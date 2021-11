Lekcje o Funduszach Europejskich - rozwój lokalny

Lekcje o Funduszach Europejskich odbyły się w 261 szkołach.

Lekcje o Funduszach Europejskich

Ponad 7600 uczniów oraz 275 nauczycieli z 261 szkół z terenu pięciu województw Polski Wschodniej. Tak wygląda bilans szóstej edycji projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich”, organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. A to jeszcze nie koniec! Szkoły, które przeprowadziły lekcję, mogą wziąć udział w konkursie.

Tegoroczna odsłona lekcji była poświęcona rozwojowi lokalnemu. To temat bliski każdemu. Zależy nam, aby uczniowie zrozumieli, że oni sami - jako mieszkańcy - mają realny wpływ na zmiany w swoich miejscowości

- powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony. Poznali możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Usłyszeli, jaką rolę w procesie rozwoju lokalnego pełnią Fundusze Europejskie.

To w lokalnych społecznościach rodzą się najlepsze pomysły na projekty, które później dofinansowujemy z pieniędzy unijnych

- dodał Jacek Żalek.

Co decyduje o takiej popularności lekcji

Niezmiennie, od kilku już lat, akcja cieszy się ogromną popularnością, dzięki swojej niespotykanej formule. Lekcje przeprowadzane są w szkołach przez nauczycieli na bazie scenariuszy zajęć, które krok po kroku przeprowadzają uczniów przez tematykę danej edycji. W każdym roku projekt dotyka innych obszarów tematycznych, związanych z inwestycjami Funduszy Europejskich. W tym roku nauczyciele otrzymali do wykorzystania na lekcjach: film animowany, gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”, broszury edukacyjne oraz upominki dla uczniów w podziękowaniu za ich udział w Lekcji.

Wierzymy, że dzięki atrakcyjnym scenariuszom zajęć i oryginalnym materiałom dydaktycznym lekcje były nie tylko bogate w wiedzę, ale też ciekawe i angażujące

- podsumował wiceminister.

Czy to już koniec lekcji?

Zdecydowanie nie! Do 12 listopada 2021 r. szkoły, które przeprowadziły tegoroczną lekcję mogą przesyłać zgłoszenia prac w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!”. Do wygrania są cenne nagrody rzeczowe. Zwycięży aż 24 nauczycieli i szkoły, które reprezentują. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu pomysłu na lokalną inwestycję - w szkole lub jej najbliższym otoczeniu. Szkoła odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w życiu miasta jak i kształceniu jego mieszkańców. To otoczenie najbliższe uczniom i nauczycielom. Istnieje bardzo wiele możliwości finansowania inicjatyw wspierających edukację, czy funkcjonowanie placówek.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej