wcześniej zasięgnąć informacji, gdzie konkretnie w danej gminie można złożyć dokumenty.

Stypendium szkolne – do kiedy składać wnioski?

Ważne! Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego obowiązuje termin 15 lutego, a słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego terminu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1237)